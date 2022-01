Néhány tudnivaló a Facebook hirdetési limitről

Bizony-bizony, a Facebook háza táján nem csak fejlesztések és algoritmus módosítások, de szigorítások is előfordulhatnak. 2021 februárjában éppen ez történt: korlátozták az egy oldalhoz tartozó aktív hirdetések számát, ami minden cégre hatással van bizonyos mértékben. Nézzük meg, mit érdemes tudni róla!

Mit is takar pontosan a Facebook hirdetésekre vonatkozó limit?

A korlátozás oka igen egyszerű: a Facebook véleménye szerint a túl sok hirdetés negatívan befolyásolja az eredményeket. Hiszen a kevesebb néha több, így van ez a Facebook hirdetések esetében is. A hirdetések hatékonyságának növelése érdekében változásokat eszközölt: a tanulási fázisban lévők számát korlátozta.

Egy újonnan létrehozott hirdetésnek idő kell ahhoz, hogy optimálissá váljon. Vagyis az alkalmazásnak fel kell dolgoznia a beérkező információkat annak érdekében, hogy a hirdetéseket ott és azoknak jelenítse meg, ahol és akiknek érdemes. Ha túl sok hirdetésed fut egyszerre, nehezebben törnek ki a tanulási fázisból és lesznek sikeresek. Az optimalizálást követően azok a hirdetések, melyek túljutottak az említett fázison, jóval hatékonyabban is működnek majd, így kevesebb ráfordítással érhetsz el kedvezőbb eredményeket.

A korlátozásba a már futó és az ellenőrzés alatt álló hirdetések is beszámítanak. A limit a kreatív hirdetésekre nem, csupán a Hirdetéskezelőben lévő hirdetési blokkokra vonatkozik. Így a kreatívok száma továbbra is szabadon variálható.

A konkrét számot befolyásoló tényezők

A megjeleníthető hirdetések pontos száma a vállalat méretétől, valamint attól függ, hogy az adott cég az elmúlt 1 évben mennyit költött Facebook hirdetésekre. Ez alapján a Facebook 4 csoportba sorolta az oldalakat: a kis és közepes méretű oldalak, melyek az elmúlt egy évben 100.000 dollárnál kisebb összeget költöttek hirdetésekre, 250 ilyet hozhatnak létre. A közepes és nagy oldalak kevesebb, mint 1 millió dollár költéssel 1000, míg a 10 millió dollárnál kevesebbet költők 5000 darab hirdetéssel gazdálkodhatnak. A legnagyobb, 10 millió dollárnál is többet költő oldalak pedig akár 5000 hirdetést is közzé tehetnek.

Jól látható, hogy a megadott keretösszegek annyira magasak, hogy egy hazai átlagos kis- és középvállalkozást aligha érinthet a korlátozás. Mivel a legtöbb oldal nem költ többet hirdetésekre évi 100.000 dollárnál, ez még így is 250 hirdetést jelent majd, ami valljuk be, azért nem kevés.

Ellenőrizd, mennyi az annyi!

Ha meg szeretnél bizonyosodni róla, melyik kategóriába esel, a Vállalkozáskezelő kapcsolódó menüpontján belül az Oldalankénti hirdetési limitek menüpontra kattintva ezt könnyedén ellenőrizheted. Itt nem csak a pontos számról, de az érvényesség kezdő dátumáról is értesülhetsz. Fontos kiemelni, hogy a limit egy adott oldalra és nem egy felhasználói fiókra vonatkozik. A külsős fiókokból érkező hirdetések száma ugyancsak korlátozható, ezt az oldal adminisztrátora teheti meg.

Nem érdemes olyan megoldásokban gondolkodni, hogy több oldalt vagy egy oldalhoz több fiókot hozol létre, ezzel ugyanis sérülékennyé teheted a saját teljesítményedet. Nehéz ugyanis egyszerre több oldalt vagy fiókot kezelni, túl nagy energiaráfordítással és költségekkel jár, amelyek egészen biztosan nem fognak megtérülni.

Mindig légy képben!

A hirdetések számának követése minden oldalkezelő számára fontos feladat. Ha pedig külső partnerekkel is rendelkezel, amelyek hirdetéseket tehetnek közzé az oldaladon, állíts be limitet számukra is a már említett Vállalkozáskezelőben.

A hirdetések eredményességének vizsgálata ugyancsak nem mellőzhető a hirdetéskezelőben, hiszen a cél az az, hogy a leginkább releváns, leghatékonyabb és legjobban jövedelmező hirdetések maradjanak benn abban a körben, melyek közzétételre kerülhetnek.

Ha a limit átlépését követően szeretnél új hirdetést létrehozni vagy módosítani egy régebbit, a korábbiak közül kell kiválasztanod az(oka)t, amelyeket eltávolítasz. Azoknak a vállalkozásoknak is figyelniük kell a korlátozásokra, amelyek nem fogják átlépni a határt. Hiszen a módosítások miatt a hirdetési stratégia megváltoztatása elengedhetetlen lépés minden cég életében.

A Facebook hirdetéskezelés nem kis munka. Ha szeretnéd, hogy hirdetéseid jól teljesítsenek és ne érjen meglepetés, kérd szakértő segítségét!