Bemutatta eddigi legokosabb készülékeit a Lenovo

A Lenovo az új termékekkel tovább erősíti elkötelezettségét a technológia és felhasználói élmény átformálásáért, annak érdekében, hogy az eszközök könnyen kezelhetők és még hatékonyabbak legyenek.

A Lenovo „Intelligens Transzformáció” stratégiája és termékfejlesztéssel kapcsolatos tudása lehetővé teszi egy olyan technológia megalkotását, amely a felhasználókkal a jövő technológiáját a jelenben ismerteti meg.

A Smart Home Vision életre kel

A csatlakoztatható eszközök új családja, a Lenovo Smart Home Essentials az okosabb és intelligensebb otthonok kialakításában nyújt segítséget. A Lenovo termékcsaládja és a nemrégiben bemutatott Lenovo Smart Display a vállalat növekvő és többplatformos AI ökoszisztémájának és az okosotthonokkal kapcsolatos törekvéseinek megtestesítői.

A Lenovo Link app egy központosított vezérlőpont funkcióját betöltve bármely csatlakoztatható eszköz beállítását és irányítását elvégzi, így a felhasználónak nem szükséges minden egyes eszközhöz külön alkalmazást letöltenie. A felhasználók a különböző eszközöket egyszerre vezérelhetik, vagy beállíthatják, hogy azok automatikusan hajtsanak végre meghatározott műveleteket a nap során. A Lenovo Smart Home Essentials a Google Assistant™-tel és Amazon® Alexa®-val is kompatibilis, mindemellett a Lenovo Smart Display használatával a felhasználók akár a hangjukkal is tudják vezérelni és automatizálni saját otthonukat.

A Lenovo Smart Essentials tartalmazza:

Lenovo Smart Camera – az intelligens megfigyelő kamerával élő videofelvételeket készíthet otthonában, infra módban akár éjszaka is. A beépített mikrofon és hangszóró kétirányú audiokészüléket biztosít

Lenovo Smart Bulb – a smart light bulb lehetővé teszi a világítás távoli beállítását és időzítését is — az eszközzel a fény színe és ereje is beállítható és bármikor és bárhonnan kikapcsolható a Lenovo Link app használatával.

Az új Yoga™ PC termékek az innováció és dizájn legkiválóbb ötvözetének megtestesítői. A Lenovo prémium Yoga PC portfóliója a legjobb minőségű kidolgozást, jelentős innovációt és remek szórakozást nyújt azoknak a felhasználóknak, akik erőteljes és agilis teljesítményre vágynak. A 8. generációs Gen Intel® Core™ processzorokkal a Yoga C930 a Lenovo Windows® 10 2 az 1-ben laptop zászlóshajója, amely az eddig még nem látott, Dolby Atmos® Speaker System- el támogatott Rotating Sound Bar rendszert is tartalmazza. A hangszórók áttörő audio-élményt biztosítanak. A Dolby Vision™ HDR a legtöbbet hozza ki a szórakoztatásból. A Yoga C930 Pen-t is tartalmaz, amely saját rekeszében töltődve biztosítja a hatékonyságot. A nagy hatótávolságú mikrofonok lehetővé teszik a Cortana® és Alexa használatával a hangparancsok kiadását, akár 4 méter távolról, standby módban is.

A világ első kettős kijelzős, E Ink, képernyővel ellátott laptopja, az új Yoga Book C930 átírja a hordozható hatékonyság eddig ismert fogalmait. A sokoldalú E Ink kijelző egy gombnyomásra dinamikus, testreszabható billentyűzetté alakítható, többnyelvű-támogatással, amely digitális papírként vagy akár e-olvasóként is funkcionálhat. A Windows 10 és Intel Core processzorral ellátott készülék egy ultravékony és ultrakönnyű szerkezet, kiváló akkumulátor-élettartammal. Az iparág első termékeként Qualcomm® legújabb Snapdragon™ 850 Mobile Compute Platform-mal felvértezett Yoga C630 WOS, az erőt és produktivitást ötvöző Windows 10 laptop az okostelefonokhoz hasonló csatlakozást biztosít. A napjaink mobilgenerációinak megalkotott Yoga C630 WOS integrált LTE Advanced Pro-val rendelkezik, akár 25 óránál is több helyi videólejátszással.

Turbótöltésű hatékonyság az új ThinkPad X1 Extreme modellel

A Lenovo új, vékony és stílusos ThinkPad X1 Extreme modellje a nehezebb feladatokat is könnyedén végrehajtja az NVIDIA® GeForce® grafika és a legújabb 8. generációs Intel Core processzorok támogatásával, amely in Core i911 integrált Gigabot Wi-Fi-t is tartalmaz. A kettős monitor támogatással sosem volt még ennél egyszerűbb a multitasking, a RapidCharge technológia pedig az akkumulátort mindössze hatvan perc alatt 80 százalékig feltölti. A Dolby Vision HDR-rel és Dolby Atmos audioval ellátott kijelzője a legmagasabb színvonalú tartalom létrehozását vagy fogyasztását teszi lehetővé. Az innovatív biztonsági funkciók magukba foglalják a ThinkShutter kamerafedelet, a Windows Hello™ arcfelismerést és az ujjlenyomat-olvasót.

„Örömmel látjuk az új eszközöket, amelyek azt a hihetetlen teljesítményt, csatlakoztathatóságot, intuitív audio tapasztalatokat és akkumulátor-hatékonyságot használják, amelyet a legújabb, 8. generációs Intel Core processzorok biztosítanak”

– mondta Chris Walker, az Intel Client Computing Group alelnöke.

„Az Intel és a Lenovo együttműködése egészen régre nyúlik vissza, amelynek köszönhetően lélegzetelállító számítástechnikai újítások jöttek létre és az új termékekben is visszaköszönnek.”

Új Star Wars™: kibővített Jedi Challenges Dark Side tartalmak és limitált kiadású Kylo Ren fénykard

A Star Wars rajongók örömére a Jedi Challenges új és ingyenes Dark Side tartalomfrissítést kap, amellyel a különböző új kihívásokat Kylo Ren bőrébe bújva, Yoda-val párbajozva teljesíthetik az AR segítségével. A Dark Side Expansion ingyenes frissítés idén téltől lesz elérhető. Az új tartalmakat ünnepelve egy limitált kiadású, Kylo Ren ikonikus fegyveréről mintázott fénykard kontroller is elérhető lesz egyes piacokon a téltől. A kontroller a Jedi Challenges app összes tartalmával teljes mértékben kompatibilis.