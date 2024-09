Forradalmi diákmunka applikációt vezet be a WHC

A WHC Csoport bemutatja legújabb fejlesztését, a „DEasy” névre hallgató applikációt, amely teljeskörű online ügyintézést kínál diákok és munkáltatók számára egyaránt.

A HR szolgáltató új rendszere egyedülálló a piacon, mivel ilyen komplex megoldás a diákszövetkezeti foglalkoztatásra eddig nem létezett. Az új applikáció számos innovatív funkcióval rendelkezik, amelyek jelentősen megkönnyítik, és biztonságosabbá teszik a diákok foglalkoztatását.

A WHC meghatározó hazai és közép-kelet-európai HR szolgáltatóként élen kíván járni a digitális fejlesztésekben is. A vállalat szövetkezeti üzletága közel 15 éves tapasztalattal rendelkezik diákmunka-közvetítésben, az utóbbi időszak dinamikus növekedésének köszönhetően pedig az elmúlt 4 évben majdnem megtízszerezte árbevételét a diákszövetkezet. A Z-generáció növekvő diákmunka igénye új kihívásokat is hozott magával: egyre jobban érezhető kereslete a digitális megoldásokra, arra, hogy telefonjukon, akár egy gombnyomással el tudják intézni ügyeiket. Az érintett korosztály igénye, valamint a WHC innováció iránti elkötelezettsége jegyében pedig az új platform mostantól teljeskörű online ügyintézést is biztosít. Az újításnak köszönhetően a munkavállaláshoz szükséges azonosítás, az okmányok jóváhagyása, a fokozott biztonságú online aláírás, a jelenléti kérdőív kitöltése, sőt az automatizált bérszámfejtés is elvégezhető az applikáción keresztül.

Az online történő, felhasználóbarát ügyintézés nem csak a diákoknak kedvez, a platform a szülőknek is praktikus, hiszen távolról, akár a telefonjukon jóvá tudják hagyni gyermekeik beiratkozását. Ez a folyamat teljes mértékben kontrollált és az adatkezelés a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, biztosítva a teljes adatvédelmi átláthatóságot.

A „DEasy” bevezetését egy tesztidőszak előzte meg, amely során diákok próbálták ki az applikációt. A tesztelés célja többek között az volt, hogy biztosítsa az alkalmazás felhasználóbarát működését és megerősítse, hogy a fejlesztés funkciói megfelelnek az új generáció igényeinek. A diákok visszajelzései alapján a rendszer gyorsan és egyszerűen használható, az okmányok digitalizálása és jóváhagyása gördülékenyen zajlik. Többen kiemelték az applikáció praktikus és időhatékony megoldásait, amelyek révén kényelmesen, otthonról lehet elintézni az adatfelvételt és az azonosítást.

A rendszer innovativitása jelentős előnyt nyújt a diákokat foglalkoztató szolgáltatónak is. A platform gyorsabbá és rugalmasabbá teszi munkafolyamataikat, legyen szó szerződéskötésről, vagy a diákok bérszámfejtéséről, amely utóbbiba nem csúszhat hiba, hiszen a kitöltött jelenléti ívek alapján automatikussá válik a bérszámfejtés és az elszámolás is. A felület komplex kialakításnak köszönhetően több ideje jut a kollégáknak az értékteremtő munkára, míg az ismétlődő, adminisztratív folyamatok csökkenek – a korábbi időigényes adatbeviteli munka tulajdonképpen egyszerű adatellenőrzéssé válik.

„A WHC szövetkezeti szolgáltatásainak egyik kiemelt, és egyre növekvő ágazata a diákmunka-közvetítés, a „DEasy” bevezetése pedig tovább erősíti piaci pozíciónkat ezen a területen. A mai felgyorsult világban, amikor szinte már mindent tudunk telefonunkon intézni, a csekkbefizetéstől kezdve lakásunk hőmérsékletének beállításáig, az új platform hiánypótló a diákok és szüleik számára, nem beszélve arról, hogy biztonságosabb és átláthatóbb megoldást kínál, mint az eddigi vegyes – papíralapú és elektronikus – rendszerek”

– mondta el Margitics Ákos, a WHC szövetkezeti-szolgáltatás üzletág vezetője.

