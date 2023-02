Egyszerű, mégis logikus megoldást jelent a fennálló energiaválságra a hatékonyabb villamosenergia-gazdálkodás.

A megoldás egyik kulcsa az elektromos járművek akkumulátoraiban tárolt energia és az épületek villamosenergia-igényének összekapcsolása lehet. Erre már jó ideje létezik megfelelő technológia, mégis kevéssé elterjedt a módszer. A megoldásban rejlő lehetőségekbe Szontág Balázs villamosmérnök, az Eaton Magyarország marketingvezetője nyújt betekintést.

Ismert tény, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában elektromos járművük kulcsfontosságú szerepével, de még ha hallottak is erről a koncepcióról, gyakran nem áll rendelkezésre a megvalósításához szükséges infrastruktúra. Ez azért hiányosság, mert az energia az optimális kétirányú áramoltatás révén oda és akkor juthatna el, ahol és amikor a legnagyobb szükség van rá. Ez egy jól kiaknázható lehetőség, hiszen a világ útjain hetente több ezer elektromos jármű váltja fel a belső égésű motorral hajtott modelleket. A BNEF kutatóintézet előrejelzése szerint a tisztán elektromos és hibridjárművek világszintű értékesítése 2025-re eléri a 20,6 millió darabot (összehasonlításképp: 2021-ben összesen 6,6 millió elektromos járművet adtak el a világon). Ezzel összhangban jól megfigyelhető, hogy az elektromos járművek európai eladási adatai is exponenciálisan növekszik.

Hogyan enyhíthető az áramkimaradásoktól való félelem?

A jelenlegi energiagazdálkodásunk alapvetően az egyirányú áramlásra épül, azaz a villamos energia a nagy – többnyire gáz-, szén- vagy nukleáris – erőművekből az elosztóhálózatba áramlik. A kereskedelmi mennyiségben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások, mint például a szél- és napenergia elterjedése bár megváltoztatja a jelenlegi állapotot, ez azonban közel sem elegendő ahhoz, hogy a közeljövőben kiváltsák a hagyományos energiaforrásokat. Az élet megannyi területén szükséges a villamos energia, ezért az európai kormányok áramkimaradásoktól való félelme egyre jobban fokozódik. Ha a villamosenergiát termelő vállalatok nem tudnának elegendő gázt beszerezni, akkor annak gazdasági és politikai következményei rendkívül nehezen kezelhetők. A kormányok pedig nem szívesen mérlegelnék azt, hogy ki viselje az áramkimaradások miatti terheket: az ipari, kereskedelmi vagy épp a lakossági energiafelhasználók. Ezzel együtt számos ország vezetése már most vizsgálja annak lehetőségét, hogy a későbbiekben szabályozza a villamos energia fogyasztását, ami többek között az áramellátás tervezett korlátozásával, azaz esetenként áramkimaradással járna. E feszültség enyhítésére jelentenének biztos megoldást a rendelkezésre álló energia hatékonyabb felhasználását ösztönző megoldások. Az elektromos járművek és más rendszerek, például a szünetmentes tápegységek akkumulátoraiban rejlő energiatárolási kapacitás felhasználásával ráadásul nemcsak az energiahiány, hanem a szén-dioxid-kibocsátás is csökkenthető.

Az ágazati összekapcsolás lényege

Az elektromos járműveket és az épületeket összekötő energetikai rendszerek – azaz az ágazati összekapcsolás – koncepciójának egyaránt része az épületekben helyben termelt – például az épületbe beépített napelemekből vagy hőszivattyúkból származó – megújuló energia felhasználása és értékesítése is. Ez az energia helyben vagy az adott épülethez kapcsolt elektromosjármű-töltőkön keresztül könnyen felhasználhatóvá válik, illetve a hálózatba is betáplálható. Így a kereslet és a kínálat kiegyenlítése érdekében eladható a villamosenergia-hálózat fenntartójának. Egy, az energiaáramlást optimalizáló szoftver segítségével a három felhasználási mód pedig könnyen kombinálható is. Az ágazati összekapcsolás fogalma jól ismert a villamosenergia iparágban, de az energiafogyasztók nagy része erről mit sem tud, mivel ebben az esetben aktív villamosenergia-gazdálkodásról van szó. Ez pedig a másik oka lehet annak, hogy az ágazati összekapcsoláson alapuló megközelítések lassan terjednek, hiszen a hétköznapi villamosenergia-fogyasztók ennek csak a passzív, fogyasztói szerepét ismerik.

