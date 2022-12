150 százalékkal nőtt a DODO magyarországi rendeléseinek száma az elmúlt évben

Az ország 35 városában akár napi 20 000 kilométert is megtettek idén Magyarországon az okoslogisztikai megoldásokat kínáló nemzetközi vállalat, a DODO futárjai.

Magyarország az adatvezérelt futárszolgáltatásaival az elmúlt években Európa számos országában sikeresen terjeszkedő cseh vállalat legdinamikusabban fejlődő piacai közé tartozik. A DODO jelenleg a kiskereskedelem és a vendéglátás nagy hazai szereplőinek működését segíti a házhoz szállítás feladatok ellátásában.

Az adatvezérelt okoslogisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO népszerűsége 2020-as magyarországi piacra lépése óta folyamatosan növekszik – csak az elmúlt évben 150 százalékkal nőtt a leadott megrendelések mennyisége hazánkban, ugyanebben az időszakban pedig a cég bevétele is közel 80 százalékkal emelkedett. A vállalat dinamikus fejlődése révén országszerte olyan jelentős partnereket segít a friss élelmiszerek, meleg ételek, kozmetikai termékek és sportcikkek házhoz szállításában, mint a Hervis, a ROSSMANN vagy a KFC. Az innovatív kézbesítési szolgáltatásokat nyújtó nagyvállalat legfontosabb szegmense hazánkban továbbra is a friss élelmiszerek házhoz szállítása.

“A magyar ügyfelek sok tekintetben hasonlítanak a cseh vásárlókhoz, ezért is tudtunk rövid időn belül komoly sikereket elérni az országban. Terjeszkedésünket az is segítette, hogy ügyfeleink nagy része nemzetközi szinten elismert vállalat, így a magyar piacra belépve kézenfekvő volt az együttműködés, hiszen más országokban már megbizonyosodhattunk a közös munka sikerességéről. Annál is inkább örülök a magyar piacon elért éves növekedésünknek, mert látom, milyen nehéz volt az elmúlt év. Az e-kereskedelem visszaesése mellett a fogyasztókat érintő gazdasági bizonytalanságokkal, az üzemanyagárak drámai emelkedésével, valamint a futármunka adóztatására vonatkozó jogszabályi változásokkal is meg kellett küzdenünk. Mindezek ellenére az idei évben elért eredményeink azt igazolják, hogy vállalatunk szilárd alapokon áll“

– mondta el Peter Menky, a DODO kereskedelmi igazgatója.

Az úttörő franchise program

A sikeres partneri együttműködéseket a kiemelkedő éves megrendelésszám is igazolja, amelyhez nagyban hozzájárulnak a DODO által biztosított egyedi kézbesítési megoldások és szolgáltatások. Ezek közé sorolható a DODO Partner franchise kezdeményezés bevezetése is, amelyet egy sikeres tesztidőszakot követően idén ősszel indított el a cseh székhelyű vállalat Magyarországon. A program hatékonyan segíti a vállalat európai terjeszkedését, valamint lehetőséget ad arra is, hogy a vállalkozó kedvű futárok és fuvarozók a vállalat logisztikai tudására, technológiai platformjára és a már szerződött ügyfelekre támaszkodva elindíthassák saját vállalkozásukat.

Fejlődés a gazdasági kihívások tükrében

A mesterséges intelligencia alapú kiszállítási megoldásokat kínáló DODO működésének alappillére, hogy kompetenciáit és szolgáltatásait hatékonyan igazítsa az aktuális trendekhez. Az e-kereskedelemben fokozódó verseny és a növekvő kereslet miatt a DODO elsősorban a kézbesítés gyorsaságára, a kiszállítás pontosságára, valamint a városi logisztika során kibocsátott szén-dioxid mennyiségének csökkentésére összpontosít. A vállalat jelenleg intenzíven dolgozik a zónalogisztika megvalósításán, amely amellett, hogy szolgálja a fenntartható városi kiszállítást, hatékony kézbesítést biztosít, mindez pedig a jelenlegi változó gazdasági körülmények között lehetőséget nyújt a vállalat további fejlődésére és a vásárlói igények széleskörű kielégítésére.

