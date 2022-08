Kidurranhat az IT lufi? Amerikában már elkezdődtek a leépítések…

A kezdődő globális válság jelei már az IT-ban is látszanak. Legalábbis így látja Eyal Zucker, a digitális fejlesztésekre szakosodott világcég, az Exadel budapesti irodájának vezetője, aki szerint hamarosan kihívásokkal teli átalakulásokkal nézhet szembe az eddig fénysebességgel száguldó szektor.

Háború, energiaválság, alapanyag- és chiphiány, infláció, kontinenseket érintő aszály és lassuló gazdasági növekedés: az egyre inkább felszínre törő problémák a globális gazdaság legstabilabbnak tűnő oszlopaiban is elkezdtek repedéseket okozni. Legalábbis sok nagyvállalatnál már elkezdtek felkészülni a várható hatásokra: elbocsátásokba kezdett a Google, a Facebook, a Netflix és a Robinhood, de más óriások is elkezdték meghúzni a derékszíjukat.

Az amerikai tech cégek már a válságra készülnek

„Az elmúlt bő évtized gazdasági és digitális fellendülésének legnagyobb nyertese a technológiai szektor volt. Világcégek nőttek ki 10-15 év alatt lényegében a semmiből, és ezek teljesen átalakították és digitalizálták a hétköznapi és üzleti életet. Nyilvánvalóan ez a folyamat azzal is járt, hogy az IT szakemberekre lényegében korlátlan igény mutatkozott. Amerikától – Ázsiáig senki sem talált elegendő szakembert, minden informatikust felszívott a piac. Mindez azonban most megváltozhat” – mondta el Eyal Zucker, a digitális fejlesztésekre szakosodott világcég, az Exadel budapesti irodájának vezetője. „Észak-Amerikában már készülne a piaci szereplők az egyre borúsabb világgazdasági folyamatok hatásaira. Több vezető nagyvállalat, start-up és scale-up cég is megszorítja a nadrágszíjat és elbocsátások bejelentésével, létszámstoppal készül a recesszió időszakára. Ezek a hatások Európába és Magyarországra is át fognak gyűrűzni és várhatóan meg fogják változtatni a technológiai munkaerőpiac dinamikákáját” – tette hozzá a szakember.

A kiszervezett, külsős IT támogatás felé fordulhatnak a nagyvállalatok

A piaci vállalatok üzleti filozófiája egyszerű logikát követ: gyorsan reagálnak, ha azt észlelik, hogy környezetükben megváltoznak a fundamentumok. Ha virágzik az üzleti környezet, bővülnek, ha sötétebb felhőket látnak, óvatossá válnak, átszerveznek, megtakarítanak és szükségszerűen a rugalmasabb, olcsóbb, könnyebben és gyorsabban szabályozható üzleti folyamatok felé fordulnak. Ez alól a technológiai területek sem kivételek. Ilyen időkben pedig jobban megérheti egy nagyvállalatnak, ha saját IT-s állományát csökkentve a feladatok, fejlesztések egy részét inkább olyan külsős partnerekre bízza, amelyet rugalmasabban lehet felbérelni egy munkára, vagy fordítva, szükség esetén könnyebb és gyorsabb megszüntetni a megbízást, mint egy munkavállaló esetén.

A vállalatok a válságos időkben szükségszerűen pénzügyi érvek mentén döntenek, és akár financiális akár jogi szempontokat mérlegelve könnyebb alvállalkozókkal dolgozni és például velük ártárgyalást folytatni, mint bércsökkentésről, megszorításokról tárgyalni az alkalmazottakkal. Ezért megszorítások idején ez az alternatíva kedvezőbbnek tűnhet, mert a kiszervezés ebből szempontból egyszerűbb és költséghatékonyabb.

Az átalakulásból profitálhat a hazai IT szektor?

„Nem arról van szó, hogy az informatikusoknak hamarosan aggódniuk kellene amiatt, hogy nem találnak munkát, hanem inkább arról, hogy a megszorításokkal járó folyamatok az IT kiszervezés irányába terelhetik a vállalatokat. Rugalmasabb és olcsóbb egy alvállalkozóval dolgozni, mint munkaviszonyban tartani ugyanarra a szakembereket ugyanarra a kapacitásra. Az átalakulás már megindult a világ legfejlettebb piacain és ez előbb utóbb Magyarországon is érezni fogja a hatását – jóllehet, ez ebben a régióban nem feltétlenül csak negatív lehet” – összegzi Eyal Zucker.

A szakember úgy véli, hogy a több partner számára, több szektorban, több programnyelven is dolgozó IT fejlesztő vállalatok számára az eddigieknél is nagyobb tér nyílhat a bővülésre. „Úgy gondolom, hogy akár már a következő évben sokkal dinamikusabbá válhat a technológiai munkaerőpiac, mivel a mérnökök olyan cégekhez fognak csatlakozni, amelyek biztosabb környezetet mutatnak a recessziós időszakában” – emelte ki. Ilyen szempontból a Magyarország még akár nyertese is lehet a következő időszaknak, hiszen sok a jól képzett szakember és ha az itt működő outsource tech cégek képesek versenyképes alternatívát mutatni, sok hazai szakember számára kínálhat ez a szektor karrier lehetőséget.

Már a magyar szakemberek is látják a változást

Az Exadel néhány hónapja nyitott irodát Budapesten és dinamikus bővülési szakaszban van. A fejlesztőközpont vezetője szerint az IT piaci folyamatokat a jelentkezők is érzékelik. „A hozzánk jelentkező szakemberek közül is sokan említik indokként, hogy azért szeretnének csatlakozni, mert úgy látják, hogy egy több partner számára dolgozó, több területet is átfogó fejlesztő központ most stabilabb jövőképet biztosíthat” – magyarázta Eyal Zucker. A szakember szerint a recesszió nem fogja visszaszorítani a digitális megoldások fejlődését, sőt akár ösztönözheti is azt, azonban a technológiai szektor bővülési üteme és főleg szerkezete mindenképp változni fog – az eladósodott vállalatok helyett előnybe kerülnek majd a nyereséges, egészséges cash-flow-val rendelkező cégek.

„Fektess önmagadba, ha túl akarsz élni”

Az Exadel hazai vezetője szerint az ilyen típusú recessziós környezet általános „ökölszabálya”, hogy azok a cégek élnek túl leginkább, amelyek önmagukba fektetnek. „Egy technológiai fejlesztő cég esetén ez azt jelenti, hogy még fokozottabban képezzük tovább a szakembereinket – mondta el. – Komoly belső oktatási részleget működtetünk, és a legkülönbözőbb területeken fejlesztjük a kollegákat. Van mentorprogramunk és számos külsős kezdeményezésben is részt veszünk, például a Budapesti Műszaki Egyetemmel is közösen. Hiszünk abban, hogy magyarországi fejlesztőközpontunk igazi erejét és ellenálló képességét csapatunk szakértelme határozza meg, ezért továbbra is az a célunk, hogy maximálisan biztosítsuk számukra a fejlődés lehetőségét úgy szakmailag, mint a karrierépítésben.”

Az Exadel-ről bővebben: https://exadel.com/about-us/overview/