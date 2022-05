Eléggé problémásnak tűnik az Apple fizetési megoldása

Korlátozza a versenyt az Apple Pay, és emiatt az ügyfelek járnak rosszul. Az EU még csak elkezdte a vizsgálódásait, de egyelőre nem ígérnek sok jót a cégnek.

Az EU előzetes döntéshozatala alapján az Apple Pay szolgáltatása korlátozza a piaci versenyt. Az EU-nak az nem tetszik, hogy az Apple eszközök fizetéshez használt NFC chipjét más szolgáltatások nem használhatják. Így aki egy iPhone-on vagy Apple Watchon keresztül értintős fizetést szeretne bonyolítani – függetlenül attól, hogy indítja vagy fogadja a tranzakciót – az Apple Pay infrastruktúrát kénytelen használni, jutalékot fizetve az eszközt gyártó cégnek.

A probléma megkerülésére léteznek természetesen utak. Vannak olyan POS-teriminálok, amelyekbe be lehet dokkolni egy okostelefont vagy tabletet, és a terminál saját NFC hardverét használják ahhoz, hogy pénztárgépként működnjenek. Az EU azonban inkább kivizsgálja, hogy az Apple visszaél-e piaci pozíciójával. Olyan kérdés ez, amire többnyire minden európai nyugodt szívvel rá tudja mondani, hogy igen. (Az amerikai versenyfelügyelet erőtlenebb és máshogy is működik.)

A Bizottság egy jegyzéket küldött a cégnek hogy tudassa mivel elégedetlen. Összességében az a bajuk, hogy az Apple piaci viselkedése korlátozza a vásárlók válaszási lehetőségeit, visszafogja a mobiltárcás innovációt. Azaz az Apple monopóliumát tartják zavarónak.

A cég válaszolhat a jegyzékre, ez csupán a kezdete az antitröszt vizsgálatnak. Illetve az EU jelezte, hogy az előzetes döntés nem jelzi előre, hogy mi lesz a vizsgálat kimenetele. Ugyanakkor a monopolhelyzetben lévő cégek mostanra elkezdhették azt érezni, hogy az Unió az eddigi távolságtartó, tutyimutyinak is mondható megközelítését egy határozottabb iránymutatást adó megközelítésre cserélte. Ez pedig azért kínos, mert az EU a cég globális jövedelmének tíz százalékát is kiszabhatja büntetésként, ami egy olyan összeg, amit már az Apple is megérezne.

Forrás: Fintechradar