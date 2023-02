Ujjlenyomat olvasó és arcfelismerő biztonsági rendszer teheti védetté a laptopunkat

A biztonságos internet napja: valós félelem a lehallgatás és az adathalászat

Ha igazán fontos valakinek az adatai védelme, akkor a laptopján, számítógépén is odafigyel erre

„Főszerepben a biztonság!”

– ez is lehetne a jelszava a következő egy hétnek. Január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja, míg február 7-e a biztonságos internet napja. Hogy miért van szükség ezekre? Az Unicef adatai szerint minden nap több, mint 175.000 gyerek megy fel az internetre életében először. Ahogy a határok egyre jobban elmosódnak az online és az offline világ között, egyre nagyobb feladat, hogy törekedjünk a biztonságra.

Az adatvédelem – vagy más néven az információs önrendelkezési jog – biztosítja, hogy alapvetően magunk döntsünk személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról. „Az adatvédelem a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Nevével ellentétben azokat a személyeket védi, akikkel az adott adatok összekapcsolhatóak” – olvasható a hivatalos definíció szerint.

Magyarországon több adatvédelmi rendelkezés is biztosítja adataink védelmét. Általános szabályokat a Polgári Törvénykönyv is megfogalmaz, de az Alaptörvény is rögzíti a személyes adatok védelméhez való jogot. Az információs törvény mellett az unió általános adatvédelmi rendeletének a betartása – a GDPR – is szükséges ahhoz, hogy ne sérüljön a személyes adatok védelme és a közadatokhoz való hozzáférés joga. A GDPR 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű minden EU tagállamban, így Magyarországon is.

Ujjlenyomat olvasó és arcfelismerő biztonsági rendszer a laptopokon is

Tóth Roland, a Furbify szakértője szerint, ha igazán fontos valakinek az adatai védelme, akkor a laptopján, számítógépén is odafigyel erre és olyan gépek között keresgél, amiken már akár van ujjlenyomat olvasó. Ma már elérhető a még újdonságnak számító arcfelismerő biztonsági rendszer is.

„Adatlopás akkor történhet, ha óvatlanul ott hagyjuk valahol a laptopunkat és nincs rajta sem jelszó, sem PIN-kód, sem arcfelismerő- vagy ujjlenyomatismerő biztonsági beállítás. Ezenkívül léteznek olyan vírusirtó programok, melyek lehetőséget nyújtanak abban az esetben, ha a laptopot pl. ellopják. Ilyenkor egy GPS követő program segítségével követni tudjuk a laptop útját, tartózkodási helyét. Adatlopás akkor is történhet, ha gyanús, veszélyes oldalakat látogatunk és ,,véletlenül” rábökünk egy nem kívánt tartalomra, vagy egy engedélykérésre a személyes adatainkhoz pl. a fényképeink hozzáféréséhez. De sajnos elég sok megtévesztő nyereményjáték is kering az interneten, ahol a személyes adatainkat kérik, s azokkal élnek vissza. Még rosszabb esetben a bankkártya adatainkkal”

– mondta Tóth Roland, a Furbify szakértője.

Csalók, adathalászok, zaklatók és lehallgatás

Ma már több mint 60 országban – köztük Magyarországon is – rendezik meg a biztonságos internet napját. A minden évben a második hónap második hetének második napján megtartott esemény célja, hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül is elsősorban a fiatalok és gyermekek figyelmét a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. A gyerekek jól kiismerik magukat a világhálón, a szülők pedig gyakran nem is tudják, hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ. Csalók, adathalászok, zaklatók és pedofilok prédái lehetnek a gyermekek. A biztonsági mentés jól ismert mód, de más lehetőségek is vannak, hogy a számítógépeken használt adatainkat megóvjuk.

„Az összes notebook kikapcsoló gombjára beállítható a gépből való kijelentkezés, ami annyit jelent, ha akár pár percre is vagy hosszabb időre elhagyjuk azt a helyet, ahol a gépünk van, csak annyi dolgunk van, hogy megnyomjuk a kikapcsoló gombot így, ha valaki bele akarna nézni, kérni fogja az ujjlenyomatot, vagy a jelszót. Legismertebb és legtöbbet használt megoldás a bitlocker. Bárki egyszerűen be tudja állitani a gépén. Nagyon erős titkosítás, minden indítás előtt kér egy jelszót, amit mi tudunk beállítani. Az adatokhoz máshogy nem lehet hozzáférni, csak a jelszóval, vagy a bitlocker beállításánál generált számkombinációval. Viszont, ha véletlen elfelejtjük a kódot és nincs meg a kombináció, akkor búcsút inthetünk az adatainknak”

– tette hozzá a szakértő, aki kiemelte azt is, hogy nem szükséges jobban figyelni az adatvédelemre abban az esetben, ha használt laptopot vásárolunk.

Sok túl is aggódják, de jobb az óvatosság

A legnagyobb hibák közé a már lezárt gépeknél a jelszó elfelejtése tartozik, illetve a túlzásba vitt védelem.

„Több esetben találkoztunk olyannal, hogy a gépen volt bitlocker, Windows jelszó és még egy az adatokat védő záró program (AxCrypt, VeraCrypt). Másik hasonló hiba a túlzásba vitt vírusírtó program. Általában az újonnan vásárolt gépeknél a beépített programon kívül van legalább még egy előtelepített vírusírtó program (McAfee). Ezek szintén lassítják a gépet, esetekben egymást ütik”

– mondta Tóth Roland, majd hozzátette: nem szabad félvállról venni azt sem, hogy a laptopunk is lehallgat.

„Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy egy társaságban beszélgetett valami konkrét dologról, és pár percen belül egy reklám jelent meg a képernyőn. Ehhez nem muszáj csak negatívan hozzáállnunk, hiszen a reklámok legalább személyre szabottak. A webkameránkra azért jobb, ha felszerelünk, ragasztunk egy elhúzható kamera takarót biztos, ami biztos”

– zárta gondolatait az óvintézkedésekről a szakember.

