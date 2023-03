A fogyasztói döntések többnyire érzelmi alapon születnek

Ma, amikor ezer irányból érkeznek az emberek felé az információk, az ingerek, különösen fontos szerepe van annak, hogy a cégvezetők rendelkezzenek a hatékony kommunikáció eszközével, magukra tudják irányítani és meg tudják őrizni célcsoportjuk figyelmét. A megfelelő kommunikáción múlhat egy vállalkozás sikere vagy éppen eredménytelensége. Ebben és még sok más témában osztják meg tapasztalataikat neves szakemberek március 14-én, a Floow Day rendezvényen, a Lurdy Ház konferencia központban.

A sikerért tenni kell, de nem mindegy, hogyan. A Floow Day 6 előadásán olyan keretrendszert ismerhetnek meg a résztvevők, amellyel sikeresen törhetik át a piaci érdektelenség falát. A nap folyamán színpadra lép Sváby András, Lévai Richárd, Weiser István, Gyimesi László, Sipos Zoltán és Szalay Ádám.

„Bár sokan nem gondolnák, de az újságírók pontosan ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak, mint az értékesítők. Számunkra is elsődleges, hogy a termékünket, ami esetünkben maga a tévéműsor vagy bármilyen más tartalom, megvegyék, azaz minél nagyobb számban nézzék, olvassák a fogyasztók. A sikeres értékesítés kulcsa is azonos, jelesül a cím, az alap üzenet. Mi is éppen annyira ki vagyunk téve a piac alakulásának, mint a gazdasági élet szereplői bármilyen más szegmensben. A TV2 műsorvezetőjéként rengeteg olyan hasznos tapasztalatra tettem szert, amit saját vállalkozásaimban is alkalmazni tudok”