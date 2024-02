Egy fordítógép több, mint 200 országban ideális útitárs lehet

Ma már több módszer közül válogathatunk, ha egy idegen országban próbáljuk megérteni a nyelvet. Pár évtizeddel ezelőtt még csak a nyomtatott, papíralapú szótárakat tudtuk használni. Ma már elérkezett az applikációk kora, viszont még ettől is van egy gyorsabb és hatékonyabb módszer: a fordítógép.

Miért jobb egy fordítógép, mint egy applikáció?

Annak ellenére, hogy folyamatosan jelennek meg az okosabbnál okosabb alkalmazások a telefonra, még mindig nem tudják felvenni a versenyt egy speciális fordítógéppel. A legfontosabb különbség maga a tárhely. Egy olyan fordítógép, amit a BrainBridge oldaláról is be lehet szerezni, a mesterséges intelligenciának köszönhetően folyamatosan tanul, és fejlődik. Mélyebb ismerettel rendelkezik a kifejezésekről és szakszavakról, mint egy applikáció, így még az orvosnál vagy bármilyen hivatalos ügyintézésnél is nyugodtan lehet használni.

Az alkalmazások általában úgy működnek, hogy először az idegen nyelvet valamilyen közvetítő nyelvre fordítják, majd csak utána magyarra. Ennek több hátránya is van, például fontos információk is elveszhetnek a folyamat következtében, így a hibaszázalék is nagymértékben növekszik.

A fordítógép ezzel szemben egyből, közvetlenül magyarra fordítja le az idegen nyelvet. Ráadásul a gép hangot is képes felismerni, az egyetlen elvárás, hogy jól érthető legyen. Ha mi meg tudjuk érteni, akkor a fordítógép is garantáltan. A kétnyelvű beszélgetéseket képes azonnal lefordítani. A pontosságot az U-alakú, négy mikrofonos elrendezés biztosítja, valamint iFLYTEK zajszűrő algoritmus is található benne, amivel tisztábban fog hallgatni és megfelelően fordítani az eszköz.

Több tucat nyelv, akár offline is

Egy minőségi fordítógép képes akár 60 nyelvet is fordítani, amivel több, mint 200 országot és régiót lehet lefedni. Kamerás fordítás is elérhető, amiben 50 nyelv szerepel. Ezt az iFLYTEK OCR technológia teszi lehetővé. Internetkapcsolat nélkül, offline is lehet használni a készüléket.

Ha szeretnénk, az is megoldható, hogy a fordítási felvételeket exportáljuk további felhasználás céljából. Egy ilyen eszköz segítségével könnyedén leküzdhetjük a nyelvi akadályokat. Tiszta hangzást, pontos fordítást, könnyű megértést és kiváló kiejtést kap minden egyes felhasználó.

Bárhol megértethetjük magunkat

Ha eddig valakinek akadály volt a külföldi utazás, nyaralás az adott idegen nyelv miatt, ezzel már többé nem kell foglalkozni. A fordítógéppel szinte bárhova elmehetünk, a fordítás azonnal, pontosan és érthetően történik, ami számunkra és az anyanyelvi beszélőknek is sokkal kényelmesebb. Nem kell többet kézzel-lábbal mutogatni, keresgélni az applikációk között vagy a papíralapú szótárral bajlódni. A fordítógépet tanuláshoz, utazáshoz és munkához is egyaránt lehet használni. Kényelmesen elfér a kézben, és több, mint 60 nyelvet tarthatunk a markunkban.

