Balra tolódó tendenciák: minőségbiztosítás helyett minőségi tervezés

A legújabb telefon, a legfrissebb applikáció, a legmodernebb alkalmazásfunkció –minden új dolog azonnal kell a felhasználóknak, természetesen hibátlan kivitelben, a legmagasabb színvonalon.

Az egyre növekvő elvárások nagy nyomás alá helyezik a vállalatokat, amelyek versenyt futnak az idővel a kiváló minőségű szoftverfrissítések kiadásában. A Micro Focus szakértői szerint a fejlesztések és a minőségbiztosítás folyamatainak összehangolását leginkább az értékáram tervezését, illetve az automatizált gyakorlatokat elősegítő technológiák támogatják.

A minőségbiztosítás gyökerei egészen a középkorig nyúlnak vissza. Akkor még céheket alapítottak a mesteremberek, amelyek igazolták, hogy tagjaik valóban jó minőségű termékeket állítanak elő. Ekkor még kifejezetten lassú folyamat volt a minőségbiztosítás, ami az ipari forradalommal megváltozott, hiszen fel kellett gyorsítani a folyamatokat. Így a hatékonyság és a termelékenység fokozása került az első helyre, valamint megjelent a képzés, a dokumentáció és a munkamegosztás.

Még egy kicsit balra

Napjainkban az olyan iparágakban, mint például az autógyártás a minőségbiztosítási és ellenőrzési folyamatok jelentős része a gyártási ciklus végén történik. Töréstesztet például csak akkor lehet végezni, ha már elkészült az autó. Hagyományosan a szoftvereket is így tesztelték: a kész szoftveren végezték a minőségellenőrzést. A Micro Focus támogatásával készült, legfrissebb World Quality Report eredményei azonban azt sugallják, hogy átalakulnak a hangsúlyok.

A minőségbiztosítási szempontok már a tervezési folyamatoknál is megjelennek, és fontos szerepet játszanak a teljes szoftverfejlesztési életciklusban. Ez része a „shift left” megközelítésnek, amely szerint a szoftverfejlesztés során egyre korábbi szakaszokban végzik a különféle teszteket, hogy minél hamarabb fény derüljön az esetleges hibákra és szűk keresztmetszetekre. A módszer elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalatok sikeresek maradjanak az üzleti életben. Ahogy korábban az ipari forradalom alatt sikerült egyesíteni a látszólag ellentétes elvárásokat, amelyek a minőség és sebesség területén felmerültek, most a digitális forradalom hasonlóképpen változtatja meg és egyesíti a fejlesztés és a minőségbiztosítás folyamatait. A Micro Focus javaslatai alapján a vállalatok négy pillér mentén állhatnak át a minőségi tervezésre.

Mutassuk meg az értékeinket

A kutatás megállapításai szerint egyre több szervezet szeretne olyan gyakorlatokat bevezetni, amelyeken keresztül kezelheti, ellenőrizheti és láthatóvá teheti az egyes szoftverfejlesztési és -kiadási tevekénységek által nyújtott értékeket mind az üzleti vezetők, mind az IT-részlegek számára. A Micro Focus szakértői úgy vélik, hogy az ilyen hatékony értékáram-kezelő és -vizualizálós platformok, köztük például a ValueEdge segíthetnek a minőségellenőrzésért felelős csapatoknak abban, hogy kilépjenek az egyszerű technikai validálók szerepköréből, és alátámasszák, hogy a megfelelő értékek kézzelfogható üzleti eredményekhez vezetnek. A rugalmas, felhőalapú, mesterséges intelligenciára támaszkodó megoldás lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy felülvizsgálják meglévő eszközeiket és folyamataikat, és javítsák a szoftverek értékét, minőségét és „áramlását”.

Bízzuk a modern technológiákra

A Micro Focus azt javasolja a szervezeteknek, hogy automatizálják a minőség ellenőrzésére szolgáló teszteléseket. Ezzel egyrészt hatékonyabbá tehetők a folyamatok, másrészt a hibák lehetősége is csökken. Számos különféle területen állnak már rendelkezésre fejlett megoldások ehhez. A beépített mesterséges intelligenciát tartalmazó UFT termékcsalád például automatizáltan képes ellenőrizni a funkciókat az asztali, webes és mobilos alkalmazásokban éppúgy, mint a nagyszámítógépekre, illetve a vállalati felhasználásra szánt megoldásokban. A LoadRunner megoldások segítségével a szervezetek leellenőrizhetik, hogy a nagyobb terhelésekkel is megbirkóznak-e a szoftvereik, és ha esetleg hibára vagy szűk keresztmetszetre derülne fény, annak lehetséges okairól is tájékoztatást kapnak. A Fortify portfólió segítségével pedig az alkalmazások biztonsága tesztelhető szintén automatizáltan a szoftverfejlesztési ciklus minden lépése során. Az eszközök különféle tesztelési módszerekkel vizsgálják a programok biztonsági réseit, beleértve a forráskód statikus analizálását, a penetrációs teszteket, valamint a mobilos, illetve kézi elemzést, és a javításra váró hibákat listázzák és rangsorolják is.

Legyen természetes a számonkérés

Az egységes, magas színvonal folyamatos fenntartásához szükség van univerzális, minőségi mérőszámok kidolgozására, amelyeket a szervezeteknek a szoftverfejlesztési életciklus korai szakaszában kell alkalmazniuk, majd nyomon követniük a teljes ciklus során. Csak így tudják holisztikus módon kezelni a minőségbiztosítást az összes fejlesztési folyamatra kiterjedően.

A szoftvereken túl is fejlesszünk

A szemléletváltáshoz elengedhetetlen, hogy a minőségért felelős szakemberek is lépést tartsanak a trendekkel, hiszen ők fogják átültetni a gyakorlatba az új megközelítést. Célszerű oktatásokat biztosítani, hogy a szakértők frissíteni, illetve gyarapítani tudják tesztelési és mérnöki készségeiket, és naprakészek legyenek az új technológiákhoz kapcsolódó ismeretek, valamint az üzleti eszközök területén.

