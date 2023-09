Itt a NEXT 3D konferencia programja

Hamarosan zárul a regisztráció a szeptember 12-i NEXT 3D konferenciára, amely kihagyhatatlan programnak ígérkezik az additív gyártásban érdekelt hazai szakemberek számára.

A nemzetközi mintára épülő NEXT 3D programja kifejezetten a 3D nyomtatás hazai, ipari alkalmazásaira, az innovatív technológiával napi szinten értéket teremtő szakemberek tapasztalataira fókuszál.

A konferencia célja, hogy a korábbi külföldi NEXT 3D rendezvényekhez hasonlóan egy inspiráló és a tapasztalatcserének tered adó szakmai találkozóvá váljon. Ennek megfelelőan a résztvevők nem számíthatnak gyártói vagy értékesítői előadásokra, mert végül is ki ismeri a professzionális 3D nyomtatás és 3D szkennelés maximális kihasználásának legjobb gyakorlatait? Azok a szakemberek, akik maguk is naponta használják őket. A NEXT 3D előadói hazai KKV-k és nagyvállalatok képviselői és vezető mérnökei lesznek.

A NEXT 3D konferencia tervezett programja:

8:30 Regisztráció, kiállítás megtekintése

9:30 Vendégek köszöntése & megnyitó

9:50 Rigó Zoltán, Sheldon Industries Zrt. – Sport- és oktatási célú lézerpuska fejlesztés különböző additív technológiákkal

10:10 Töttösi Ákos és Pammer Dávid, TCT Hungary Kft. – A „por ágy hátránya”. Minőségbiztosítás a por ágyas fém alapú additív gyártásban.

10:40 Kávészünet

11:10 Varga Gábor, Dana Hungary Kft – 3D nyomtatás a 0%-os hibázáshoz

11:30 Nagy Tibor, Audi Hungaria Zrt. – 3D nyomtatás az Audi Hungaria szolgálatában

11:50 Dr. Zsidai László, MATE, SZIE – 3D nyomtatott polimerek tribológiai és mechanikai vizsgálatai

12:10 Ebéd a Danubius Hotel Helia **** éttermében

13:10 Bugár-Mészáros Márton, eCon Engineering Kft. – Fémnyomtatási folyamatok fejlesztése szimulációs módszerekkel

13:30 Dr. Maróti Péter, PTE Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ – Additív gyártástechnológia szerepe az orvosi eszközök fejlesztésében

13:50 Mányai Roland, Leopoly Kft. – Hogyan forradalmasítják a 3D technológiák a nemzetközi ortopéd orvoslást?

14:30 Kávészünet

14:30 Zombori Ferenc, G-Sport Kft. – 3D szkenneléssel támogatott versenyautó építés

15:20 Ádám Ildikó, Ernst & Young Consulting Ltd. – 3D nyomtató állami támogatás nélkül? Adóhatékony stratégiák innovátoroknak

15:40 Tombola

A 3D nyomtatás már számos területen bizonyított, mint kiforrott és hatékony gyártástechnológia. Mostanra számos kihívásra ez a legjobb megoldás, nélkülözhetetlen eszköz a fejlesztési és gyártási folyamatok során. Foglalja le jegyét a next3d.hu oldalon és győződjön meg róla saját szemével, hogyan képesek az additív technológiákra támaszkodó szakemberek kiforrottabb termékeket gyorsabban és olcsóbban előállítani versenytársaikhoz képest!

