Összefogás a magyar KKV-k digitális felzárkoztatásáért

A Vodafone kiemelt figyelmet fordít a hazai kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatására – ezt a folyamatot elősegítve, szakértői és szolgáltatói partnerként csatlakozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Programjához.

Az együttműködés keretében a Vodafone regisztrált partnerként teszi elérhetővé októbertől több szolgáltatását, például felhő alapú megoldásokat, jármű és flottakövetési szolgáltatást, melyeket a programba regisztrált KKV-k egyedi kedvezménnyel tudnak igénybe venni. A vállalat továbbá szakértői partnerként is igyekszik segíteni a folyamatot: több vidéki nagyvárosban fog előadásokat tartani különböző digitalizációs témákban.

„A hazai szolgáltatóknak köszönhetően Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket. A hazai KKV szektor digitalizációs érettsége az Európai Unió úgynevezett DESI indexe alapján a közösség utolsó harmadában helyezkedik el. Saját kutatásaink is azt bizonyítják, sok a teendő a témában, és ez az együttműködés csak egyik pillére annak a törekvésnek, hogy a Vodafone aktív szereplőként tudja segíteni e téren az európai felzárkózást”

– mondta el Dobó Mátyás, a cég Vállalati Üzletágának Igazgatója.

Dobó Mátyás hozzátette: A Kamara szakmai eseményei nagy érdeklődésre tartanak számot, örömmel csatlakoznak a sorozathoz, és remélik, folyamatosan bővülő megoldásaik valós segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások számára, hisz az elmúlt időszak megmutatta: az online jelenlét sok esetben új piaci lehetőségeket, gyorsabb és rugalmasabb reagálást és ezzel nagyobb rezilienciát biztosít a KKV-k számára.

Kott Ferenc, az MKIK Digitalizációs kollégiumának elnöke elmondta, hogy nagy örömmel fogadták az MVP partnerek között a Vodafone-t és annak kifejezetten innovatív és népszerű termékeit és szolgáltatásait, amelyek segítségével még sikeresebb lehet a széles körű vállalati digitalizáció. Külön kiemelte, hogy a Vodafone élen jár a legfejlettebb technológiák terjesztésében is, például világszerte piacvezető szerepet tölt be az IoT szolgáltatók között és ez egy hazai sikertörténet is lehet, mivel az IoT terület itthon is az egyik legdinamikusabban fejlődő terület.

A vállalkozások továbbra is kedvező feltételekkel jelentkezhetnek a Program honlapján, bővítve ezáltal digitális fejlődésükhöz szükséges megoldások körét.