Erősíti a raktározás szerepét az infláció és az alapanyaghiány

Az elmúlt időszakban az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kapott a raktározás, ugyanis a mai bizonytalan gazdasági és piaci környezetben sokkal nehezebb biztosítani egy cég folyamatos, kiegyensúlyozott működését, mint néhány évvel ezelőtt. Az elszabadult infláció mellett az alapanyagok széles körének beszerzési nehézsége is elengedhetetlenné teszi, hogy egy biztonsági készlet álljon rendelkezésre. Akinek nincs a tulajdonában saját raktárterület, annak ahelyett, hogy sürgősen egy raktár kialakításába kezdene, érdemes számba vennie a rendelkezésre álló bérlési lehetőségeket.

A logisztika területén elismert SZAM SPED Kft. januárban nyitja meg új raktárát Hajdúszoboszlón, azért, hogy megfeleljen az országban az integrált logisztikai szolgáltatások iránti növekvő keresletnek, és biztosítsa, hogy ügyfeleik és a partnereik kiszolgálása lépést tartson üzleti tevékenységük bővülésével.

– tájékoztatott Pintér Gyula, a SZAM SPED Kft. cégvezetője.

Nagyon sokan még mindig úgy gondolkodnak, hogy egy fővároshoz közeli telephelyet, raktárat választanak cégük számára, még akkor is, ha így kiszolgálási területüket temérdek plusz kilométer megtételével tudják csak elérni. A mai kor a centrális helyett a lokális elhelyezkedést igényli, mert a költségmegtakarításban – sok más mellett – minden kilométer számít.

A raktárbérlés előnye, hogy annyi területért fizet a bérlő, amennyit valójában használ. Egy hatalmas raktárépületet nem kell egymagának fenntartania, személyzettel, technológiákkal ellátnia, csupán mindezek kényelmét élvezi, akár többedmagával, a költségeken osztozva.

„Amikor kiadó raktárat keresünk, az elhelyezkedése mellett fontos az általa kínált szolgáltatásokat is megvizsgálni. Lényeges, hogy a raktár a raklapok széles skáláját tudja kezelni, igény szerint felpolcozva. Hozzáadott szolgáltatásként személyzetet is tudjanak biztosítani az árumozgatáshoz és a komissiózáshoz, valamint a raktárba történő be- és kiszállításban is lehessen számítani a támogatásukra” – mutatott rá a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ilyen lényeges az is, hogy a raktárban elhelyezett áruk biztonságban legyenek, ne keletkezhessen tűz, és ne kelljen tartani az árukészlet más jellegű sérülésétől sem.