Vállalati társadalmi felelősségvállalás – az út a fenntarthatóság felé

Napjainkban a vállalati társadalmi felelősségvállalás nem csupán egy szép gesztus vagy marketingfogás, hanem létfontosságú stratégiai irány, ami a hosszú távú siker, a fenntarthatóság és a társadalmi elfogadottság záloga. A cégeknek tudatosan kell dönteniük arról, hogy milyen szerepet kívánnak betölteni a társadalomban, és ezzel összhangban kell alakítaniuk az üzleti stratégiájukat és gyakorlatukat. Ma már egy vállalatnak nemcsak a profitra, hanem a bolygóra és az itt élő emberekre is oda kell figyelnie. Az eredményesebb és fenntarthatóbb üzleti modell felé vezető út társadalmi felelősségvállaláson keresztül vezet.

Az egymással összefüggő gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások világában a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) szerepe és jelentősége egyre csak nőni fog. A felelősségteljes vállalati magatartás hatása nem csupán a cég hírnevére, hanem üzleti eredményeire, munkavállalóira és az általa szolgált közösségre is kiterjed. Mert a vállalati társadalmi felelősségvállalás nemcsak arról szól, hogy “jót teszünk”, hanem arról, hogy “jól csináljuk”.

“Ahogy a vállalkozások fejlődnek és növekednek, a társadalmi felelősségvállalás stratégiai jelentősége is egyre inkább előtérbe kerül. Egy olyan világban, ahol a fogyasztók és az ügyfelek egyre tudatosabbak, a vállalati társadalmi felelősségvállalás már nemcsak egy plusz adalék, hanem az a kulcsfontosságú tényező, ami a fenntartható sikerhez vezet. A modern vállalatoknak meg kell találniuk a módját, hogy hosszú távon is pozitív hatást gyakoroljanak a saját tevékenységük mellett a társadalomra és a környezetre is. Ez a hozzáállás a jövőben még inkább kiemelt jelentőséggel bír majd” – avat be Langmár Zsuzsanna, üzleti kommunikációs szakértő, a Langmár Kommunikáció tulajdonosa.