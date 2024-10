Beindul a betegeskedős szezon, így legyünk óvatosak – Appok, amikkel figyelhetünk egészségünkre

Elérkeztünk a tüsszentős, köhögős, torokköszörülős időszakhoz – a nyálkás, esős évszak fokozott figyelmet igényel, ha szeretnénk egészségesek maradni.

A HONOR néhány alkalmazással igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy okostelefonunk ebben is kifejezetten jól jöhet – már ha tudatosan használjuk.

🏋🏽 Ne álljunk le az edzéssel – Nagy eséllyel ilyenkor kevésbé vagyunk motiválva arra, hogy kimozduljunk és mozogjunk, de fontos, hogy fenntartsuk a lendületet – ha elkezdtünk a szép időben edzeni, tegyük azt a rossz időben is. A Sworkit egy szuper, személyre szabható alkalmazás, ami segít abban, hogy kialakítsunk egy ideális ütemtervet magunknak ebben az évszakban is.

🍏 Ügyeljünk étkezésünkre – Ha nem is pontosan azok vagyunk, amit megeszünk, a táplálkozásunk jelentősen meghatározza egészségünket, legyen az fizikai vagy mentális. Emiatt fontos odafigyelnünk arra, hogy mit eszünk, és mi milyen hatással van ránk: ehhez jön jól a Yazio, ami a kalóriaszámlálástól a tápanyagok megjelenítéséig mindenféle hasznos infót tartalmaz az ételekről. Sőt, kiegészítve a HONOR Magic V3 vagy a HONOR 200 új, Bekarikázással keresés opciójával és AI funkcióival pedig még hatékonyabban gyűjthetünk be információt arról, amit eszünk vagy ennénk.

🧠 Legyen agyunk is fit – Persze fontos, hogy ne csak testünket tartsuk fitten, hanem elménket is. A Peak fejtörőkkel és logikai feladványokkal gondoskodik arról, hogy minden nap megdolgoztassuk szürkeállományunkat. Ez ráadásul kifejezetten szórakoztató is, így játszva fejleszthetjük készségeinket.

💤 Pihenjük ki magunkat – Egészségünkben meghatározó szerepet játszik az, hogy ki tudjuk-e pihenni magunkat. Akár betegnek érezzük magunkat, akár csak intenzív edzésben vettünk részt, szervezetünknek muszáj regenerálódnia. A BetterSleep egy alváskövető app, ami segít nyilvántartani alvásciklusainkat, hogy így akár javíthassunk is rajtuk.

