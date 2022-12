A magántőke-portfólió társaságok is biztonsági kihívásokkal küzdenek a kibertérben

A sikeres kibertámadások komoly pénzügyi károkat és bizalomvesztést eredményezhetnek.

– mondta Dan Vasile, a BlueVoyant stratégiai fejlesztésért felelős alelnöke.

“A Private Equity: A Look At Portfolio Company Cyber Risk (A Magántőke: A portfólió társaságok kiberkockázatának vizsgálata) című elemzés megerősíti, hogy a kiberbiztonság kiemelten fontos, ha egy vállalat szeretné megőrizni az értékét. A magántőkepiac felismerve a veszélyeket, már elindult a helyes úton. Végre kell azonban hajtaniuk olyan fejlesztéseket is, amelyek hatékony védelmet nyújtanak a komplexebb támadásokkal szemben is.“