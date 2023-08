Gyökeres változás küszöbén a növényvédelem és a növénytáplálás

Az utóbbi években életünk szinte minden területén fontossá vált a környezettudatosság.

A lakosság egyre nagyobb része igyekszik minél fenntarthatóbb megoldásokat alkalmazni otthonában, kertjében. A környezeti és gazdasági fenntarthatóság a mezőgazdaságban is gyökeres változásokat eredményez a növényvédelem és a növénytáplálás területén is a piacvezető növényvédelmi vállalat, a Syngenta álláspontja szerint. Érkeznek, sőt, már itt is vannak a biológiai megoldások.

„A klasszikus értelemben vett biológiai megoldások több évszázados múltra tekintenek vissza, ennek ellenére hosszú ideig háttérbe szorultak a kémiai alternatívák mellett. Napjainkban a jelentőségük dinamikusan növekszik”

– ismertette Fóris-Kuti Kamilla, a Syngenta termékfelelőse.

„Ennek egyik oka, hogy óvnunk kell a biológiai sokféleséget, egyúttal csökkentenünk a környezeti terhelést. Az élelmiszerlánc szereplőinek is ezekhez az elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk. Emiatt például egyre több felvásárló ír elő növényvédelmi korlátozásokat a termelők számára, szűkíti a felhasználható kémiai növényvédő szerek körét és egyre több esetben megszabja a termékekben megtalálható hatóanyag maradékok mennyiségét is, ami segíti a hatóanyagmaradék-mentes megoldások elterjedését. A mezőgazdasági termelésben a hagyományos, konvencionális és az ökológiai termelés között félúton helyezkedik el az integrált, más néven fenntartható termesztés. Ennek lényege, hogy igyekszik a termés mennyiségét úgy magasan tartani, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai rendszerek megzavarása. Ennek érdekében összehangolva alkalmaz kémiai és biológiai eszközöket, valamint kiemelt figyelmet fordít a növényvédelmet segítő technológiai elemekre és a hasznos élőszervezetek védelmére”

– hangsúlyozta Fóris-Kuti Kamilla.

Ez a termesztési mód mindenki számára előnyös lehet: a fogyasztók egészségesebb, alacsonyabb maradékanyag-tartalmú, jobb beltartalmú élelmiszerekhez jutnak. A termelők pedig könnyebben megfelelnek az áruházak elvárásainak. Emellett nagy előny, hogy a biológiai készítmények egészségügyi várakozási ideje a legtöbb esetben jóval rövidebb, mint a kémiai megoldásoké. Sőt, a biológiai anyagok összetett hatásmechanizmusuk révén kiváló eszközei a rezisztenciatörésnek is.

Biológiai növényvédő szerek és biostimulátorok

A biológiai növényvédő szerek olyan természetes eredetű anyagok, melyek igazoltan gátolják a kártevők és kórokozók megtelepedését, fejlődését. Ezek lehetnek mikroorganizmusok, növényi kivonatok, szervetlen anyagok, a kártevők viselkedését megváltoztató feromonok, csalogató vagy éppen riasztó anyagok, de egyre elterjedtebb a hasznos élőszervezetek – ragadozóatkák, fürkészdarazsak, más néven makróbák használata is.

A másik nagy csoportot a biostimulátorok alkotják. Ide azok az anyagok tartoznak, melyeket azzal a szándékkal juttatunk ki, hogy serkentsék a növény természetes folyamatait, segítve a jobb tápanyag hasznosulást, stressztűrést, vagy a sejtosztódást. Ezen készítmények összetétele jóval sokrétűbb, mint a növényvédelmi készítményeké. Alkotóelemeinek megfelelő aránya fogja a szükséges hatást eredményezni. Ezek lehetnek, aminosavak, peptidek, humin- és fulvinsavak, növényi és tengeri alga kivonatok, szervetlen anyagok. Sőt, a készítmények egy speciális csoportjában mikroorganizmusok is megtalálhatóak.

Jelenleg ezen készítmények felhasználása jóval kisebb arányú, mint a kémiai megoldásoké, de az elkövetkező években felhasználásuk terén exponenciális növekedés várható. Ennek oka, hogy ezek az anyagok kulcsfontosságú eszközei a fenntartható gazdálkodásnak.

A Syngenta vezető szerepet vállal a biológiai megoldások terjesztésében

A világ egyik vezető agrár-technológiai vállalata a Syngenta is felismerte a biológiai készítmények fontosságát és célja, hogy aktív szerepet vállaljon a biológiai megoldások terjesztésében. A vállalat nemzetközi szinten már több éve fektet energiát a hatékony biológiai megoldások felkutatásába és fejlesztésébe. Hazánkban jelenleg két biológiai készítmény található a Syngenta portfóliójában: a Taegro, amely egy baktérium-alapú biológiai növényvédő szer kertészeti kultúrák gombás betegségei ellen. Az idei évben pedig megjelent a Quantis, amely egy stressztűrést növelő biostimulátor. A jövő évben két újabb biostimulátor érkezik a Syngenta portfóliójába.

A Syngenta biológiai megoldásairól tekintse meg az alábbi linken található, rövid videónkat:

