Nincs tartaléka a magyaroknak, így megyünk bele a télbe

Bárki bármit mond, nagyon kemény ősz és még kegyetlenebb tél jön. A K&H kutatása szerint a magyar felnőttek spórolt pénze erősen véges, a családok nincsenek felkészülve a váratlan kiadásokra.

A 30 és 59 év közé eső korú magyar felnőtteknek átlagosan hét hónapra elég spórolt pénzük van. A válaszadóknak azonban 36 százaléka mondta azt, hogy egy hónapig húzná ki a megtakarításaiból a következő, fizetés nélküli hónapot. Ez utóbbi ráadásul egy olyan arány, ami öt éve nem változik – írja a Pénzcentrum. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy a módosabbak megtakarításai húzzák fel az átlagot.

A válaszadók 23 százaléka három hónapnyi megtakarításról számolt be. Tizennégy százalékuk pedig félévnyire becsüli a megtakarításait. Végül pedig van 14 százaléknyi olyan válaszadó, aki szerint egy évig is elegendőek a megtakarításai. Azoknak az aránya (5%), akik két évre is elegendőnek tartják a félretett pénzüket, lényegében elhanyagolható.

A felmérés felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi időben az átlagbérek jelentősen emelkedtek. Ahhoz viszont, hogy igazán érdekes következtetéseket vonjunk le az átlag helyett a medián fizetés összege jóval hasznosabb lenne. A nettó átlagfizetés 335 ezer forint, de ebben benne van mindenki a közmunkástól a cégvezérig. A K&H felmérése szerint a növekedő átlagfizetés azért nem alakult át megtakarítássá, mert beruházásokra – lakásfelújítás, autóvásárlás, háztartási berendezések vásárlása – költötték azokat a magyarok.

Most a válaszadók negyede mondja azt, hogy nem tud vagy nem szokott pénzt félretenni. Egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 18 százalék volt. A gázáremelés és a megnövekedő rezsiszámlák pedig még nem is látszanak a családi költségvetésekben. Idén egyelőre 33 százalék számolt be arról, hogy rendszeresen spórolnak, az összeget a hónap elején elkülönítve. 12 százalék pedig a hónap végén rakja el a fizetésből megmaradó összeget.

Forrás: Fintechradar