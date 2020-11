A MeetLab kiterjesztett valósággal kísérletező előadása Drezdában

November közepén a drezdai Fast Forward Fesztiválon mutatja be How to disappear completely című, helyszínspecifikus, GPS-vezérelt köztéri előadását a budapesti MeetLab alkotócsapata.

A fülhallgatóval és okostelefonnal sétáló nézők előtt a városi terek valósága egy kiterjesztett fikciós rétegen keresztül elevenedik meg. A nézők szabadon barangolhatnak a játék terében, ahol az eltűnés egy teljesen új rétege tárul fel. A produkciót először a budapesti PLACCC Fesztiválon mutatták be 2018-ban, majd a törökországi Izmir városára adaptálták, hamarosan pedig Kairóban is bemutatkoznak.

A budapesti MeetLab csapatának produkciója, a How To Disappear Completely egy kiterjesztett városi hangjáték, amely a geo-lokációs (GPS)-technológia immerzív használatára és a videojátékokból ismert interaktív, narratív struktúrákra támaszkodva hoz létre egyedi élményt a városban. A történet főszereplője egy Andrej Ivanov nevű tudós, aki az eltűnést kutatja. A közönség tagjai fülhallgatókkal és okostelefonokkal indulnak útnak Drezdában. Andrej Ivanov története a budapesti verzióhoz hasonlóan egy nem lineáris, nyitott narratív struktúrán alapul: a nézők úgy bolyonganak Drezda utcáin, hogy közben a választásaik határozzák meg, milyen epizód következik a történetben. Mivel az egyes jelenetek összefonódnak a város mindennapi életével, a résztvevők sokkal alaposabban, friss megközelítésben, más szemmel ismerhetik meg Drezdát, mintha egy idegenvezetővel indulnának útnak.

A történet „tapinthatóvá” teszi a várost, amelyben a főhős folyamatosan eltűnik, de maga az eltűnés nemcsak Andrej szemszögéből értelmezhető, hanem utal a történelem, a múlt elvesztésére, összefonódik a környezetünkben fellelhető nyomokkal, épületekkel, emlékekkel, és az egyes épületek funkcióival is. Az applikációt követve egyedülálló lehetőség nyílik a város mélyrétegeinek megismerésére: az egyes epizódokat hallgatva és a térképen haladva megelevenednek Drezda rejtett kincsei, olyan helyszínek vagy épületek, amik mellett egyébként lehet, hogy csak úgy elsétáltak volna a nézők.

A How To Disappear Completely című előadás drezdai verziójára 2020. november 12-15. között kerül sor a Staatsschauspiel Dresden által szervezett Fast Forward – Europäisches Festival für junge Regie programjában. A 10 éve működő fesztivál a fiatal rendezőknek kíván lehetőséget adni a bemutatkozásra, és rendkívül erős nemzetközi, európai programot kínál.

A drezdai előadás támogatója a Collegium Hungaricum Berlin.

A MeetLab 2018-ban a budapesti PLACCC Fesztiválon mutatta be először a How To Disappear Completely című produkcióját. A mindig az adott városra írott, GPS-vezérelt séta és rendhagyó előadás 2019. februárjában a törökországi Izmirben mutatkozott be ugyancsak a PLACCC Fesztivállal együttműködésben. Emellett az alkotók 2020 márciusában elkezdtek dolgozni a kairói helyszíni adaptáción, ám a munkát a koronavírusjárvány súlyosbodása miatt félbe kellett szakítaniuk. A tervek szerint a bemutatóra 2021-ben sor kerül az egyiptomi D-CAF Fesztiválon. A helyszín- és kontextusspecifikus előadást a MeetLab alkotói rendszerint két workshoppal – egy városi mapping, valamint egy kollektív írás műhellyel – kezdik, amelyek eredményeire támaszkodva hozzák létre az adott városra írt séta narratíváját.

A 2019-es izmiri kiadás bemutatását az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet támogatta. A projektet ott a helyi Urbantank szervezettel közösen valósították meg az alkotók, 2021. elején pedig kiállítás nyílik az izmiri kutatás és az alkotás anyagából az Isztambuli Magyar Kulturális Intézetben.

How To Disappear Completely – Izmir (Törökország)