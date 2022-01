Luxusegér örökélet garanciával és kézműves bőrfelülettel

A minőségi alapanyagokból készült, extravagáns megjelenésű perifériáért elég mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, de ha bármi tönkremenne benne, egy csavarhúzóval otthon is szerelhető.

Ahogy autó és autó között is meglehetősen széles szakadék tátonghat az árcédulák (és képességek) tekintetében, úgy igaz ez szinte minden számítástechnikai eszközre is. Egerek esetében meglehetősen nagy a szórás, hiszen a legegyszerűbb változatok már 1-2 ezer forintért is elvihetők, míg a legprofibb, játékra kihegyezett vezérlők több tízezer forintot kóstálnak. Egy londoni cég viszont ennél is tovább nyújtotta takaróját, és némi közösségi finanszírozással beindította luxuskivitellel büszkélkedő portfólióját.

Nem tucattermék kategória

A Lunar Artefacts egerei többféle változatban és kiegészítővel rendelhetők, de közös tulajdonságuk a minőségi alapanyagok használata, a kézi munkaerő nyoma egyes alkaltrészeken, illetve az, hogy mindegyiket nagyon könnyű elemeire szedni. Utóbbi a későbbiekben szükséges alkatrészcseréket, illetve az esetleges upgrade-ek felszerelészét teszi egyszerűvé a minőségre áldozni hajlandó vásárlóknak.

A Pointer Instrument márkenévre hallgató egerek alsó váza kézzel polírozott alumíniumból vagy bronzból választható, amely kialakítása révén idővel egyre patinásabb kinézetet kap. Az eszköz felső borítása többféle színezetű borjúbőrből készült, szélein a minőségi cipőkre emlékeztető varrással, illetve van kicsivel olcsóbb, átlátszó műanyagos opció.

A különleges termék arzenálja viszont a lehető legegyszerűbbre lett szabva, mindössze két szabvány gombot és a középen található, fémből készült görgőt lehet bevetni a kurzor irányításakor. (Utóbbival kapcsolatban egyébként néhányan nincsenek kibékülve, mivel nehezebben kezelhető, mint a hagyományos, barázdált műanyag görgő.) A kialakítása univerzális, azaz bal- és jobbkezeseknek ugyanazt a formát kell megszokniuk. Akinek ez egyébként nem felelne meg, némi extráért plusz kéztartó kiegészítőt is rendelhet.

A beépített Pixart PAW 3805 optikai szenzornak hála az eszköz olyan kényes felületeken is elboldogul, mint amilyen az üveg és a tükör. A számítógépes kapcsolat megteremthető vezetékkel, Bluetooth 5.0-s csatlakozással, vagy a 2,4 GHz-es USB-A adapterrel. A feltöltéshez pedig akár Qi vezeték nélküli megoldást is használhatunk.

Az öröklétnek ára is van

A luxus kivitelű, könnyen reparálható perifériáért nem mindennapi összeget kell adni. A portfólió legolcsóbb darabja 155, a legdrágább 200 fontért kapható (ami nagyjából 66 és 85 ezer forintnak felel meg). Ehhez pedig még hozzászámolhatunk közel újabb 100 fontot, ha a már említett extra támasztékra, illetve egy stílusban passzoló, bőrből készült alátétre is égető szükségünk lenne.

Forrás: Bitport