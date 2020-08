A HP bejelentette legújabb globális programját szolgáltató és értékesítő partnerei számára, amely segíti a piaci növekedést és biztosítja a fogyasztók elégedettségét. Az egyedi, integrált struktúrára épülő HP Amplify olyan tudást, szervezeti készségeket és az együttműködést segítő eszközöket kínál a partnereknek, amelyek a folyamatosan változó vásárlói szokások és a digitális transzformáció mellett is biztosítják a dinamikus növekedést. Az új program 2020 november 1-én indul a nagyvállalati ügyfeleket kiszolgáló viszonteladói hálózatban, a retail partnerek számára pedig 2021-ben várható az átállás.

A HP az Amplify programban egyszerre alkalmazza a legjobb partneri gyakorlatokat, stratégiai eszközöket és szakmai képzéseket, ezekből az elemekből pedig a partnerek könnyedén kiválaszthatják a számukra leginkább releváns megoldást, amelynek segítségével elmélyíthetik kapcsolatukat a vásárlókkal. A program két egyedi ágra, a Synergy és Power részekre osztható, és az egyszerűsített kompenzációs szintekkel lehetővé teszi, hogy a partnerek rugalmasan fektethessenek a hozzáadott értéket növelő fejlesztésekbe. A rendszerben a befektetésekkel arányosan növekvő bónuszok érhetők el.

„A vásárlók manapság a könnyen használható, automatizált és személyre szabottan működő rendszereket használják a legszívesebben. Ebben a folyamatosan változó környezetben csak úgy maradhatunk sikeresek, ha a vásárlók egyedi igényeihez és nem piacokhoz igazítjuk a működésünket – mondta el Takáts Kristóf, a HP Inc. Magyarország ügyvezetője. – A HP Amplify nem csak a partnerek és a vállalat üzleti kapcsolatát egyszerűsíti, de utat mutat számukra, amely mentén felkészíthetik az üzletüket a jövőbeli gazdasági kihívásokra. Így, a digitalizációs trendekre reagálva, központi szerepet játszhatnak a vásárlói döntések meghozatalában.”

A digitális élmények kora

A vásárlók viselkedése jelentősen átalakult az utóbbi időben, a megfelelő termék megtalálásától a márkákkal való mindennapos interakciókig. Egyre több terméket és szolgáltatást értékesítenek digitális csatornákon keresztül, dinamikusan növekszik az e-kereskedelem, a különböző webshopok és online piacterek szerepe. Mindeközben a technológia és a digitális átalakulás lenyűgöző tempóban formálják át az üzleti modelleket is, az egyedi eladásokra épülő klasszikus felfogás helyett a hosszú távú szerződéseken alapuló szolgáltatások gyakorlata lesz általános.

Az IT iparágban és a HP értékesítési csatornái esetében ez azt jelenti, hogy az eddig megszokott folyamatok már nem lehetnek sikeresek. A HP Amplify programot azért hozta létre a vállalat, hogy elébe menjen a változásoknak és a partnerek felkészítésével, valamint egy fogyasztóközpontú megközelítés kialakításával előnyre tehessen szert.

„A HP és partnerei előtt egy hatalmas lehetőség áll arra, hogy újraformálják az üzleti gyakorlatot és a termékek piacra kerülésének útját – tette hozzá Takáts Kristóf. – Ahhoz azonban, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, ki kell javítanunk a rendszer elégtelenségeit, a hibás gyakorlatokat és új üzleti modelleket kell felépítenünk. Ezt az izgalmas változást együtt szeretnénk menedzselni, ezért olyan újításokba fektetünk energiát, amelyek az egész HP-ökoszisztéma és a közösség javát szolgálják.”

Teljesítmény, Képességek és Együttműködés

A progresszív piacrakerülési stratégiákat támogató rendszer a tranzakció- és a szerződésalapú modellekhez is ideális lehet. A HP Amplify program egyes elemei három pillérre épülnek, a teljesítményre, a szervezeti képességekre és az együttműködésre.

