A fémmegmunkálás új dimenziói: Messer Hegesztés- és Lézertechnológiai Innovációs Fórum

A hegesztés, vágás és additív gyártási technológiák újdonságai kerülnek ismét terítékre 2023. november 28-án a Messer Hegesztés- és Lézertechnológiai Innovációs Fórumon, a szakma neves szakértőinek előadásában. Idén külön blokkot kap napjaink egyik leginkább felkapott technológiai kihívása; az ipar zöldítése hidrogéntechnológiák segítségével. Több szempontból is körüljárjuk, mi szükséges a zöld hidrogén ipari hasznosításához, hol tartunk jelenleg a 2030-ra megfogalmazott uniós célok elérésében.

Az érdeklődő szakemberek november 20-ig jelentkezhetnek az eseményre, melyen a részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Az Innovációs Fórum kísérő programja egy szakmai kiállítás (kiállítók: Messer, Messer Cutting Systems, TRUMPF, REHM Hegesztéstechnika, CROWN/CLOOS, Vector Steel, Ferzol, Pécsi Tudományegyetem Hidrogéntechnológiai Szakmérnöki Képzés, Szegedi Tudományegyetem, Toyota)

Időpont: 2023.11.28. (kedd)

Helyszín: Hotel Aquaworld, 1044 Budapest, Íves út 16. (Amazonas terem, 1. emelet)

Jelentkezés:

az esemény weboldalán lehet regisztrálni. Jelentkezési határidő: 2023. november 28.

RÉSZLETES PROGRAM:

Tiszta hidrogén tárolásához, szállításához és felhasználásához fejlesztett modern anyagok és gyártástechnológiák

Előadó: Dr. Adonyi János – University West, Trollhättan, Sweden

Az utóbbi évben az új Európai Hidrogén Csővezetékhálózat fejlesztése vált az európai zöld hidrogén diskurzus egyik fő témájává. Bemutatásra kerülnek a nagyentrópiás komplex ötvözeteken (HEA) alapuló új bevonatolási és burkolási technológiai megoldások. Az előzetes laboratóriumi eredmények alapján ezek a bimetál kialakítások biztonságosabbak és költséghatékonyabbak lehetnek – a monolit ausztenites rozsdamentes acélokból előállított tároló tartályok és vezetékek élettartamához képest megduplázhatják a jövőbeni hidrogéntárolási és -szállító eszközök élettartamát. A projektben nyugat-európai partnerek vesznek részt, de magyar egyetemek és cégek – köztük a Messer Hungarogáz – is szerepelnek a termikus szórással, additív gyártással és a hidrogén okozta ridegedésnek ellenálló, új fémötvözetek hegesztésével és hengerlésével kapcsolatos kutatásban.

A K+F+I szerepe a hidrogéngazdaság fejlődésében

Előadó: Dr. Janáky Csaba – SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

A Magyar Nemzeti Hidrogénstratégia rögzítette, hogy hazánk milyen lépéseken keresztül kíván bekapcsolódni a most formálódó hidrogéngazdaságba. A számos beavatkozási pont közös jellemzője az a tény, hogy valamilyen szintű K+F+I tevékenységet igényel. Az előadásban bemutatásra kerül a zöld hidrogén értéklánca, és hogy az értéklánc egyes elemei esetében milyen K+F+I vetületek vannak. A Bükkábrányi Energiapark és a Szegedi Tudományegyetem közös projektjének bemutatása, amely úttörő szerepet tölt be a hazai zöld hidrogén előállításban.

Hidrogénellátási koncepciók gyártástól a hidrogéntöltőállomásokig

Előadó: Bándy Tamás – Messer Hungarogáz Kft.

A Messer energiairányítási vezetője a hidrogénben rejlő energetikai lehetőségekről, az ipari dekarbonizációban betöltött szerepéről, a technológia jövőbeli elterjedésének irányairól és jelenlegi gátjairól is beszél majd. Hol tart most a zöld hidrogén technológiai? Hidrogén ipari előállítási módszerei gőzreformálástól az elektrolízisig. Hogyan válhat ipari léptékűvé a zöldhidrogén gyártás? Hidrogén előállításához és eljuttatásához szükséges infrastruktúra, a hidrogén értéklánc elemei.

