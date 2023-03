Mire lesz szükségünk, ha otthon szeretnénk barkácsolni?

A barkácsolás még a hölgyek számára is egy igen nyugtató hobbi lehet, hiszen számtalan olyan dolgot barkácsolhatunk, ami megadja a saját magunk által alkotott tárgyak örömét. Ráadásul ma már nem is kell messzire menni, ha a megfelelő eszközöket akarjuk megtalálni. Számtalan webáruházból mindent azonnal megvásárolhatunk. Mire lesz főleg szükségünk az egyszerűbb barkácsolásoknál?

Kalapács, szög és társaik

A legjobb, ha egy komplett barkácsolós készletet választunk kezdőként, hiszen akkor nem nekünk kell összeválogatni a kezdő szerszámokat. Szerszámból ugyanis millióféle méret és típus létezik. Viszont egy kezdő barkácskészlet, amiben minőségi szerszámok találhatóak pont tökéletes lehet erre. Egy ilyen készletben a megfelelő kalapácsot, harapófogót és más eszközöket is megtaláljuk, amivel már könnyedén tudunk alkotni. Például madáretetőt, egyszerűbb székeket és más izgalmas tárgyakat hozhatunk létre általuk. Ehhez mérten a faanyagot sem árt beszerezni. Ha szögletes tárgyakat szeretnénk, akkor természetesen a deszka lesz a legjobb választás. Viszont nyugodtan elszaladhat a fantáziánk és például barkácsolhatunk száraz természetes faágakból, tuskókból is. Ehhez sem árt, ha van nálunk csiszolópapír, egy jó kés és univerzális ragasztó. Utóbbi tökéletes arra, hogy olyan részleteket rögzítsünk, ahol például a szöggel rögzítés nem jöhet szóba. A festékekről se feledkezzünk meg. Kisebb tárgyak esetén még akár alapozóval és akrilfestékkel is kísérletezhetünk, viszont ha olyan famunkát készítünk, aminek kell állnia az időjárást: mindenképp szerezzünk be favédő festéket. A lakkok is lényegesek a barkácsolás többségéhez. Ezekből UV álló verziókat is kapunk. Ráadásul a lakk képes teljesen vízállóvá tenni a kész művet, ami nem árt például egy madáretető esetén sem.

Egyéb kiegészítők, hogy jól teljen a barkácsolás

Van, aki csendben szeret élni a hobbijának, mások pedig például zenét hallgatnak közben. Ha az utóbbiba tartozunk, akkor zenehallgatásra jobb, ha nem a mobilunkat használjuk ilyenkor, maximum kellő távolságból. A barkácsolás közben keletkező por ugyanis könnyen eltömítheti a mobil hangszóróját és még meg is sérülhet a készülékünk. A legjobb, ha például az olyan rádiók közül választunk barkácshoz, amelyek rendelkeznek Bluetooth átvitellel is. Így a kedvenc zenénket átjátszhatjuk a telefonra, vagy egyszerűen hallgathatjuk a rádiót is. Az ilyen készülékek sokkal kisebb eséllyel sérülnek meg, és könnyebben is pótolhatóak, mint egy több százezres mobiltelefon. A drága kütyüket tehát jobb, ha távol tartjuk a barkács területtől.

Megfelelő ruházat

Mindig olyan ruhában kezdjük meg a barkácsolást, amit biztos, hogy nem fogunk sajnálni. Ilyen tevékenység közben szinte törvényszerű, hogy elszakadhat, porosodhat és ragasztós lehet a ruházatunk. Ami még jobb választás, ha olyan barkácsolókötényt vásárolunk, ami jól bírja az ilyesmit: ezzel mindenféle ruhát meg tudunk védeni magunkon. Ha pedig végeztünk a barkácsolással, egyszerűen csak levesszük a kötényt.

Munkavédelmi eszközök

Akármennyire is vagyunk magabiztosak, nem árt, ha azért pár alapvető munkavédelmi előírást betartunk. Szálkás, csiszolatlan fadarabokat soha ne akarjunk kesztyű nélkül megdolgozni, mert abból komoly szálkaprobléma lehet. Ha valami porral jár, jobb ha maszkot viselünk és vigyázzunk a szemünk védelmére is. Összességében tehát, ha van egy jó kesztyűnk, védőszemüvegünk és pormaszkunk, már nem érhet minket nagy gond. Viszont ha gépekkel dolgozunk, akkor mindig legyünk sokkal óvatosabbak, mint máskor.

