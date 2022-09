A kibocsátott Visa tokenek száma meghaladta a jelenleg forgalomban levő fizikai Visa bankkártyák mennyiségét

A Visa (NYSE: V) a napokban bejelentette, hogy Visa Token Szolgáltatása (VTS) már több mint 4 milliárd hálózati tokent bocsátott ki világszerte.

Ez a jelentős mérföldkő hozzájárul a Visa vállalásának teljesítéséhez, elősegíti a digitális fizetések biztonságosabbá tételét és felgyorsítja az e-kereskedelmen belüli elfogadást és innovációt. Az egy év alatt kibocsátott Visa tokenmennyiséget közel megduplázó történelmi eredmény egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg forgalomban levő Visa fizikai kártyák számát meghaladja a tokeneké. Mindez rávilágít a tokenek kereskedők, kibocsátók és fogyasztók számára nyújtott biztonsági előnyeire is.

„A tokenizáció egy egyszerű, mégis hatékony koncepció, amelynek úttörője a Visa volt: elrejtjük az érzékeny fizetési adatokat, hogy egy lépéssel a csalók előtt járjunk, és biztonságosabbá tegyük a digitális fizetéseket”

– mondta Jack Forestell, a Visa ügyvezető alelnöke és termékigazgatója.

„A Visa tokenekkel tranzakciókat lebonyolító kibocsátók, elfogadóhelyek, kereskedők és fogyasztók számának növekedése megerősíti, hogy a pénz jövője egyértelműen digitális, és a digitális pénznek a bizalomra kell épülnie.”

Az e-kereskedelmi forgalom több mint 50 százalékkal nőtt a világjárvány kitörése óta. Az online vásárlás kényelmével azonban együtt jár a megnövekedett fogyasztói elvárás, valamint az egyszerű és biztonságos tranzakciók iránti igény. A Visa a fogyasztói igényeket megelőzve lép előre a Visa Token Szolgáltatás révén: a 16 számjegyű Visa-kártyaszámot egy olyan digitális tokennel helyettesíti, amelyet csak a Visa tud feloldani, és amely segít megvédeni a mögöttes számlainformációkat a csalókkal és a rosszindulatú támadásokkal szemben.

Tokenek: Az online vásárlás biztonsági őrei

A tokenek az e-kereskedelem meg nem énekelt hősei, amelyekből az egész fizetési ökoszisztéma profitálhat, mivel a kibocsátók, az elfogadók, a kereskedők és a vásárlók mindannyian számos előnyt élvezhetnek, többek között a csalások csökkenését, valamint az eszközök közötti egyszerű használatot.

A Visa több mint 8 600 kibocsátót és 800 000 kereskedőt vizsgáló elemzése azt mutatja, hogy a Visa tokenek a csalási arány 28 százalékos csökkentéséhez, valamint az elfogadási arány 3 százalékos emelkedéséhez vezettek. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a kereskedők forgalma növekedjen, illetve pénzt takaríthassanak meg a csalással kapcsolatos költségeken.

Magyarországon közel tízszer gyorsabban növekedtek a tokenizált Visa tranzakciók

A tokenizáció a mobilfizetési rendszerek működésének is alapja. Ha a kártyabirtokos mobiltelefonja vagy más eszköze elveszik vagy ellopják, a kártyaadatok továbbra is védettek, és a fogyasztó a kártya letiltása nélkül is törölheti a tokent. A tokenizált kártyákkal végrehajtott Visa-tranzakciók száma 2021 júniusától 2022 júniusáig Magyarországon kilencszer gyorsabban emelkedett, mint az összes többi Visa tranzakcióé.

A hitelesítés jövője a tokeneken alapul

Egy olyan korban, amikor pénzügyi életünk nagy része a felhőben zajlik, a fejlett technológia segít biztosítani az ügyféladatok védelmét bárhol is történjenek a tranzakciók. A hitelesítés 2.0 – a vásárlók védelmének jövője – a tokeneken és az olyan szolgáltatásokon, mint a Visa Cloud Token Framework (CTF) alapszik, amelyek célja a biztonság fokozása és az online tranzakciók elfogadási arányának növelése akár többféle eszközön és fizetési élmény során.

„Ez a mérföldkő megmutatja a Visa folyamatos befektetéseit a biztonságos, stabil és zökkenőmentes tranzakciókba világszerte”

– tette hozzá Forestell.