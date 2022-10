Bizalomvesztés, éghajlatváltozás és polarizáció: Így újulhat meg a bankszektor 2035-re!

Miközben folyton változó és kiszámíthatatlan világunk különféle kihívásai felforgatják a pénzügyi szektort, a banki vezetők a bankok változó szerepét vizsgálják egy korábban soha nem tapasztalt versengéssel bíró piaci környezetben.

Hogy mit tartogat a jövő a banki világ számára és hogyan tudnak megfelelni az előttük álló próbatételeknek? – ezeket a kérdéseket vizsgálja az Economist Impact, új, a SAS által Banking in 2035: Three Possible Futures címen megjelent tanulmánya, amely a jövő három lehetséges forgatókönyvét mutatja be.

„A bankok számára adott a lehetőség, hogy nemcsak a globális gazdaságot, hanem az egész emberiséget felemeljék”

– mondta Alex Kwiatkowski, a SAS globális pénzügyi szolgáltatásokért felelős igazgatója.

„A technológia és az innováció tudatos felkarolásával a bankok egy célorientáltabb utat nyithatnak meg, ahol a nagyobb jó és a jövedelmezőség kéz a kézben jár. Amennyiben nem cselekednek e szerint, elszalasztják a valódi változás lehetőségét, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek.”

A tanulmány első forgatókönyve azt a kérdést járja körül, hogy vajon képesek-e visszanyerni az átalakult bankok a közbizalmat

A 2008-as pénzügyi válság többek közt a bankok hírnevét is alaposan megtépázta. A 2022-es Edelman Trust Barometer felmérése szerint a pénzügyi szolgáltatások ugyanis a legkevésbé megbízható ágazatok közé tartoznak – mindössze a népesség 54%-a hajlandó megbízni bennük.

A tanulmány 2035-re előre tekintve egy olyan világot vizionál, ahol a bankok digitális átalakulás segítségével képesek lesznek helyreállítani imázsukat. Ennek fontos eleme, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a fogyasztók védelmére, az adatvédelemre, és a kibercsalások megfékezésére, így megváltoztathatják a róluk kialakult negatív képet, és növelni tudják a beléjük vetett bizalmat.

„A fogyasztók hosszú évek alatt felépített bizalma egy pillanat alatt elveszhet. A digitalizáció felgyorsulásával a bankok számára kritikus fontossággal bír, hogy a növekvő kockázatok kezelése során hiperperszonalizált megoldásokat kínáljanak, így növelve az ügyfélmegtartást és ügyfélélményt”

– mondta Stu Bradley, a SAS csalásért és biztonsági hírszerzésért felelős vezető alelnöke.

A 2. jövőkép a bankok környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségvállalását vizsgálja. Vajon hozzájárulhatnak klímaváltozás elleni fellépéshez az ágazatok között, elősegítve a zöld átállást?

A klímaváltozás krízise korunk legfenyegetőbb és legsürgetőbb problémája, amely példátlan globális összefogást igényel. A második szcenárió egy olyan globális közösséget vetít előre, amely 2035-re elkötelezi magát az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett, ahol a szén-dioxid-mentesítés elsődleges szempont az energia, az infrastruktúra és a közlekedés területén.

„A bankszektor éghajlatváltozással kapcsolatos vezető szerepe egyre nagyobb, ez pedig egy hatalmas, iparágokon átívelő előrelépést eredményez majd 2050-ig a nulla károsanyag-kibocsátás elérése érdekében. Mindez most kezdődik az éghajlati kockázatok elemzésével, modellezésével és kezelésével”

– mondta Troy Haines, a SAS kockázati kutatásért és kvantitatív megoldásokért felelős vezető alelnöke és vezetője.

Végül a 3. szcenárió megmutatja, hogyan boldogulnak majd a bankok egy geopolitikai szempontból széttagolt világban

A COVID-19 okozta a gazdasági és piaci bizonytalanságok továbbra is fennállnak. A világjárvány utóhatásai felerősítették a Föld gazdasági nagyhatalmai közötti feszültségeket. A 3. prognózis 2035-re egy geopolitikai ellentétekben gazdag világot ábrázol, amelyet eltérő érdekek és a világ gazdasági óriásai közötti multilateralizmus visszaszorulása jellemez. A globális pénzügyi rendszert pedig a rivális alternatív fizetési rendszerek és a digitális valuták térhódításai töredezetté tették.

„A közelmúlt globális eseményei által felgyorsított deglobalizáció valószínűleg tovább fogja erősíteni azokat a megdöbbentő társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyekkel ma szembesülnünk kell. Megkérdőjelezhetetlen, hogy a bankok és a pénz áll mindennek a középpontjában. Mindannyiunknak szerepet kell vállalnia abban, hogy tetteinkkel egy befogadóbb és fenntarthatóbb jövő kialakításán dolgozzunk”

– mondta Theodora Lau, az Unconventional Ventures alapítója.

A tanulmányról további információ a SAS.com/betterbanking oldalon elérhető.