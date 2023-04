Harc az inflációval az e-kereskedelemben

Beszélgetés Rácz Péterrel, a Complexpress logisztikai vállalat ügyvezetőjével.

Szinte mindenhol azt olvashatjuk, hogy 2023-ban kiéleződik a verseny az e-kereskedelemben, és több vesztese, mint nyertese lesz az inflációval vívott harcnak. Mit gondol erről?

RP: A koronavírus-járvány alatt ugrásszerűen nőtt meg az online rendelések száma. 2020-ban körülbelül 40 százalékkal többen vásároltak online, mint előtte a hagyományos kereskedelem akadozása és a kijárási korlátozások miatt. 2022-ben ennek a tendenciának a visszarendeződését, valamint az infláció hatását érzékeltük egyértelműen. Egyes predikciók szerint azonban a 2023-as év végére a pandémia előtti állapotba zuhanhat vissza az e-kereskedelem itthon, de még korai ilyen kijelentéseket tenni. Az biztos, hogy a növekvő kiadások, mint az elszállt energiaárak a webáruházak helyzetét se könnyítik meg.

Kik vannak veszélyben?

Főleg 2022-ben szembesültünk azzal, hogy bizonyos területeken termékhiány alakult ki a szomszédos Ukrajnában zajló háborúzások eredményeként. Az ellátás akadozott, így például az iparcikkek, vagy a műszaki áruk területén többeknek is be kellett zárni, hiszen nem tudták az eladásaikat szinten tartani. De azoknál is rezeghet a léc, akik általánosságban nem tudnak versenyképes szolgáltatás nyújtani. Itt a túl hosszú kiszállítási időre gondolok például, hiszen a vásárlók nem akarnak heteket vagy akár hónapokat várni, hanem megveszik ott a terméket, ahol azonnal raktáron van.

Említette a növekvő energiaárakat. Hol érzik meg a webshopok ennek a súlyát?

Azok, akik saját raktárat üzemeltetnek vagy raktárat bérelnek most magasabb rezsi- és bérköltségekkel működtetik a vállalkozásukat. Sokaknak akár hétszeresére emelkedtek a kiadásaik a magas gáz- és villanyszámlák miatt. Valamint – érthető módon – a csomagoló, raktáros munkatársak béremelése is további anyagi terheket jelent a webshop logisztikában, hiszen a fizetéseknek lépést kell tartania például az élelmiszerárak növekedésével. Azok jobban jártak, akik kiszervezik ezeket a folyamataikat, mert egy külsős szolgáltató kedvezőbb árakon tudja biztosítani a feladatok ellátását.

Milyen előnyöket jelenthet a logisztika kiszervezése a kihívásokkal teli időben?

Elsősorban a költségek optimalizálását emelném ki, de ide sorolhatjuk akár az adatvezérelt logisztikát is. Ha pontosan ismerjük az eladásainkból származó információkat, mint legnépszerűbb termékek, készlet állapota, akkor jobb üzleti döntéseket hozhatunk. A Complexpress-nél ráadásul a teljesen egyedi árazásban hiszünk, minden webshopos vállalkozás méreteihez igazítjuk a díjakat, így ügyfeleink csak azért a kapacitásért fizetnek, legyen az polc- vagy raklapdíj, munkaerő, szoftverhasználat, amit igénybe is vesznek.

