Létrehozni és működtetni egy vagyonkezelő alapítványt több szempontból is összetett folyamat, azonban számos előnyt biztosíthat a vagyonrendelő és a kedvezményezettek számára egyaránt. Cikkünkben megvizsgáljuk ezeket az előnyöket, és részletesen bemutatjuk, hogy minként is működik egy vagyonkezelő alapítvány.

A vagyonkezelő alapítvány az egy olyan jogi entitás, amely a vagyonrendelő által átadott vagyont működteti és kezeli az alapítvány létrehozása során meghatározott kedvezményezettek javára. A családi vagyon kezelésére és elosztására ez nem csak egy hatékony, de rugalmas megoldást is jelenthet. Az alapítvány számára átadott családi cégek és a vagyoneszközök hozzájárulhatnak a vagyon hosszú távú fenntartásához és növeléséhez. Mivel az alapítvány professzionális szervezetként működik, ezért kiemelkedő szakértelemmel kezeli és fekteti be az átadott vagyont.

A vagyonkezelő alapítvány előnyei

Talán mondhatjuk, hogy a vagyonkezelő alapítvány legfőbb előnye, hogy lehetőséget biztosít az adómentes felértékelésre és gyarapításra. Az alapítvány által kezelt vagyon piaci értéke bizonyos idő elteltével emelkedhet, amely értéknövekedés adómentes maradhat, tovább fokozva a vagyon hosszú távú értékét.

Szintén hatalmas előnyt jelent, hogy amikor a vagyonrendelő átadja vagyonát a vagyonkezelő alapítvány részére, azzal megóvja azt a személyes kockázataival szemben. Fontos azt is kiemelni, hogy a vagyonrendelő továbbra is ellenőrzése alatt tarthatja a vagyon működtetését az alapító okirat és az alapítvány tisztségviselőinek esetleges módosításával. Az alapítónak ezzel lehetősége adódik, hogy igazodhasson az újonnan felmerülő körülményekhez és az öröklési tervekhez.

Ahhoz, hogy létrehozzunk és működtessünk egy vagyonkezelő alapítványt jó néhány személyi és pénzügyi feltételnek kell megfelelnünk:

1. Induló tőke

A vagyonkezelő alapítványnak rendelkeznie kell egy minimális induló tőkével, amely most 600 millió forintot jelent. Az összeget pénzben vagy más vagyoni eszközökben is lehetséges átadni az alapítvány részére. Ennek a tőkének a segítségével fogja biztosítani az alapítvány a működéséhez szükséges finanszírozást és likviditást.

2. Kuratórium

A kuratórium vagy vagyonellenőr irányítja az alapítvány működését. Ennek a testületnek az a feladata, hogy meghozza az alapítvány stratégiai döntéseit és kezelje a vagyont.

3. Felügyelőbizottság

Az alapítványnak felügyelőbizottságot kell választania, amely azért szükséges, hogy további független ellenőrzést és átláthatóságot biztosítson az alapítvány működésében.

4. Könyvvizsgáló

A vagyonkezelő alapítvány köteles egy állandó könyvvizsgálót is megbízni, annak érdekében, hogy a pénzügyi tranzakciók és jelentések jogi megfelelőségét és alaposságát garantálják.

Mindent összevetve a családi vagyonkezelő alapítvány egy olyan eszköz, amelynek köszönhetően a vagyonrendelőnek lehetősége adódik arra, hogy hatékonyan kezelje és megóvja a családi vagyonát, mialatt a vagyon gyarapítására és a kedvezményezettek támogatására is kínálkozik alkalom. Tekintve, hogy az alapítvány létrehozásának és működtetésének szigorú szabályai és feltételei vannak, ezért biztosak lehetünk abba, hogy a vagyonunk és az érdekeink védelme is biztonságban van, miközben vagyonrendelőként továbbra is bizonyos mértékű kontrollal rendelkezhetünk az alapítvány működése felett. Megállapíthatjuk tehát, hogy a családi vagyon hosszú távú kezeléséhez és védelméhez az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást a vagyonkezelő alapítvány jelentheti.

