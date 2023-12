Otthoni robotot mutat be az LG, ami a háziállatainkat is felügyelheti a távollétünkben

Az LG Electronics (LG) a 2024-es CES kiállításon mutatja be innovatív, mesterséges intelligenciát alkalmazó ún. okosotthon-ügynökét.

Az otthonok kényelméért felelős robot mesterségesintelligencia- és multimédiás technológiákat is alkalmaz, amelyeknek köszönhetően magától közlekedik, tanul, értelmezi a helyzeteket és még arra is képes, hogy bonyolultabb beszélgetésekben vegyen részt. Az intelligens robot teljeskörű háztartásmenedzsmentet kínál és otthoni társként is funkcionál, amivel hozzájárul a mindennapok kényelméhez.

Az LG okosotthon-ügynöke „két lábon”, azaz két keréken, önállóan közlekedik az otthoni környezetben. A robot képes verbálisan interakcióba lépni a felhasználókkal, és csuklós kialakítású lábainak mozdulataival érzelmeket is ki tud fejezni. A multimodális mesterségesintelligencia-technológia révén – amely a hang- és képfelismerést természetes nyelvi feldolgozással kombinálja – az okosotthon-ügynök képes értelmezni a verbális kontextust és a szándékokat, illetve aktívan kommunikálni a felhasználókkal.

A mozgó okosotthon-központként funkcionáló robot összekapcsolódik az intelligens háztartási gépekkel és az IoT-eszközökkel, és képes vezérelni is azokat. Az LG és a Qualcomm Technologies együttműködésének köszönhetően az okosotthon-ügynök a Qualcomm® Robotics RB5 platformmal van felszerelve, amely olyan fejlett mesterségesintelligencia-funkciókat tesz elérhetővé, mint az arc- és felhasználófelismerés. Az okosotthon-ügynök beépített kamerát, hangszórót és különböző érzékelőket használ a valós idejű környezeti adatok – például a hőmérséklet, a páratartalom és a beltéri levegő minőségét jelző értékek – begyűjtésére. Az LG fejlett MI-technológiái elemzik ezeket az adatokat, folyamatosan tanulva és külső információkat is bevonva az értelmezésbe. Az okosotthon-ügynök akár háziállat-felügyelőként és biztonsági őrként is funkcionálhat: a robot szokatlan tevékenység észlelése esetén értesítést küld a felhasználó okostelefonjára, így a felhasználók akkor is felügyelhetik otthonaikat és háziállataikat, ha éppen nem tartózkodnak otthon.

Az LG okosotthon-ügynöke folyamatosan felügyeli az otthonokat: önállóan járőrözik a lakásban, amikor senki sincs otthon, és az egyik szobából a másikba lépve értesítést küld a felhasználó okostelefonjára, ha nyitott ablakot vagy égve hagyott lámpát talál. A robot még az energiatakarékosság terén is segítséget nyújthat azzal, hogy képes csatlakozni egy okoskonnektorhoz, és azon keresztül kikapcsolni a nem használt eszközöket a házban.

Amikor a felhasználó hazaér, a robot rögtön a bejárati ajtónál üdvözli őt, hangja és arckifejezései elemzésével pedig azonosítja az érzelmeit, és ez alapján képes a hangulathoz passzoló zenét vagy egyéb tartalmat elindítani. Az okosotthon-ügynök a hétköznapokban közlekedési adatokkal, időjárás-frissítésekkel, személyes időbeosztással vagy a gyógyszerek bevételére vonatkozó emlékeztetőkkel is segíti a felhasználókat.

Az otthoni robottal és annak okosotthon-központként szolgáló funkcióival az LG célja, hogy megszabadítsa a felhasználókat a házimunka terhétől.

„Úttörő okosotthon-ügynökünk a legújabb autonóm mobilitási és mesterségesintelligencia-technológiákat fejlett kommunikációs képességekkel és szolgáltatásokkal kombinálja, amelyekkel megkönnyíti a háztartási feladatok elvégzését”

– mondta Lyu Jae-cheol, az LG háztartásigép- és légkondicionáló üzletágának elnöke.

„Az LG, mint intelligens életmód-megoldásokat kínáló vállalat, továbbra is segíteni fogja a felhasználókat abban, hogy otthonaikban egy kényelmesebb és intelligensebb rendszert alakítsanak ki.”

A 2024-es CES kiállítás látogatói január 9-12. között a vállalat standján (#16008, Las Vegas Convention Center) tekinthetik meg az LG legújabb intelligens életmód-megoldásait, köztük az új okosotthon-ügynököt.

