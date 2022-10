Drónokról dobhatják a nyakunkba a gépfegyveres robotkutyákat

Gyorsan terjed az a kínai közösségi médiában megosztott videó, amelyen egy nagydarab drón (oktokopter) egy fegyverrel felszerelt robotkutyát szállít a felvétel helyszínéül szolgáló háztetőre, az pedig a leérkezés után kicsomagolja magát, négy lábra áll, és indul is tovább a dolgára.

A film alapján úgy tűnik, hogy a robot egy erre a célra módosított, félautomata rohampuskát is hordoz, amelyet a beszámolók szerint 1995-ben rendszeresítettek a kínai hadseregnél és félkatonai ügynökségeknél.

A klip leírásának Google-fordítása alapján “az égből alászálló harci kutyákról” van szó, amelyeket így “közvetlenül az ellenség mögötti gyenge pontokra” lehet juttatni, hogy ott “meglepetésszerű támadásokat hajtsanak végre” akár az épületek teteje felől. Ez nyilván egy meglehetősen ellentmondásos felhasználása a az új technológiának, ami egyben félelmetes képet is fest róla, hogy belátható időn belül milyen eszközöket vethetnek majd be a hadviselésben vagy akár a rendőrségi műveletek során.

Blood-Wing, a Chinese defense contractor, demonstrates drone-deploying an armed robodog. The Future is Now. pic.twitter.com/tRKnKa8xvp — Lia Wong (@LiaWongOSINT) October 4, 2022

A kommentárok ennek kapcsán felidézik, hogy a Boston Dynamics, a műfajban talán legismertebb Spot Mini robotkutyák gyártója, éppen ezen a héten jelentette be, hogy soha nem fogja fegyverzni egyik robotját sem. (A dolog érdekessége, hogy a kínai felvételen látható gép nagyon hasonlít a Spot Mini modellekre.) Ez persze sehol sem bizonytalanította el az ilyen irányú fejlesztéseket, Kína mellett amerikai védelmi szállítók is mutattak már be fegyvereket hordozó négylábú prototípusokat.

Azt nehéz lenne megjósolni, hogy pontosan mikor és hogyan jelennek meg élesben az ilyen képességekkel bíró robotok és az őket szállító drónok, plusz a fenti videóból sem derül ki, hogy mi volt a bemutatott gyakorlat célja. Az viszont világos, hogy a technológia már létezik, és a felvételt eredetileg megosztó fiók is a Kestrel Defense nevű céghez köthető, amelyik az elmúlt időszakban több fegyveres-robotkutyás,városi környezetben készült klippel is szórakoztatta a közönséget.

Forrás: BitPort