Energiatárolás

A decentralizált energiamodell – amely a szén-dioxid-mentesítés szempontjából alapvető fontosságúvá válik – kétirányú energiaáramlások sokaságát foglalja magában. A vállalkozások, háztartások és magánszemélyek a jövőben egyszerre vesznek majd részt energiafogyasztóként és energiatermelőként az energiagazdálkodásban, és így válnak prosumerekké. Ez a rendszer rendkívül rugalmas, ezáltal az energia lehető leghatékonyabb felhasználását biztosítja. Az energiaáramlások szinkronizálásával a villamos energia akkor és ott áll rendelkezésre, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. A decentralizáció zökkenőmentes működéséhez azonban további energiatárolási kapacitás szükséges. Ilyen kapacitást jelenthetnek akár az épületekben elhelyezett akkumulátorok, vagy éppen az épületekhez töltőkön keresztül csatlakozó elektromos járművek akkumulátorai. A hálózatnak ugyanis extra tárolókapacitásra lesz szüksége a szél- és naperőművekből származó, valamint a prosumerek egyre nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló – és egyre nagyobb változékonyságú – villamos energia kezeléséhez.

Digitalizáció

Az összetett energiaáramlások kezelésére megfelelő megoldást a digitalizáció jelenti. A digitális technológia ugyanis lehetővé teszi, hogy még a legkisebb energiafogyasztók is részt vegyenek az energiapiacokon, már amennyiben a vonatkozó jogszabályok és előírások azt lehetővé teszik. Digitalizálódik a villamos energia termelése, tárolása, felhasználása, kezelése és az, ahogyan fizetünk majd érte. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztónak nagyobb szerep jut majd, de egyben több kockázatot is szükséges vállalnia. Az energetikai átállás sikere nagyban múlik azon, hogy a kormányok hogyan teszik vonzóvá a rugalmassági technológiákba történő befektetések megtérülését, és milyen mértékben támogatják a fogyasztókat a lehetséges kockázatok kezelésében. A kormányzati politika azzal is segíthet Európának enyhíteni a közvetlen energiaellátási válságot, hogy olyan energiaellátási és fogyasztási modellek bevezetését kezdeményezi, amelyek alkalmasak a hosszabb távú szén-dioxid-mentesítésre is.

Elektromos járművek

Az elektromos járművek esetén jelenleg a legnagyobb szerep az akkumulátorokra hárulna. A viszonylag hosszabb ideig adott helyen parkoló járművek esetében például érdemes megfontolni, hogy a rendelkezésre álló energia a közeli épületek rendelkezésére bocsátható azonnali felhasználásra. A járművek pedig később, szükség esetén feltölthetők, és az üzembentartók, mint prosumerek díjat számíthatnának fel ezért a szolgáltatásért. Ez egyrészt az épületek keresleti csúcsainak kiegyenlítése révén egyenletesebbé tehetné a hálózati energia iránti keresletet. Másrészt pedig segíthet az épülettulajdonosoknak elektromosjármű-töltők, megújuló energiaforrások és energiatárolók telepítése melletti erős üzleti érvek kidolgozásában. Mindezt azért, hogy prosumerként energiát adhassanak el az elektromos autók üzembentartóinak és a hálózatnak – esetleg mindkettőnek –, illetve energiát vásárolhassanak tőlük. A rendszer, amelyben megvalósul a kétirányú energiaáramlás egyértelmű megoldás, hiszen az összes rendelkezésre álló energia felhasználható, és a megújuló energiaforrások aránya is maximális. Tekintettel Európa jelenlegi nehézségeire és a szén-dioxid-mentesítésre irányuló törekvéseire, a digitalizáció és a decentralizáció reális, bár komplex megoldást jelenthet, amelyre érdemes törekedni. A kormányoknak mindenképpen célszerű lenne megfontolniuk ezt a lehetőséget.