Teljesítmény

A hagyományos sales-modellek megváltozásával a viszonteladói kompenzáció szerepének is változnia kell. Az új program továbbra is támogatja a kitűzött célok és az értékesítési volumen alapján a partnereket, de ezen felül egy innovatív mérőszámokra épülő bónusz-rendszert is bevezet. Az eladási folyamat támogatásához a rendszer figyelembe veszi a partnerek stratégiai szemléletű aktivitásait, valamint az olyan adatokat, mint a regisztrált volumen, az eladások átlagos értéke vagy az ügyfélmegtartás.

Képességek

A HP Amplify a bónuszok meghatározásához az árbevételen felül figyelembe veszi a szervezet által elsajátított új képességeket is. Ilyen lehet a digitális készségek fejlesztése, a szolgáltatásminőség növelése, az e-kereskedelem, a többcsatornás értékesítés elindítása vagy a biztonságos adatkezelési gyakorlatok használata.

Az új szervezeti képességek a partnerek igényei és a szektorban megfigyelt vásárlói szokások szerint egyedileg alakíthatók, így személyre szabott megoldásokat biztosíthatnak, ezzel pedig magasabb hozzáadott értéket is garantálnak. A HP Amplify rendszerében bónuszokhoz juthatnak azok a partnerek, akik befektetésekkel olyan képességekre tesznek szert, amelyekkel a digitális kereskedelem által dominált világban is versenyképesek maradhatnak. Minél több fejlesztés történik a biztonságos adatfeldolgozás, a termékek piacra juttatása és az egyedi szolgáltatások terén, annál több tudásanyaghoz és bónuszhoz férhet hozzá az adott partner.

Együttműködés

A közös sikerek elérésének érdekében elengedhetetlen a folyamatos együttműködés a HP és partnerei között. A HP Amplify programot úgy tervezték, hogy a piaci adatok elemzésével nyert értékes információk alapján új stratégiák és innovatív megoldások születhessenek. A HP a digitális készségek fejlesztése érdekében olyan területeken működik szorosan együtt a partnereivel, mint például az automatizált megrendelések kezelése. A vállalat emellett megosztja a partnerekkel piackutatási adatait a legfontosabb fogyasztói visszajelzésekről, hogy ezzel is biztosítsák a vásárlók magas szintű kiszolgálását a különböző csatornákon.

Az egyedi fogyasztói adatoknak és kimutatásoknak köszönhetően a partnerek versenyképessége tovább nőhet, hiszen pontosabban tervezhetnek, és ezzel javulhat az egyes vásárlások minősége is. A vásárlók kiszolgálása egyszerűbbé válhat az automatizált készletkezelésnek, termékvisszavételnek és a holisztikus adatfeldolgozásnak köszönhetően. Ezek az új generációs szolgáltatások tovább építik a vásárlók, a partnerek és a HP között régóta fennálló jó kapcsolatot.

HP Amplify Impact

A HP elkötelezett a fenntartható technológiai fejlesztés mellett, amely minden érintett életére pozitív hatással van, ez a mentalitás pedig az üzleti stratégia mellett a mindennapi működést is átjárja. A HP és partnerei hosszú távon is jelentős hatást szeretnének elérni az innováció és a fenntartható növekedés támogatásával. Az új globális program kiterjesztéseként ezért a HP elindítja a HP Amplify Impact-et is, amelynek keretében a partnerek csatlakozhatnak a vállalathoz különböző fenntarthatósági célok elérésében.

A bolygóért: Egy körforgásos, alacsony karbon-lábnyomú gazdaság létrehozása

Az emberekért: Az emberi jogok tiszteletben tartása, a jólét támogatása az értéklánc minden szintjén és egy sokszínű és befogadó szervezeti kultúra létrehozása

A közösségért: Edukációs és gazdasági lehetőségek biztosítása a helyi közösségek tagjainak, az alapvető szükségletek ellátása mellett

Azok a partnerek, akik csatlakoznak az önkéntes alapú célkitűzésekhez, külön képzéseken vehetnek részt és támogatást kapnak a HP-tól a megfelelő egyéni célok kitűzéséhez és eléréséhez. A HP Amplify program 2020. november 1-én indul, további részletek a dátumhoz közelebbi időpontban lesznek elérhetők.