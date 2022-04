Együtt a hosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében

Technológiai együttműködés az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében

Használt lítium-ion akkumulátorok mesterséges intelligencián alapuló elemzése egészen a cellaszintig

Az erőforrások megóvása a cellák biztonságos másod- és harmadlagos felhasználása révén

A Jungheinrich és a Triathlon Batterien GmbH közös vállalata, a JT Energy Systems részesedést szerzett a drezdai székhelyű, mesterséges intelligenciával foglalkozó és akkumulátor-specialista NOVUM vállalatban. Szoros technológiai együttműködésük részeként a partnerek célja a lítiumion akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása. A mesterséges intelligencia alapú elemzőeszközök használata alkalmassá teszi a használt akkumulátorokat a második és harmadik felhasználásra, és ezáltal jelentősen hozzájárul a fenntarthatóság növeléséhez.

“A lítiumion akkumulátorok gyakran tovább tartanak, mint az eszközök, amelyekben használják őket”

– nyilatkozta Reinhild Kühne, a JT Energy Systems ügyvezető igazgatója.

“A jövőben még jobban ki tudjuk majd aknázni az akkumulátor teljes potenciálját, hogy második és harmadik életciklusukban is újrahasznosíthassuk.”

A Novum mesterséges intelligencián alapuló tesztrendszerei e célból pontosan elemzik a használt lítiumion akkumulátorok állapotát egészen a cellák szintjéig.

“Mindössze 90 másodperc elteltével pontosan tudjuk, hogy mekkora az akkumulátor maradványkapacitása”

– hangsúlyozta Mandy Schipke, a NOVUM ügyvezető igazgatója.

“Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiszámítsuk az adott akkumulátor használati idejét a különböző alkalmazási feltételek között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok korábban kiselejtezett akkumulátorban vannak olyan cellák, amelyek megfelelőek és biztonságosak a további felhasználásra.”

A modulszintű első átvizsgálás után, amely információt nyújt az akkumulátor általános állapotáról, további tesztet végeznek a cellák szintjén. Az elemzés alapján a cellákat állapotuk alapján minőségi osztályokba sorolják. A teljesen ép cellák újra beépíthetők az akkumulátorokba, amelyeket kedvező áron, használt akkumulátorokként értékesítenek újbóli felhasználásra. A kevésbé hatékony cellákat helyhez kötött akkumulátorokban és nagyméretű tárolórendszerekben használják. Ily módon a használt cellák csupán kis részét kell újrahasznosítani, amelyek már elérték tényleges élettartamuk végét, és már nem használhatók tovább semmilyen célra.

“Összességében a lítiumion akkumulátorok alkalmazása ezzel a kiegészítő állomással az élettartamuk során sokkal fenntarthatóbbá és ökológikusabbá válik”

– hangsúlyozza Reinhild Kühne.

“A NOVUM világszerte egyedülálló szakértelme volt az egyik nyomós érv amellett, hogy stratégiai befektetést eszközöltünk a tapasztalt mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatba.”

Az együttműködés aláírására 2021 decemberében került sor. A jövőben a partnerek a lítiumion akkumulátorok gyártása és újrahasznosítása során a CO2-kibocsátás további csökkentését szeretnék elérni a közös fejlesztések révén.

“Az együttműködés a JT Energy Systems vállalattal egyedülálló alkalmazási területet kínál számunkra termékünk optimalizálásához”

– emelte ki Mandy Schipke. “Ugyanakkor a JT Energy Systems is profitál a közösen megszerzett tudásból. Együttműködő partnerként új mércét teremthetünk az akkumulátoriparban.”

Az új tesztrendszerek minden akkumulátortípusra alkalmazhatók, ezért különösen sokoldalúak és méretezhetőek.

“A mesterséges intelligencia önállóan tanulja meg, hogyan kezelje az új akkumulátortípusokat”

– magyarázza Mandy Schipke. “Maximális rugalmasságot biztosít számunkra a szabadalmaztatott mérési módszer is, amellyel nincs szükségünk információra az akkumulátor előéletéről. Még a balesetet szenvedett járművekből származó akkumulátorokat is – ,ahol már nincs hozzáférés az akkumulátor-kezelő rendszerhez – be tudjuk kategorizálni, és biztonságosan újrahasznosíthatjuk őket az erőforrás-kímélő körforgásos gazdaság jegyében. Eddig az ilyen akkumulátorokat mindig teljes mértékben ártalmatlanítani kellett.”

A rendszer által gyűjtött tesztadatokat egy felhőben tárolják. A NOVUM mesterséges intelligenciája minden egyes további adatkészlettel javítja az információ minőségét. A felhőkapcsolat a jövőben új szolgáltatásokat is lehetővé tesz: Ha például a Jungheinrich szerviz felcsatlakozik a felhőhöz, akkor közvetlenül az ügyfél telephelyén végezhet akkumulátorelemzést, és eldöntheti, hogy az akkumulátort ki kell-e cserélni vagy sem. Mindössze egy kis, hordozható szervizeszközre van szükség. A használt akkumulátorok maradványértékének meghatározása ugyanígy lehetséges. “Tesztrendszereink a fenntarthatóság, az értékmegőrzés és az átláthatóság irányába mozdítják el a fejlesztést a használt akkumulátorok kezelésében. Nagy örömünkre szolgál, hogy a NOVUM-mal közösen jelentősen hozzájárulunk az energetikai fordulat sikeréhez” – mondta Reinhild Kühne, a JT Energy Systems ügyvezető igazgatója.

JT ENERGY SYSTEMS GMBH

A JT Energy Systems vállalatot 2019-ben alapította közösen a hamburgi székhelyű Jungheinrich intralogisztikai specialista és a Triathlon akkumulátorgyártó. A közös vállalat ipari felhasználású elektromos járművekhez gyárt energiarendszereket. A szászországi Freibergben működő vállalat az innovatív és fenntartható energia- és akkumulátor-rendszerek iránti gyorsan növekvő keresletet szolgálja ki. A vállalat különleges szakértelemmel rendelkezik a használt lítiumion akkumulátorok javításában és felújításában.

A NOVUM ENGINEERING GMBH

A NOVUM vállalatot 2014-ben alapították Drezdában, és már több nemzetközi elismeréssel díjazták a kiemelkedő akkumulátor-felügyeletért – többek között elnyerte a Digital Energy Award, a Future Mobility Award díjakat és Európa legjobb High-Tech Start-up vállalkozása címet. A vállalat mesterséges intelligenciát alkalmaz az akkumulátorok jövedelmezőségének és hatékonyságának növelésére az otthoni és nagyméretű tárolás, az elektromobilitás és az akkumulátorral működő eszközök területén. A 2020-ban kiegészült akkumulátor-gyorstesztekkel az akkumulátor diagnosztikától a nagyméretű akkumulátortárolás nyereséges üzemeltetéséig végigkísérhető az akkumulátorok 2. élete. A NOVUM technológiát több mint 20 szabadalom védi, online és offline egyaránt működik, és saját gyűjtési módszerei képesek kompenzálni a hiányzó adatokat.

