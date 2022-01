Saját kriptovalutát akar létrehozni a PayPal

A PayPal Holdings megerősítette, hogy egy stabilcoin kifejlesztését és bevezetését vizsgálja, miután egy fejlesztő a vállalat iOS-alkalmazásában “PayPal Coin” nevű utalásokat fedezett fel.

A stabilcoin a kriptopénz egy olyan formája, amelyet egy stabil tartalékeszközhöz, például a dollárhoz vagy az aranyhoz kötnek. A kötöttség révén az árfolyam többnyire stabil marad, és a volatilitás más kriptovalutákhoz képest csökken. A stabilcoinok egyre népszerűbbek a tőzsdék közötti átutalások és a mindennapi kereskedelem során.

“Vizsgáljuk a stabilcoin lehetőségét. Arra törekszünk, hogy előrelépjünk, ha és amikor ez megtörténik természetesen szorosan együtt fogunk működni az illetékes szabályozó hatóságokkal”

– mondta Jose Fernandez da Ponte, a PayPal kripto- és digitális valutákért felelős vezető alelnöke a Bloombergnek.

Egy csavarral azonban a PayPal azt közölte, hogy a Steve Moser által felfedezett alkalmazásban található kód nem kapcsolódik ezekhez a tervekhez. Ehelyett a PayPal szerint egy belső hackathonból származik, ahol a mérnökök olyan új termékeket innoválnak fel és építenek, amelyeket talán soha nem adnak ki. Így a PayPal stabilcoin más nevet, logót és egyéb jellemzőket kaphat, ha és amikor végül elindul.

A PayPal 2020 októberében lépett be először a kriptopénzek üzletágába egy olyan szolgáltatással, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meglévő PayPal-számlájukon tartsanak kriptókat, ezekkel vásároljanak és eladjanak. A szolgáltatás az Egyesült Államokban indult a bitcoin, az Ethereum, a Bitcoin Cash és a Litecoin támogatásával, amit augusztusban az Egyesült Királyságra is kiterjesztettek.

“A valuták digitális formáira való áttérés elkerülhetetlen, ami egyértelmű előnyökkel jár a pénzügyi befogadás és hozzáférés; a fizetési rendszer hatékonysága, gyorsasága és rugalmassága; valamint a kormányok esetében a pénzeszközök gyors kifizetésének lehetősége a polgárok számára”

– mondta akkor Dan Schulman, a PayPal elnök-vezérigazgatója. Schulman szavai éppen ráillenek a PayPal által javasolt stabilcoinra.

Ha a PayPal mégis előrelépne egy stabilcoin létrehozása felé, az útja nem biztos, hogy könnyű lesz. A Meta Platforms már évek óta tervezi egy stabilcoin megalkotását. Az eredetileg Libra, de most Novi néven ismert terv nemcsak vitákat gerjesztett, hanem szabályozási akadályokat is megmutatott. A PayPal stabilcoin bevezetésére irányuló lépése valószínűleg kevésbé lesz ellentmondásos, de a szabályozási kérdések továbbra is fennállnak.

Egy nemrégiben sugárzott podcastban Fernandez da Ponte elmondta, hogy a PayPal stabilcoinjának támogatnia kell a méretarányos fizetéseket és biztonságosnak kell lennie.

“Tisztázni kellene a szabályozást, a szabályozási kereteket és az engedélyek típusát, amelyekre ezen a téren szükség van”

– mondta.

Forrás: Computerworld