Vége az extrém drágulásnak, alig növekedtek a négyzetméterárak

Lényegében megállt az új építésű ingatlanok áremelkedése a fővárosban, a tavalyi extrém drágulás után az utolsó negyedévben 1,3 százalékos emelkedést mért az Otthon Centrum.

Az elemzésből az is kiderült, hogy a kerületek között még soha nem volt ekkora az árkülönbség.

Az új építésű projektekben kínált lakások átlagos négyzetméterára jelenleg 1,592 millió forint, ami az előző negyedéves felméréshez képest mindössze 1,3 százalékos emelkedést jelent – ismertette az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője a fővárosi ingatlanpiac új építésű lakásokra vonatkozó összegzését. Soóki-Tóth Gábor elmondta, éves viszonylatban – főként a tavalyi extrém áremelkedés miatt – ma 12,2 százalékkal magasabbak a négyzetméterárak, mint az előző esztendő hasonló időszakában. Budapesten 932 ezer és 3 081 ezer forint között váltakozik az átlagos kínálati négyzetméterár.

„A kerületek között soha nem volt még ilyen mértékű árkülönbség”

– állapította meg a szakember.

Az OC júniusi felmérése szerint Budapesten 338 új lakás beruházás indult el, ezekben 26,7 ezer lakás épül, amelyek négyzetméterét átlagosan 1,592 millió forintért kínálják a fejlesztők. Ezek a számok nagyságrendileg megegyeznek az előző negyedév adataival: a projektek száma 2,4 százalékkal, a lakások száma 1 százalékkal, a négyzetméterárak mindössze 1,3 százalékkal nőttek az előző negyedévhez képest.

A lakásállomány 30,3 százaléka, vagyis 8,1 ezer lakás tervezett, ami arányaiban 1,3 százalékkal, nominálisan pedig 450 lakással jelent többet az első negyedévinél. Az aktuális negyedévben 33 projekt 1200 lakásának beruházása kezdődött el, ezekből 27 projektben 612 lakást hirdetnek a fejlesztők, amely szintén több, mint az előző negyedévben.

A legdrágább kerületek sorrendje megegyezik az előző negyedévivel. Továbbra is az V. kerület vezet 3,081 millió fontos átlagos négyzetméterárral, amelyet a II. kerület 2,99 milliós fajlagos ára követ. Harmadik a drágasági listán a XII. kerület 2,90 milliós négyzetméterárával. A negyedik helyen az I. kerület áll négyzetméterenként 2,64 milliós középértékével. Ezen kívül egyedül a VI. kerületben alakult 2 millió forint felett a kínálati négyzetméter, itt 2,13 millió forint az átlag.

A budai és a belvárosi kerületek többségében 1,5 millió forint felett alakult a négyzetméterár átlag értéke. A VIII. kerületben azonban csak 1,45, ellenben a XI. kerületben 1,63, a III. kerületben 1,70, a IX. kerületben 1,72, a VI. kerületben pedig 1,83 millió forint volt a kínálati négyzetméterár átlaga. A külső pesti kerületekben és a XXII. kerületben egymillió körüli négyzetméterárak a jellemzőek. A legolcsóbb kerület a XV. kerület lett 932 ezer forintos átlaggal, egyedül ebben a városrészben kínálnak egymillió forint alatt egy négyzetmétert. A többi Dél-pesti kerület árszintje együtt mozog, a XX., XXI., és XXIII. kerületben egyaránt 1,02 millió az átlagos kínálati ár, míg a XX. kerületben 1,23 millió forint az átlag.

Soóki-Tóth Gábor emlékeztetett rá, hogy évek óta a XIII. kerület vezeti a projekt- és lakásszámok listáját. A 61 projekt és 7,7 ezer épülő és tervezett lakás a kerületek között kiemelkedő, ámbátor nem tekinthető rekordnak. Angyalföldnek eddigi is a budai oldalon elterülő XI. kerület volt a legnagyobb kihívója, és ez most sem változott, ugyanis az újbudai kerület 42 projekttel ezúttal is a második. Ugyan az óbudai III. kerület rendre megközelíti projektszámban Újbuda-Kelenföld térségét, de 39 projektjével a negyedik a listán. A legkevesebb projekt az I. és az V. kerületben indult el, összesen kettő, míg lakásszámban az V. kerületben épülő, mindössze 21 lakás a legkevesebb a 23 kerület adatait összegző listán.

