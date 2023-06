Robotika: ismeretlen munkadarabok megfogása

Festo GripperAI az ibk robotikai megoldásaihoz

A Festo GripperAI nevű szoftvere lehetővé teszi a „vakon“ történő megfogást és így az autonóm handling megoldásokat szinte bármilyen robot, cobot vagy kartéziánus portál segítségével. Az ibk Ingenieur Consult GmbH cég egy online konfigurálható robotcellát kínál belépő szintű modellként. Ez számos megfogási feladat szabadalmaztatott megoldása lehet, beleértve a testre szabott tervezést és az integrációs szolgáltatásokat is.

Melyik robot-, cobot- vagy kartéziánusportál-felhasználó ne álmodna arról, hogy ismeretlen vagy nem betanított tárgyakat ismerjen fel és fogjon meg, beleértve a megfogók automatikus váltását is? A Festo GripperAI-jával ez az álom a nem túl távoli jövőben valóra válhat. A hagyományos megoldásoknál vagy CAD segítségével, vagy kézzel kell betanítani a robot mozgását.

A partnerség elősegíti a termelékenységet

A Festo és az ibk most kibővítik partneri kapcsolatukat, és közös robotikai megoldással lépnek a piacra a gép- és rendszerépítők, valamint a rendszer- és gyárüzemeltetők számára. A partnerség célja, hogy a különböző termékváltozatok gyártása automatizált, rugalmas és költséghatékonyabb módon történjen. Emellett átfogó megoldásokat kínál majd a logisztika tipikus komissiózási feladataihoz is.

A rövidebb termék-életciklusok rugalmas gép- és rendszerkoncepciókat igényelnek. A munkaerőhiány miatt a gyártás és a logisztika területén automatizált, de ugyanakkor rugalmas, lehetőleg öntanuló automatizálási megoldásokra van szükség. Csak így csökkenthetők az üzleti és működési kockázatok a beruházás és az üzemeltetés során. A Festo és az ibk támogatja a rugalmas és adaptív gyártási folyamatok fejlesztését, amelyet egy innovatív AI algoritmus segítségével valósítanak meg, szinte bármilyen alkatrész megfogására.

„A GripperAI-val megvalósítjuk az első robotikai készséget vagy képességet az autonóm rendszerek számára. De már dolgozunk más kihívásokon is, például a dinamikus mozgástervezésen és a dobozok optimális csomagolásán. Ezek az elkövetkező években bővíteni fogják a portfóliónkat” – mondja Dr. Jan Seyler, a Festo Advanced Analytics vezetője.

Teljesen autonóm tanulási folyamat

A Festo GripperAI bármilyen pályainterpolációval rendelkező robot-, cobot- vagy handlingrendszerrel együttműködik. Sok meglévő alkalmazással ellentétben a Festo GripperAI valójában egy autonóm megoldás. Sok gyártó vizuális rendszerei vagy robotjai képek, illetve CAD alapján tanulnak, vagy a robotokat kézzel tanítják be egy mozgás, képfelismerés és megfogásipont-számítás folyamatos „gyakorlásával”. A Festo GripperAI ezzel szemben egy teljesen autonóm tanulási folyamatot követ, és lehetővé teszi a valódi „vakon“ történő megfogást bármilyen alkatrész esetében. Ez még egyszerű és olcsó 3D kamerákkal is működik.

A párhuzamos vagy vákuumos megfogók kiválasztásához előre betanított készségek (képességek) állnak rendelkezésre, amelyeket az ügyfél igényeihez igazítanak vagy továbbfejlesztenek. Ezeket a készségeket a GripperAI csomagon belül készletként, valamint külön-külön vagy modulárisan kínálják. A felhasználók így csak azért fizetnek, amire valóban szükségük van.

„A Festo Grasping Dataset esetében már a kezdetektől fogva arra összpontosítottunk, hogy ki tudjuk szélesíteni képességeinket a mesterséges intelligencia terén. Ez a moduláris és rendkívül innovatív termék a bizonyíték arra, hogy ez sikerült” – hangsúlyozza a Festo Research GripperAI képzéseinek fő felelőse, Michael Sinsbeck.

Minden tekintetben rugalmas

Ha az alkalmazás több szerszám cseréje miatt nagy rugalmasságot igényel, a szerszámcsere a Festo GripperAI-n keresztül is történhet. A jövőben több új funkció, mint például a pozicionálás és az adagolás is megvalósítható a modul segítségével. Az alkalmazás rugalmas, és futtatható magán az erre alkalmas megfogón vagy szerszámon, például RaspberryPI-n keresztül, a roboton lévő PC-n vagy a kamerában, vagy akár felhőkapcsolat is létrehozható.

Az árképzési modell jelentős rugalmasságot is kínál. Bár a teljes GripperAI-csomag egyszeri megvásárlására is lehetőség van, ajánlott a szükséges készségenként egy-egy licencet beszerezni, éves megújítási és frissítési szolgáltatással. Előkészületben van a felhasználásonként történő fizetés is, például a BlockChain technológiákon keresztül. Az olyan rendszerintegrátoroknál, mint az ibk IngenieurConsult GmbH, a robotra vonatkozó integrációs szolgáltatást és az ügyfélspecifikus adaptációt megoldáscsomagként kínálják.

„Az ibk-val való együttműködés előnye számunkra az, hogy az online áruházban komplett robot- és automatizálási cellák választhatók ki és rendelhetők meg, ráadásul fix áron. Ezáltal számos célcsoport számára alacsony belépő árszintű kínálatot hozunk létre, a laboratóriumi automatizálástól kezdve a kkv-kon és a logisztikán át az autóiparig” – mondja Eberhard Klotz, a Festo ipar 4.0/digitalizáció területének globális értékesítési igazgatója.

Michael Becker, az ibk IngenieurConsult GmbH értékesítési vezetője hozzáteszi: „A Festo innovatív technológiái, mint például ez a GripperAI, mérföldkövet jelentenek számunkra, mivel lehetővé teszik számunkra, hogy a piac élvonalába pozícionáljuk magunkat, és további egyedülálló hozzáadott értéket kínáljunk.”

www.festo.hu

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!