Negyedével csökkent az energiafelhasználás, a gyártás során keletkező hulladék mennyisége 17 százalékkal lett kevesebb, míg a CO 2 -kibocsátás 25 százalékkal esett vissza – a többi között ezeket az eredményeket ismerte el a Világgazdasági Fórum, amikor a Schneider Electric Le Vaudreuil-i gyárának ítélte a Sustainability Lighthouse névre hallgató fenntarthatósági minősítését. A társaság indiai Hyderabadban található üzemét pedig iránymutatóként jelölték meg, ötödikként a cég létesítményei közül. A Schneider Electric az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat.

A Világgazdasági Fórum azokat a létesítményeket ismeri el Sustainability Lighthouse-ként, amelyek mintaként, iránymutatásként szolgálnak arra, hogy hogyan lehet alkalmazni a negyedik ipari forradalom technológiáit a gyártásban, és ezzel új szintre emelik a fenntarthatóságot, illetve a versenyképességet. A Schneider Electric Le Vaudreuil-i üzeme a világon a hatodik, amelyik bekerült ebbe az elitklubba és a vállalat első európai gyára, amely elnyerte ezt a státuszt. Korábban az egyik Egyesült Államokban található létesítmény kapta meg ugyanezt az elismerést a Schneider Electricnél.

Kevesebb energia, hulladék, vízfelhasználás és CO2 kibocsátás

A Le Vaudreuil-i gyár meggyőző példája annak, hogy az adatok hogyan segíthetnek jobb eredmények elérésében a fenntarthatóság területén. Az üzem digitális platformokhoz kapcsolódó IIoT-érzékelőket (Ipari Dolgok Internete – Industrial Internet of Things) telepített, és az ezekből nyert új információk lehetővé tették az optimalizált energiagazdálkodást. Számottevően csökkent az energiafelhasználás, a hulladék mennyisége, a CO 2 -kibocsátás, vagy a vízfelhasználás, ráadásul jelentős üzleti növekedést is elértek. Az intelligens gyárban létrehoztak egy speciális víz-újrahasznosító telepet is, amit összekötöttek egy mesterséges intelligencia által felügyelt, felhőalapú elemzőrendszerrel, ami folyamatosan monitorozza a feldolgozott vízmennyiséget, előrejelzéseket készít, ezáltal sikerült 64 százalékkal csökkenteni a vízfelhasználást.

Felére csökkent a hibák száma

A Schneider Electric indiai Hyderabadban található okosgyára az iránymutató kezdeményezéseket minősítő Advanced Lighthouse elismerést kapott. Ez a cég ötödik létesítménye, ami elnyerte ezt a státuszt. A létesítményben a Schneider Electric EcoStruxure IIoT megoldásait vetették be a gyorsabb és jobb döntéshozatal érdekében. A változó vevői igények hatékony kiszolgálására prediktív és preskriptív analitikát, gépi mélytanulást és integrált ipari technológiákat is használnak és ezek alkalmazásával 54 százalékos üzleti növekedést sikerült elérni. A gyártás hatékonysága 9 százalékkal nőtt, a helyszíni hibák száma 48 százalékkal, az átfutási idő pedig 67 százalékkal csökkent.

A Világgazdasági Fórum a McKinsey & Company-val együttműködve 2018-ban indította el a Global Lighthouse Network (Globális Iránymutató Hálózat) kezdeményezést, hogy elismerje a negyedik ipari forradalomban élenjáró gyártókat. A programban elismert vállalatok példát mutatnak arra, hogy a digitális működésre való átállás hogyan eredményezhet termelékenység- és hatékonyságnövekedést, lehetővé téve ezáltal a fenntartható növekedést a negatív külső hatások és kihívások ellenére is.

A jövő technológiái már Magyarországra is megérkeztek

Március elején fogadta az első látogatókat a Schneider Electric szigetszentmiklósi logisztikai központjában kialakított Innovation HUB, ahol a többi között az energiamenedzsmentet, az épületautomatizációt, a termelőberendezések felügyeletét támogató, a csúcstechnológiát képviselő megoldásokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Az Innovation HUB-ot folyamatosan fejlesztik majd, így a jövőben átfogó képet nyújt a villamos energia világában zajló digitális átalakulásról, az ügyfeleknek és partnereknek kínált energetikai csúcstermékekről, valamint az Energia 4.0 koncepcióról. A létesítmény amellett, hogy látogatóközpontként szemléletformáló szerepet is betölt, az elképzelések szerint oktatási funkciót is kap majd, saját munkatársak és külsősök képzése is szerepel a tervek között.