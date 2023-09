Globális kampányt indít az LG a Life’s Good szlogenre építve

Az LG Life’s Good címmel elindította globális kampányát, ami a vállalat új, dinamikusabb és fiatalosabb márkaidentitását mutatja be.

A kampány keretében a világ legikonikusabb helyszínein, többek között Dubaiban, Londonban, New Yorkban, Vietnámban és Szöulban már láthatóak a pozitív üzenetet hordozó digitális hirdetések.

A Life’s Good kampánnyal az LG célja, hogy a bizonytalan időkben, a világjárvány utáni változások áthatotta világban felhívja az emberek figyelmét arra, hogy az élet szép, és érdemes optimista szemmel tekinteni a mindennapokra.

Az új márkaidentitást a világ legikonikusabb helyszínein mutatja be a vállalat: a digitális reklámok olyan helyeken láthatók, mint a világ legmagasabb épületeként ismert dubaji Burj Khalifa, a vietnámi Landmark 81 felhőkarcoló, a New York-i Times Square, a londoni Piccadilly Circus, a perui Óvalo Gutiérrez vagy az indiai KP Tower, Dél-Koreában pedig számos épületen találkozhatnak a hirdetésekkel a járókelők. A Life’s Good szlogen London közkedvelt piros emeletes buszain is látható.

A reklámvideókon egy, az L és G betűkből álló mosolygó arc, “A jövő arca” látható, ami bólogat, kacsint és különféle érzelmeket fejez ki. A Life’s Good szlogen és a mosolygó arc az LG Active Red névre keresztelt lendületes színben, a vállalat alapszínpalettájának új kiegészítőjeként jelenik meg.

Az LG a kampány keretében a hivatalos közösségimédia-felületein is a fiatalokat célozza, hogy e célcsoport körében is növelje a márkaismertséget. Ennek egyik eszköze az olyan új, exluzív funkciók bevezetése, mint az LG Finger Heart Filter, vagy a Life’s Good matricacsomag, amiket kifejezetten a főbb közösségimédia-platformokra, például az Instagramra és a TikTokra szabtak.

Az LG mindemellett olyan globális influencerekkel is partnerségre lépett, akik megtestesítik a kampány üzenetét, azaz a bátor optimista szellemiséget, és kitartóan törnek előre saját területükön. Ilyen partnere a kampánynak Willow Smith amerikai énekesnő és színésznő, Cody Simpson ausztrál válogatott úszó és énekes-dalszerző, valamint Jenny Park nigériai-koreai divatmodell is.

Az LG Life’s Good kampányáról bővebben: www.lg.com/lifesgood/

