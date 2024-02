Super Bowl és létesítménygazdálkodás

Az idén magyar idő szerint hétfőn, kora hajnalban megrendezésre kerülő Super Bowl nem csupán egy izgalmas sporteseményről szól, hanem a mögötte álló összetett létesítménygazdálkodási folyamatokról is.

A facility management-csapatnak minden részletre oda kell figyelnie, hogy biztosítsa az esemény zökkenőmentes lebonyolítását – erről és az amerikai futball bajnokság döntőihez kapcsolódó sok más szakmai érdekességről szól a Facility/Property Management Blog 50. blogbejegyzése.

Bő fél évszázaddal ezelőtt az első Super Bowl-t Los Angelesben rendezték, és a nézőtér nem telt meg teljesen. A döntő előtt indián fejdíszt viselő nők táncoltak a pályán, a félidőben pedig egyetemi rezesbandák adtak minikoncertet. Napjainkban alapkövetelmény a legalább hetvenezer férőhelyre bővített stadion, s a Super Bowl nem csupán sportesemény, hanem egy olyan komplex rendezvény, amely számos logisztikai és infrastrukturális kihívást jelent a házigazda városnak és a facility management csapatnak egyaránt. A szakmai részleteken túl az olvasó olyan érdekességeket is megtudhat például, hogy a 2020-as, az ő győzelmükkel végződő döntőre a Kansas City Chiefs csapat tulajdonosai mintegy 2000 embert, köztük a franchise takarítóit, biztonsági őreit, recepciósait és azok családtagjait meghívták Miami-be, abba a Hard Rock Stadium-ba, amely hatszor is helyet adott a döntőnek, vagy hogy a legtöbb Super Bowl-győzelmet (hetet) elérő játékos Trom Brady 1997-ben, 19 évesen a Michigani Egyetem hallgatója volt, s nyári munkásként egy helyi építőipari cégnél takarított.

A BIG-HAUSE Kft. által üzemeltetett weboldalon minden héten az ingatlanok üzemeltetésével és takarításával kapcsolatos egy-egy érdekes témát dolgoznak fel. Igyekeznek értékes információkkal szolgálni az ingatlantulajdonosoknak, létesítménygazdáknak, beszerzőknek, de a létesítménygazdálkodási kollégák és más érdeklődők számára is. A Facility/Property Management Blog célja, hogy elméleti áttekintést és gyakorlati tippeket nyújtson működésük egyszerűsítéséhez, jövedelmezőségük növeléséhez, a bérlői elégedettség fokozásához, de segíteni szándékozik abban is, hogy meg tudják fogalmazni a szolgáltató cégekkel szembeni elvárásaikat. A cikkeket jelenleg még a cég saját szakértői írják, de a jövőben szívesen adnának helyt vendégírásoknak is.

A bejegyzések foglalkoznak például a zöld kapitalizmussal és a zöldmosással, a házon belüli munkavégzéssel és a kiszervezéssel, annak fajtáival, a megfelelő szolgáltató kiválasztásával valamint az épületminősítési- és épületfelügyeleti rendszerekkel csakúgy, mint a professzionális takarítás szerepével a közösségi közlekedésben, az ingatlanok éjszakai felülvizsgálatának előnyeivel, vagy a mesterséges intelligencia és a tisztítórobotok jelenével és jövőjével.

Választ adnak az olyan kérdésekre is, hogy mi köze a „The Last of Us” filmsorozatnak a facility managementhez, létezik-e whisky gomba, hogyan befolyásolja a járóbetegellátás minősége a tisztaság-érzetet, van-e már öntisztító üvegtípus, milyen szerepe van a forgó lézernek a tisztítástechnológiában, vagy takarítanak-e a világűrben.

A blogot egy a facility management, ezen belül főként a műszaki üzemeltetés és a takarítás témakörébe tartozó, több mint 300 érdekességet tartalmazó, hetente megújuló „Tudta-e Ön, hogy…” rovat egészíti ki. A legutóbbi frissítésekből megtudható például, hogy egy oroszországi régészeti ásatáson olyan 6000 éves leletet is találtak, amely valószínűleg ember alkotta hólapát lehetett, vagy hogy egy 2000 munkavállaló körében végzett felmérés szerint 45%-uk úgy véli, hogy munkahelyük „a baktériumok táptalaja”.

A BIG-HAUSE Facility Management Kft. (a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség tagja) több mint 20 éve az ingatlan-üzemeltetés, a kereskedelmi takarítás, valamint az építőipar megbízható hazai szereplője. Hisznek abban, hogy a siker kulcsát az elégedett ügyfelek jelentik, és keményen dolgoznak annak érdekében, hogy minden partnerük úgy érezze, hogy meghallják, megbecsülik, és gondoskodnak róla. A felsorolt területeken mélyreható szakértelemmel rendelkeznek, legyen az HVAC, pipere takarítás vagy valami más. Olyan testreszabott megoldásokat tudnak kínálni, amelyet más vállalatok talán nem.

A honlapon és blogon kívül a cég online kommunikációját egy LinkedIn és egy Instagram oldal is segíti. Ez utóbbi főként facility managementtel kapcsolatos idézeteket tartalmaz. A legutóbbi: „Szeretem a házakat, mindent amiről mesélnek, például ez az egyik oka, amiért nem bánom, hogy takarítónőként keresem a kenyerem. Pont olyan, mint könyvet olvasni.” (Lucia Berlin)

