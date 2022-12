A világ legígéretesebb kiberbiztonsági vállalatai közé került a Clarabot

Elsőként és egyedüliként a kiberbiztonsági szektorból egy magyar startupot jelöltek a 2022-es „baby black unicorn” döntős címére.

A Clarabot emellett bekerült a 2022-es év legjobb információbiztonsági innovátorai közé, amelyre a világon csak 10 céget jelölnek évente. A minősítést a kiberbiztonsági iparág legelismertebb szakértői ítélik oda.

A Cyber Defense Magazine (a világ második legnagyobb kiberbiztonsági magazinja) által kiosztott Black Unicorn díjat és a hozzá tartozó toplistát 2019 óta évente teszik közzé az iparág kiemelkedő szakembereinek ajánlásával. A kockázati tőke világából átvett unikornisok fogalmát a kiberbiztonságban úgy módosította a szervezet, hogy az a 3-5 éven belül várható vállalatértéket mutassa. Azok az IT biztonsági cégek, amelyek a következő 1-3 évben elérhetik az 1 milliárd dolláros piaci értéket, elnyerik a Black Unicorn minősítést, azok pedig, amelyeknek ezt 3-5 éven belül jósolják a szakértők, Baby Black Unicorn vállalatok lehetnek.

A magyar Clarabot idén először került be a legígéretesebb kibervédelmi vállalatok közé. A 2022-es riport a Baby Black Unicorn döntős cégei közé sorolta a vállalat saját titkosítási és decentralizált adatmegosztási technológiai fejlesztését. A csapat, melynek tagjai négy éve foglalkoznak különböző technológiák fejlesztésével, elnyerte továbbá a Global Infosec Awards díjat is a Clarabot Nano szolgáltatásával. A Nano jelentősen megkönnyíti a valós idejű fájlmegosztást egy web alapú kezelőfelületen, amelyhez kizárólag a Nano felhasználók férhetnek hozzá. A rendszer hasonlóan működik, mint a különböző felhőalapú szolgáltatások, azonban nem igényel tárhelyet, nincs szükség hosszas fel- és letöltésre, az adatok pedig végig titkosítva maradnak a végpontok között.

Ezek a megoldások olyan távoli elérést tesznek lehetővé, ahol a felhasználók határozhatják meg, hogy melyik adatot és kivel osztják meg felhő szolgáltatók nélkül, illetve ezt folyamatosan felülvizsgálhatják a Nano kliensen keresztül. A szoftver saját kereső rendszerrel is rendelkezik és egy titkosított kommunikációs csatorna is tartozik hozzá. A testreszabhatóság és a külső tényezőket kizáró védelem pedig olyan egyedi tulajdonságok, amelyek a Black Unicorn zsűrijének figyelmét is felkeltették. Világszerte több mint 4000 kiberbiztonsági vállalat közül a szakértők kevesebb mint 50 unikornist találtak, amelyek szakmai és befektetői szempontból is kivételesek és eljuthatnak az 1 milliárd dolláros vállalatértékig.

„Hatalmas megtiszteltetés bekerülni egy ilyen elit társaságba. Nagyon keményen dolgoztunk, hogy olyan biztonságos szolgáltatást hozzunk létre, amely megvédi a felhasználók adatait, miközben azok számukra könnyen hozzáférhetőek maradnak. Ez a siker a piac és a befektetők bizalmát egyaránt jelzi – mondta el Tajti László, a Clarabot Zrt. alapítója és vezérigazgatója. – Ugyanakkor ezek a díjak és elismerések nem azt jelentik, hogy most kényelmesen hátra dőlünk, hanem folytatjuk a fejlesztést, hiszen az a feladatunk, hogy olyan rendszereket tervezzünk, amelyek fel vannak készülve a jövőbeli fenyegetésekre is.”

A Clarabot vezetői a díjakat személyesen vették át a Cyber Defense Magazine Black Unicorn gáláján, az Egyesült Államok-beli Orlando-ban.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!