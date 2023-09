Teltházzal zajlott az első budapesti NEXT 3D konferencia

Szeptember 12-én a budapesti Danubius Hotel Heliaban 100-nál is több additív gyártásban érdekelt szakember gyűlt össze a NEXT 3D konferencián, hogy megosszák egymással tapasztalataikat.

Az előadói és látogatói visszajelzések alapján is minden szakember számára fontos, hogy legyenek ilyen, a szakmai diskurzusra lehetőséget adó fórumok, így a szervezők már másnap kiírták a 2024-es NEXT 3D várható dátumát is.

Az Admasys International cégcsoport nemzetközi hagyományaira építő NEXT 3D konferencia kapui korán reggel megnyitottak, hogy a látogatók a kiállító tér érdekességeiben is elmerülhessenek a program kezdete előtt. Négyféle fémnyomtatási eljárás és számos polimer nyomtató konkrét alkalmazási példákat illusztráló produktumait vizsgálhatták meg a résztvevők. A helyszíni 3D nyomtatás mellett metrológiai 3D szkenner bemutatók, AR/VR programok, a Vulcan Automation Kft. robot pincére és a Sheldon Industries Zrt. jóvoltából additív gyártással készült lézerpuskákkal való célba lövés is színesítette a programot.

A rendezvényt Koperniczky Ferenc, a FreeDee Kft., mint főszervező ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Őt követve Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár helyezte kontextusba az additív gyártást a magyar gazdaságpolitikai környezetben. Elmondta, hogy a kormány a növekedés fenntartását olyan technológiai szektorok kiemelt fejlesztésével tervezi, amelyek azonosítottan jó piaci kilátásokkal bírnak. A meghatározott 43 kitörési pont között szerepel az additív gyártás is, de a szűkített, 14-es listán is számos, a 3D technológiákhoz szorosan kapcsolódó terület szerepel, mint például az önvezető járművek, biotechnológia, robotika, AR/VR, mesterséges intelligencia, gépi tanulás vagy a digitális logisztika.

Színes szakmai program a hazai ipar több területéről

A megnyitó után számos gyakorlati projektet bemutató előadás, de elméleti, tudományos témák is helyet kaptak, majd finanszírozási kitekintés és tombola zárta a programot.

Rigó Zoltán a Sheldon Industries Zrt-től felhívta a figyelmet a 3D nyomtatás számos olyan hozzáadott értékére, amit nem mindig szoktak vagy talán nem is lehet pénzben kifejezni, miközben hangsúlyozta a technológia elsajátítására szánt energia és idő fontosságát. Gyakorlati tapasztalataikat egy frissen záruló projekten, egy sport és oktatási célú lézerpuska fejlesztésén keresztül osztotta meg. Varga Gábor, a Dana Hungary Kft. Off-Highway gyárának Mérnökségi és DOS Managere szintén kiemelte, hogy az additív gyártás bevezetésével párhuzamosan a gondolkodásmód, a kihívások megközelítésének átformálása meglepő és értékes eredményekhez vezethet. Az elmúlt években a globális Dana-n belül is követendő eredményeket ért el a hazai csapat a kompozit 3D nyomtatás házon belüli bevezetésével. Az autóipari multi szektort még Nagy Tibor képviselte az Audi Hungaria Zrt. néhány gyakorlati alkalmazási területének és kutatásának bemutatásával.

Az egészségügyi területet, mint az additív gyártás egyik fő felhasználóját két előadó is képviselte. Dr. Maróti Péter, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és a PTE 3D központ igazgatója az egészségügyi eszközfejlesztési projektjeikről mesélt, miközben az orvosi terület, köztük a biokompatibilitás fontos kihívásaiba és kutatási eredményeibe nyújtott betekintést. Utána Mányai Roland, a Leopoly Kft. ügyvezetője beszélt az egészségügyben megkerülhetetlen tömeges személyre szabás jövőjéről és bemutatta a HP és a Formlabs gyártókkal és alapanyagaikkal már bizonyított, személyre szabott talpbetétek megvalósult sorozatgyártását.

A poros fémnyomtatási technológiák kihívásairól és lehetőségeiről Töttösi Ákostól (TCT Hungary Kft.), Pammer Dávidtól (m4p material solutions GmbH) és Bugár-Mészáros Mártonól (Econ Engineering Kft.) szerezhettek értékes információkat a résztvevők. Dr. Zsidai László a MATE Műszaki Intézetéből pedig a nyomtatott polimerek tribológiai vizsgálatának eredményeibe engedett betekintést, mint az ipari gépek meghibásodásait előidéző három fő problémaforrás egyikébe a kifáradás és a korrózió mellett. Az utolsó gyakorlati előadás során Zombori Ferenc a G-Sport Kft-től bemutatta, hogyan reformálta meg, tette hatékonyabbá és precízebbé a 3D szkennelés a versenyautó karosszériák építését. Végezetül Ádám Ildikó az Ernst & Young képviseletében a jelenlegi finanszírozási környezetben hiánypótlóan a 3D nyomtatással gyakran együtt járó K+F tevékenységek adóhatékony támogatásaira hívta fel a figyelmet. A sokszínű programot tombola zárta, ahol a hazai 3D nyomtató gyártó Craftbot és a kínai 3D szkenner fejlesztő Shining termékei vitték a prímet.

NEXT 3D 2024

A NEXT 3D konferencia fő célja a jövőben is a 3D technológiákra támaszkodó hazai szakemberek és gyakorlati alkalmazási projektjeik színpadra juttatása, valamint a szakmai tapasztalatcsere lesz. A rendezvény sikere nyomán már kitűzésre került a konferencia 2024-es várható időpontja is. Érdemes tehát a céges naptárba bevésni a 2024. június 6-i dátumot annak, aki nem szeretné jövőre kihagyni a programot.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!