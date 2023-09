Robotkutya hozta meg a sikert: három díjat vehetett át a Bastion Group

Bastion Group – egy modern, innovatív megoldásokat kínáló Társaság, amely a hagyományos vagyonvédelmi szolgáltatásokat új robot- és drón- technológiával kiegészítve kínálja partnereinek.

Az a megtiszteltetés érte a Hajós István vezette Bastion Security Kft-t, hogy 3 díjjal is kitüntetették az Érték és Minőség Nagydíjon, melyek a következők: Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy; Kiírói Tanács Digitalizációért Nívódíj; Károlyi László úr által felajánlott különdíj.

“A digitalizációs nívódíj nagyon különleges nekem, mert az azt jelenti számomra, hogy vagyonvédelmi cégként sikerült a kkv szektorban az egyik leginnovatívabb vállalkozássá válnunk. Hiszen tudjuk, hogy a hagyományos biztonsági iparág és szolgáltatások nem a legjobban fejlődő ágazat. Ez a kitűntetés egyfajta visszaigazolása annak, hogy talán jó úton járunk, követjük a kijelölt ösvényt, továbbra is a digitalizáció és robotizáció, valamint a mesterséges intelligencia tesztelésével és tanulásával töltjük ki a következő időszakot is”

– mondta Hajós István, a Bastion Group ügyvezetője.

Hajós István úgy gondolja:

„Alapvetően a robotkutya-élőkutya bemutatónk vette le a lábukról a zsűri tagokat. A verseny folyamán a zsűri előtti bemutatkozásnál a robotkutyát választottuk a robot flottából, ahol is egy élő kutyával közösen mutatták be a gyakorlatokat, es úgy érzem, hogy a zsűrinek ez nagyon tetszett.”

Saját tapasztalatai alapján Hajós István a következő tanácsot adja a fiataloknak:

„Amikor én tizenéves voltam, azt mondták, hogy tanuljuk meg használni a számítógépeket, mert ez lesz a jövő, és valóban így is lett. Most azt mondom a mai fiataloknak, hogy kezdjék el tanulni a robotizációt és a mesterséges intelligenciát, mert ez már a jelen. Aki most lemarad, az behozhatatlan hátrányra tesz szert mind a munkaerőpiacon, mind a vállalkozói szférában.”