EB kalauz 2024: Minden, amit tudnod kell a foci EB-ről!

Közeledik a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság, és itt az ideje felkészülni a nagy eseményre! A G-Adam Kiadó gondozásában megjelent EB kalauz 2024 – A magyar szurkolók nélkülözhetetlen kézikönyve tökéletes választás azoknak, akik mindent meg akarnak tudni a tornáról.

A könyv szerzői, Bán Tibor és Baumstark Tibor elismert sportújságírók, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a labdarúgás terén. A könyvben átfogó képet adnak a 2024-es EB-ről, kitérve a házigazda városokra, a stadionokra, a csapatokra, a játékosokra, a mérkőzésrendre és még sok másra.

Az EB kalauz 2024 nem csupán száraz tényeket sorakoztat fel, de szórakoztató olvasmány is egyben. A szerzők izgalmas történeteket mesélnek el a korábbi EB-kről, bemutatják a csapatok sztárjait és edzőit, és betekintést engednek a kulisszák mögé is. A könyvben rengeteg fotó és infografika is található, amelyek még élvezetesebbé teszik az olvasást.

Kiknek ajánlott az EB kalauz 2024

Minden focirajongónak, aki mindent meg akar tudni a 2024-es EB-ről

Azoknak, akik szeretnének jobban megismerni a házigazda városokat és stadionokat

Akik szeretnének naprakészek lenni a csapatok és játékosok állásával kapcsolatban

Azoknak, akik szurkolni mennek a meccsekre, és szeretnének jól felkészülni az utazásra

Akik egyszerűen csak szeretnének szórakozva olvasni a fociról

A G-Adam Kiadó elkötelezett a minőségi sportkönyvek kiadása iránt. A kiadó számos népszerű sportkönyvet jelentetett meg az elmúlt években, és az EB-kalauz 2024 is a legmagasabb színvonalat képviseli.

A 2024-es foci EB ígérkezik minden idők egyik legizgalmasabb tornájának. Ne maradj le semmiről! Szerezd be az EB-kalauz 2024-et, és készülj fel a nagy eseményre!

Ne feledd! Az EB kalauz 2024 a tökéletes ajándék minden focirajongónak!

A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság Németországban kerül megrendezésre 2024. nyarán. A 2024-es foci EB ígérkezik minden idők egyik legizgalmasabb labdarugó tornájának. Ne maradj le semmiről! Kövesd figyelemmel a híreket, szerezd be a kiadványt, és szurkolj te is a magyar válogatottnak!

