Magyarul is elérhető a Haier-csoport okosotthon vezérlő alkalmazása

Immár magyarul is elérhető a világ vezető nagy háztartási gép márkáját gyártó Haier csoport hOn applikációja, amely a cégcsoport összes okoseszközökből felépülő rendszerét képes vezérelni.

Ennek segítségével a hazai vásárlók is maradéktalanul megismerhetik és élvezhetik az okosotthon élményét. Ezzel párhuzamosan a Haier cégcsoport a berlini IFA 2024 kiállításon az IoT (Internet of Things), jövőjét meghatározó újításainak egész sorát mutatja be. A vállalatcsoport egyik legismertebb márkája a Candy pedig az új “ready to live” koncepcióját tárja a látogatók elé. Mindkét márka esetében egy olyan, a legfejlettebb eszközöket magába foglaló hálózat felépítése áll a fókuszban, amely a legmagasabb minőségű, és leginkább személyre szabott felhasználói élményt képes nyújtani.

A Haier Europe a kontinens egyik legnagyobb tech kiállításán, az IFA-n újdonságok sorával jelenik meg. Ennek megfelelően a kiállítási stand is új koncepció mentén épült fel. A Haier területének szívében egy virtuális avatár található, amely proaktív módon lép kapcsolatba a látogatókkal, kalauzolva őket és bemutatva, hogy a márka milyen megoldásokkal tudja javítani a felhasználó mindennapi életét, minden egyes fogyasztó egyedi igényéhez igazodva.

Az IoT Wallnak köszönhetően pedig, ahol egy animált grafika kel életre, a teljes összekapcsolt háztartási gép ökoszisztéma megismerhető. Nagy hangsúlyt kap a hatékonyság, a fenntarthatóság, a termékek tartóssága, illetve a kiemelkedő felhasználó élmény elérése. Ennek központi elemei a készülékek, tartozékok és azok a kiegészítő lehetőségei, ami olyan területeket is érint, mint az intelligens napelem rendszer integrációja.

Magyarul vezérelhetők a Haier készülékek

A teljes ökoszisztémát a hOn alkalmazás vezérli, amely újdonságként immár magyarul is elérhető, amely a mesterséges intelligencia segítségével nemcsak a termékek és szolgáltatások távoli kezelését teszi lehetővé, hanem tanácsokat, használati statisztikákat is kínál, és maximalizálja a csatlakoztatott készülékek teljesítményét. Sőt, lehetővé teszi az ökoszisztéma olyan szintű testre szabását, amely a felhasználók szokásait és életmódját teljes egészében figyelembe veszi és ahhoz igazodik. A magyar nyelven is elérhető applikációval a hazai vásárlók is maradéktalanul megismerhetik és élvezhetik az okosotthon élményét.

Készülék fronton a stand egyik nagy újdonsága a hamarosan Magyarországon is elérhető, az akár A-60%-os energiaosztályba sorolt – ami kivételes mérföldkő -, minden ciklusban maximális ruhaápolást és eredményt biztosító, X Series 11 termékcsalád. A mosógépek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint például az említett hOn alkalmazásból is aktiválható Ultra Fresh Air technológia: a dobban lévő folyamatos légáramlási rendszer felfrissíti a ruhaneműket, szárazon tartja a környezetet, és a ciklus befejezése után akár 12 órán keresztül megakadályozza a baktériumok és kellemetlen szagok terjedését. A Dual Engine Inverter motorral és az Ultra Reverse dobot tartalmazó Twin Motorral felszerelt szárítógép pedig a legmagasabb hatékonysági szintet és kivételes szárítási eredményeket produkál, elérve az A+++-15%-os energiaosztályt.

A mosásnál maradva fontos helyet kaptak a kiállításon a kisebb terekre és az összetettebb berendezési igényekre tervezett megoldások, a Mini Drum és a Maxi Drum mosógépek is.

Megismerhetők lesznek a Haier ID sorozatának sütői is, s azok Bionicook™ technológiája. Ezeknek az készülékeknek a tervezésekor az volt az elvárás, hogy a különböző ízléseknek, igényeknek és főzési stílusoknak megfelelően teljesen testre szabható élményt nyújtsanak – beleértve a sütőket, a kombinált mikrohullámú sütőket, a páraelszívókat és a csatlakoztatott indukciós főzőlapokat. Az akár A++ energiahatékonysági besorolású sütők számos nagyon különleges megoldást tartalmaznak, így a Bionic Vision – belső kamera révén – felismeri az ételeket és automatikusan beállítja a sütési programot; a Bionic Precision minden étel esetében a tökéletes hőmérsékletet biztosítja; a Bionic Flexibility pedig akár hét szinten is egyenletes sütést tesz lehetővé.

Ökotippek az időjárás figyelembevételével

A csoport másik márkája a Candy is nagy újdonságokkal jelenik meg és az IFA-n mutatja be a ProWash 700 mosógépét. A hOn applikáció segítségével szintén távvezérelhető készülék A -40%-os energiaosztályú besorolása mellett akár 54%-kal több energiamegtakarítást és akár 25%-kal kevesebb vízfogyasztást garantál. A ProActive Ecowash technológiája révén megőrzi a ruhák eredeti állapotát és a szövetszálak épségét, az XL Soft Drum rendszer pedig egyedülállóan gyengéd ápolást biztosít. A mosógép rendkívül alacsony zajszinttel rendelkezik, amelyhez kapcsolódó különlegesség, hogy ennek fennmaradását egy 15 éves használatnak megfelelő ciklusmennyiség lefuttatásával teszteltek. Higiéniai és öntisztítási ciklusokkal is rendelkezik, így a Smart Spray egy speciális dupla szórófejes rendszer, amely teljesen eltávolítja a mosószer-maradványokat az ajtóról és a tömítésről, maximális tisztaságot biztosít a következő mosáshoz. Az hOn alkalmazás pedig arra is képes, hogy a mosási ciklus elindítása előtt ellenőrizze az időjárást és különböző ökotippeket adjon az energiatakarékosság javítására.

A Candy Bake 800 sütő a No Preheat technológiának köszönhetően lehetővé teszi a sütési program előmelegítés nélküli elindítását, így egyes esetekben 25%-os energiamegtakarítást is lehetővé tesz. A FullMenu megoldás pedig arra is lehetőséget nyújt, hogy akár négy különböző étel is elkészíthető legyen egy időben anélkül, hogy a szagok keverednének. Ezek az új funkciók természetesen szintén aktiválhatók az hOn alkalmazáson keresztül is.

A kiállításon szintén láthatók lesznek az új Candy hűtőszekrények, amelyek innovatív élelmiszer-tartósítási technológiával és frissített dizájnnal jelennek meg. Ezek több, egymástól merőben eltérő elvásárnak megfelelő méretben jelen majd meg a piacon. Így például a City Fresco 300 kombinált hűtőszekrény mindössze 55 cm széles. A Candy Fresco 700 egy új világítási rendszert vezet be Panorama Light néven, amely célja, hogy érdemben csökkentse az élelmiszer- és az energiapazarlást. Ebben szerepet kap a Circle Fresh technológia is, amely a laterális, lágy légáramlásnak köszönhetően megakadályozza az élelmiszerek kiszáradást. A Candy egy speciális fiókot is megalkotott a gyümölcsök és zöldségek tárolására, így manuális beavatkozás nélkül is fenntartható az ideális páratartalom. Természetesen ezek a készülékek is csatlakoztathatók az hOn alkalmazáshoz, amely révén maximalizálható a funkcionalitásuk.

