Rezsicsökkentés megújuló energiával: bemutatkoznak a hőszivattyúk!

A rezsicsökkentés átalakítása miatt számos magánembernek igen nagy kihívásokkal kell szembenéznie az elkövetkező időszakban. A július 22-ei bejelentés óta jelentős mértékben megnövekedett a hőszivattyúk iránti lakossági érdeklődés, miután a változtatás nem vonatkozik sem a villamosenergia-mennyiségre, sem pedig az igénybe vett kedvezményes (H vagy B Geo) áramtarifára sem. Igaz ugyan, hogy ezen technológia beszerelési költsége meghaladja mondjuk egy hagyományos gázkazánét – a magasabb árak mellett viszont egy hőszivattyús rendszer használata a maga megújuló energiájával rövid időn belül megtérülhet.

Mit érdemes tudni a hőszivattyúkról?

A hőszivattyúknak viszonylag egyszerű a működési elve, ráadásul igencsak energiahatékonyak. A villamos áramot arra használják, hogy a környezet hőjét összegyűjtsék, majd a szükséges hőmérsékletre emelik, amely így alkalmas lesz az ingatlan fűtésére, hűtésére (típustól függően), sőt még melegvíz előállításra is. Az energiát a berendezésben egy kompresszor biztosítja és egy hűtőközeg továbbítja, amely keresztülmegy egy párolgási és egy kondenzációs cikluson. A hőátadás a hűtőközeg folyadékról gáz állapotra történő változásakor következik be és fordítva.

Milyen hőszivattyúkkal találkozhatunk napjainkban?

Manapság többféle típussal is találkozhatunk a piacon. A legismertebbek között említhető elsősorban a levegő-levegő hőszivattyú, amelynél a berendezés a levegőből nyeri ki a hőenergiát, és a közvetítő közeg is levegő. Ha a hőt közvetítő közeg víz, akkor levegő-víz hőszivattyúról beszélhetünk. Amennyiben a készülék a földfelszín alatti energiát hasznosítja, amelyet víz segítségével hasznosítja és a fűtendő oldal is vizet használ közvetítőként, akkor víz-víz szivattyúról van szó.

A felsoroltak mellett persze még számos egyéb változattal is találkozhatunk. Azon típusú hőszivattyúk telepítése mondható a legkönnyebbnek és leggazdaságosabbnak, amelyek működésük közben a levegő hőjét hasznosítják.

Mennyire energiahatékony egy hőszivattyú?

A hőszivattyúk megújuló energiával működnek. Leggyakrabban a levegőből és a talajból hasznosítják a környezeti hőt – az energia akár 75%-át képesek a környezetből kinyerni, a fennmaradó részt pedig villamosenergiából gyűjtik be. Ezek alapján elmondható, hogy a berendezés 1 egységnyi energiabevitellel akár 3-4x több hőenergiát is képes előállítani. Természetesen a tényleges értékek több tényezőtől is függnek, pl. a hőszivattyú típusától vagy a szakszerű telepítéstől, de ami biztos: a hőszivattyúk mind energiatakarékossági, mind klímavédelmi szempontból remek választásnak bizonyulnak otthonunkba.

