A szabványosítás minden csomagolósor számára előnyös

A Syntegon Technology a Festo automatizálási platformját használja.

A szabványosítás a siker receptje a csomagológépgyártók és az automatizálási szakemberek közötti gyümölcsöző együttműködéshez. Remek példa erre a Syntegon és a Festo közötti stratégiai partnerség. Ennek az együttműködésnek köszönhetően a Syntegon képes volt egyszerűsíteni folyamatait és hatékonyabban kezelni a világjárvány és az ellátási lánc válsága által támasztott kihívásokat.

A Festo sikeresen megbirkózott az elektronikai alkatrészhiány által kiváltott globális ellátási válsággal.

“Amikor a hiányzó alkatrészek szűk keresztmetszeteket okoztak, a Festo proaktívan keresett alternatív megoldásokat, és általában gyorsan meg is találta azokat a mérnökeinkkel “

– magyarázza Andreas Bäuerle, a Syntegon stratégiai beszerzési vezetője.

Csatlakozás számos gazdavezérlőhöz

A Festo a Syntegon rendelkezésére bocsátott egy helyszíni csapatot, amely támogatja és tanácsokkal látja el a Syntegon összes gép- és rendszerépítő üzemét Európában, Amerikában és Ázsiában. A Syntegon igényeinek megfelelő eszközökkel a Festo jelentősen hozzájárul a szabványosításhoz és ezáltal a Syntegon jövedelmezőségéhez is. A Festo automatizálási platformja segít a gépgyártónak abban, hogy a gépek a mechanikai egységek változtatása nélkül csatlakozhassanak különböző host-vezérlőkhöz.

Nyitott interfészek

A gépek vezérlése a Festo automatizálási platformjának elektromos és pneumatikus alkatrészein és moduljain alapul, így biztosítva az egységességet a beszállítói oldalon, mivel a Festo termékek világszerte elérhetők, és nyílt interfészeket kínálnak a magasabb szintű vezérlőrendszerekhez. A Festo automatizálási platform nyitott a PROFINET, az EtherCAT® és – különösen az észak-amerikai piac számára – az EtherNet/IP felé is. Ezen túlmenően az alkatrészek szabványosítása felgyorsítja a piacra jutási időt, ami döntő versenyelőnyt jelent. Nyitott interfészek és gyorsabb piacra jutási idő – ezek egyre fontosabb érvek a Syntegon számára minden nemzetközi piacon.

Erre példa az RMA kézi összeszerelő gép, amely a Syntegon injekcióskészlet-összeszerelő és -címkéző gépének szíve. A moduláris RMA (Range Manual Assembly) egy olyan kísérleti rendszer, amely inzulintollakhoz, tűvédő rendszerekhez és más orvostechnikai eszközökhöz készült, klinikai kísérletekhez és kis tételszámokhoz. Az alkatrészek kézi be- és kirakodását egy munkaállomáson végzik, minden további folyamatlépés automatikusan történik. A kézi munkaállomás így percenként egy-három darabos teljesítményt ér el.

Moduláris szervoprés-rendszer biztosítja a minőséget

Itt a Festo automatizálási platformjába tartozó YJKP moduláris szervoprés-rendszert használják. Ez egy előre konfigurált moduláris rendszer, amely szoftverből, vezérlőből és szabványos elektromos hajtásból áll. Az előre telepített szoftvereknek köszönhetően könnyen integrálható bármilyen rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a szervohajtással ellátott, préseléshez és illesztéshez 17 kN-ig használható moduláris sajtolórendszer azonnal használatra kész. A piacon kapható hasonló megoldásokkal összehasonlítva intuitív módon paraméterezhető és költséghatékony, ezért betanítás nem szükséges. A pontosan beállítható sajtoló- és illesztési erők egyenletes minőséget és alacsony selejtarányt biztosítanak.

Az öninjekciózáshoz használt inzulintollaknak biztonságosnak és felhasználóbarátnak kell lenniük, nem veszélyeztethetik a beteget, például nem törhetnek el, amikor a beteg használja őket. A Festo Servo Press Kit elkerüli az ilyen termékhibákat, mivel állandó előfeszítő és sajtoló erőt tart fenn a gyártási folyamat során.

Az arányos szelepek biztosítják a megbízhatóságot

A Sepion 175 dobos bevonógépet tabletták filmmmel és cukorral történő bevonására használják. Ez a legkisebb méret a 175 és 1000 liter közötti dobméreteket kínáló Sepion termékcsaládban. A Sepion Coater maximális rugalmassággal (10-100%) alkalmazkodik a tételnagysághoz, valamint nagy szórási hatékonyságot és ezáltal rövid folyamatidőt tesz lehetővé. A fúvókák és a tablettafészek közötti távolság automatikusan beállítható a receptúrán keresztül.

A Festo arányos szelepekkel bővített MPA szelepterminálja létfontosságú funkciókat lát el: biztosítja a szóráskép megfelelő alakját és a bevonóanyag optimális porlasztását. Emellett vezérli az elülső és az oldalsó ajtók felfújható tömítéseit is, így garantálva a zárt folyamatot, amely a nagy hatású hatóanyagok elkülönítési követelményeinek is megfelel. A receptúra-vezérelt tisztítás során a Festo szelepterminál kapcsolja a különböző tisztítási zónák szelepeit, ami hatékony tisztítást és reprodukálható eredményeket eredményez.

“A Sepion 175-tel kifejezetten a gyógyszergyártókat célozzuk meg, akiknek kis gyártási tételek esetén is rugalmas és hatékony bevonatolási megoldásra van szükségük”

– mondja Fritz-Martin Scholz, a Syntegon termékmenedzsere.

“A Sepion Coater a modern vezérlőknek, valamint az innovatív dobkialakításnak köszönhetően mindkettőt kínálja.”

Rugalmasság megfogókkal

Az Elematic 3001 WAH csomagoló gép egy rugalmas csomagolósor utolsó elemeként az álló tasakokba csomagolt szemes kávét helyezi kartonokba. A handling rendszer két behordó vonalról hozza össze a termékeket, ellenőrzi a minőséget, és a csomagolóhoz szállítja őket a végcsomagoláshoz. Az Elematic 3001 WAH berendezés két méretben, tíz vagy nyolc, kávéval töltött álló tasakot helyez egy kartondobozba.

A számos termékmérethez illeszkedő nagyfokú rugalmassága mellett az is fontos, hogy a csomagoló hozzájárul a fenntarthatósághoz: újrahasznosított és alternatív csomagolóanyagokból, például fűből, kókuszból vagy csészekóróból (silphium) készült hullámkartont használ. A Festo elektromos párhuzamos megfogója, az EHPS is hozzájárul ehhez a rugalmassághoz, mivel megbízhatóan igazítja a megfogóerőt az érzékeny munkadarabokhoz. A megfogó vezérlése is rugalmas –történhet akár digitális I/O-n vagy IO-Linken keresztül –, és nincs szükség külső vezérlőre.

