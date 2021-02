Európa legnagyobb irodafejlesztője 2020-ban 4 épületet értékesített több mint 265 millió euró értékben, több mint 135 000 négyzetméter irodaterületet adott bérbe, valamint 7 épületet adott át Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Magyarországon.

A Skanska megtartotta vezető szerepét a közép-kelet-európai ingatlanpiacon, és a COVID-19 világjárvány ellenére is bizonyította üzleti hatékonyságát. A vállalat stratégiai célja, hogy jövőbiztos, fenntartható, egészséges és biztonságos projekteket fejlesszen és adjon át ügyfelei számára, összhangban a Skanska vállalati értékeivel.

A Skanska kereskedelmi fejlesztési egysége két európai régióban, Közép- és Kelet-Európában, valamint az északi országokban fejleszt jövőbiztos irodatereket. 2020-ban a közép-kelet-európai régióban működő üzletág 4 irodaházat értékesített európai befektetőknek 265 millió euró értékben, 7 épületet adott át összesen 150 000 négyzetméternyi irodatérrel, és több mint 135 000 négyzetmétert adott bérbe. Az utóbbi szám magában foglalja a bérleti szerződések aláírását a PZU Csoporttal 47 000 négyzetméterre a varsói Generation Park Y épületben, illetve az Allegro Csoporttal 27 000 négyzetméterre a poznańi Nowy Rynek épületben. A vállalatnak jelenleg 6 épületben több mint 170 000 négyzetméternyi irodaterülete van fejlesztés alatt Közép-Kelet-Európában. Közülük hármat 2020-ban indítottak, egyet pedig nemrég kezdtek el Romániában.

Magyarországon az irodai tranzakciók közel 800 millió eurót eredményeztek 2020-ban

A közép- és kelet-európai országok teljes beruházási volumene 2020-ban összesen több mint 9,7 milliárd eurót tett ki, ami a JLL szerint csaknem 32%-os csökkenést jelent 2019-hez képest. Magyarországon, ahol a beruházási volumen tekintetében a piacon továbbra is erősen felülreprezentált az irodai szektor jelentősége, a teljes befektetési volumen kisebb mértékben csökkent. Hazai és nemzetközi források szerint a közép- és kelet-európai piacok továbbra is nagyon vonzóak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai befektetők számára, és 2021 elején várhatóan több nagyszabású magyarországi tranzakció is lezárul.

„A világjárvány a történelem egyik legnagyobb kihívása, amely mindannyiunkat érint. Minden eddiginél fontosabb, hogy tovább haladjunk és amennyire csak lehet, a normális ügymenetben működjünk, ezért a 2020-as üzleti eredményeink még büszkébbé tesznek engem. Közép-Kelet-Európában négy irodaépületünk értékesítése és a bérbeadási eredményünk, beleértve a két jelentős, PZU Csoporttal Varsóban és az Allegro Csoporttal Poznańban kötött bérleti szerződést is; projektjeink rendkívüli minőségét, az üzleti partnereink bizalmát és az egész Skanska szervezet elkötelezettségét bizonyítják. Az előttünk álló évben a legbiztonságosabb, legegészségesebb és fenntarthatóbb feltételek mellett szeretnénk folytatni jelenlegi és további projektjeink fejlesztését. Határozottan hiszem, hogy kulcsfontosságú lépéseket tettünk a Care for Life Office Concept bevezetésével és az irodáinknak a jelenlegi körülményekhez történő alakításával, melyet a régión belül 8 projektünk nemrég kapott WELL Health-Safety Rating minősítése is igazol”

– mondta Katarzyna Zawodna-Bijoch, a Skanska közép-kelet-európai irodafejlesztés elnök-vezérigazgatója.

A Skanska válasza a világjárványra

A járvány végérvényesen megváltoztatta azt, ahogyan dolgozunk és az otthoni munkavégzés is biztosan része marad az életünknek. Másfelől az irodák szerepe fejlődött és egyre jobban felértékelődött, amikor csapatépítésről, a szervezeti kultúra fejlesztéséről, valamint a vállalatokat vezérlő értékek átadásáról van szó. Ahhoz, hogy az iroda betöltse és fenntartsa a célját, rendkívül fontos a munkahelyi biztonság és az egészségvédelem biztosítása. A Skanska annak érdekében, hogy támogassa bérlőit az irodába való visszatérésben és az egészséges munkakörnyezet megteremtésében, 2020-ban számos szabályt vezetett be és átalakította irodáit Közép- és Kelet-Európában. A „Care for Life Office Concept” a következőket foglalja magában: tértervezési tanácsadást és előírásokat a megfelelő fizikai távolságtartás biztosításához, érintésmentes megoldásokat a Connected by Skanska alkalmazáson keresztül, takarítási és fertőtlenítési terveket a létesítmény üzemeltetés számára, valamint az irodai levegő minőségének kezelésére vonatkozó ajánlásokat. A Skanska irodái a belépéshez QR-kódokat használó virtuális recepciót kínálnak olyan egyéb fejlesztések mellett, mint az állandó friss levegőellátás biztosítása és az épületen belüli magas minőségű légszűrők használata.

Emellett a közép-kelet-európai régióban a Skanska nyolc irodaépülete 2020 decemberében megkapta az International WELL Building Institute (IWBI) által kiadott, a létesítmények üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos egészségügyi és biztonsági minősítést. Ez egy bizonyítékokon alapuló, harmadik fél által ellenőrzött minősítés minden új és meglévő épület- és létesítménytípusra, mely elsősorban az üzemeltetési szabályokra, a karbantartási protokollokra, az éríntett felek bevonására és a vészhelyzeti tervekre fókuszál. Célja, hogy felkészítse a tulajdonosokat és az üzemeltetőket azon szükséges lépések megtételére, melyek segítségével hatékonyan kezelhető a bérlőik, a látogatóik és más éríntettek egészsége és biztonsága.

A Skanska továbbra is a fenntarthatóságra összpontosít

Az emberek életéről és biztonságukról való gondoskodás mellett a Skanska továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezetre és stratégiai netzéró széndioxid-kibocsátási célkitűzéseire, amelyeket 2045 végére kell elérnie. Ez a cél továbbra is a vállalat egyik legfontosabb prioritása, amit a számok is alátámasztanak – a Skanska már több mint 800 000 négyzetméter LEED Core and Shell tanúsítvánnyal rendelkező irodaterületet fejlesztett, és több mint 45 000 négyzetméter WELL Core and Shell tanúsított területet is. Magyarországon a tavaly átadott Nordic Light Trio megkapta a LEED Gold Core & Shell 4-es verziójú minősítést, és ez lesz a Skanska első hazai WELL minősített projektje is. A Skanska hasonlóan ambiciózus célokat követ a H 2 Offices fejlesztésével, az új irodakomplexum még fejlettebb fenntartható technológiákat fog alkalmazni.

A Skanska beruházott az innovatív fotovoltaikus technológia fejlesztésébe is, és a világ első fejlesztőjeként már elindított egy kísérleti projektet, amelynek célja az irodaépületek bevonása olyan innovatív perovszkit napelemekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az épület homlokzata a napból áramot termeljen.

A Skanska fenntartható kereskedelmi fejlesztés iránti nagy elkötelezettségét a rangos Fortune magazin is elismerte azzal, hogy egymás után másodszor is beválasztotta a egyedüli ingatlanfejlesztőként a “Világot megváltoztató” listájának első 20 helyezettje közé, melyen együtt szerepel a legelőremutatóbb vállalatokkal együtt.