HyCut: Hidrogénes vágás – Dekarbonizáció a termikus vágás világában

Előadó: Dr. Bernd Hildebrandt – Messer Group, Application Technology Welding – angol és magyar nyelven

A hidrogén lehet az autogén vágás technológia újabb felfutásának kulcsa? A HyCut hidrogénes vágás az ipari gázokra specializálódott Messer Group és testvérvállalata, a Messer Cutting Systems közös fejlesztésének eredménye. A HyCut-tal nem csak a szén-dioxid kibocsátás kerülhető el, hanem jelentősen csökkenthető a nitrogén-oxid és por kibocsátás is. Ezen kívül a zajterhelést is pozitívan befolyásolja. A hagyományos lángvágás technológiához képest a HyCut így jelentősen javítja a munkahelyi egészségvédelmet. A klasszikus égőgázokhoz képest a hidrogénnek kevesebb oxigénre van szüksége a teljes égéshez – a nagy teljesítménnyel együtt ez hozzájárulhat a költségcsökkentéshez is.

Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban

Előadó: Bagi László – FERZOL Lemezmegmunkáló Kft.

A Ferzol Kft. 1990 óta foglalkozik többek között lézervágással, élhajlítással, stancolással, hegesztéssel és porszórással. Ez idő alatt egyszemélyes vállalkozásból több száz főt foglalkoztató, területén elismert vállalattá nőtt a fémfeldolgozás és a lemezmegmunkálás területén. A cég operatív igazgatója, Bagi László mesél a siker receptjéről, a legfőbb alkalmazott hegesztéstechnológiákról, eszközparkjukról.

Lézeres hegesztéstechnológia legújabb trendjei

Előadó: Szabó Balázs – TRUMPF Hungary Kft.

A Trumpf Csoport és a Trumpf Hungary elmúlt évi eredményeinek prezentálása, a TRUMPF Hungary újonnan épült székhelyének bemutatása. Betekintés nyílik a lézerhegesztés legújabb trendjeibe, a gyakorlati használat lehetőségeibe. A TRUMPF legújabb és egyben legegyszerűbben használható Robothegesztőcellájának (TruLaser Weld 1000) bemutatása.

Az additív gyártás legújabb fejlesztési irányai

Előadó: Falk György – Varinex Kft.

Melyek az additív gyártás legújabb fejlesztési irányai? A Varinex tulajdonosa előadásában az ipari 3D nyomtatás legújabb fejlesztéseit mutatja be hőre lágyuló műanyagok vonatkozásában a Szelektív Lézer Szinterezés (SLS) eljárás napi gyakorlatában, illetve a fémporágyas lézerrel történő fémnyomtatás legújabb megoldásaira is kitér. Felvillantja az additív gyártás mozgatóerőit, és ennek kapcsán a legfontosabb alkalmazásokat is megemlíti. Külön részben kerül ismertetésre a vörösréz fémnyomtatás technológiai megoldása és annak alkalmazásai, és hogy melyek a többlézeres fémnyomtatás előnyei.

Újdonságok és fejlesztések a hegesztés, vágás és additív gyártás területén

Előadó: Halász Gábor – Messer Hungarogáz Kft.

A Schweissen & Schneiden 2023 valamint a FORMNEXT 2023 szakvásárok újdonságaiból, érdekességeiből láthat a közönség egy válogatást. A lézeres vágás az ultranagy teljesítményű lézerek korszakába lépett. Bemutatásra kerülnek a kézi lézeres alkalmazások (hegesztés, vágás, tisztítás) fejlesztései és biztonságtechnikai kihívásai, az ívhegesztés automatizálás legújabb lehetőségei. Válogatás a fém additív gyártás érdekességeiről az alapanyagoktól, a különleges termékeken át a szoftverek és az egyedi additív gyártóberendezés újdonságain keresztül a nagy térfogatú termékek sorozatgyártására alkalmas, 20 lézerforrást alkalmazó porágyas gyártórendszerig.

JELENTKEZÉS:

Az Innovációs Fórumra az esemény weboldalára kattintva lehet regisztrálni. Jelentkezési határidő: 2023. november 20. A rendezvényen a részvételi létszám korlátozott, a regisztrációkat azok beérkezésének sorrendjében veszik figyelembe.

További információ a marketing@messer.hu email címen elérhető.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!