Windows 10 csak 7,33 euróért a GoDeal24 őszi akciójában

A GoDeal24 egy online webáruház, ahol szoftver és játék licenszkulcsokat lehet hihetetlenül kedvező árakon megvásárolni. Készletei között megtalálhatóak a legújabb szoftvertermékek, melyeket kedvezményes árakon kínál. A versenyképes áraival és a felhasználóbarát megoldásaival könnyű szoftverkulcs beszerzési lehetőséget kínál.

A GoDeal24 elindította a legújabb, novemberi értékesítési akcióját a 11.11 Sales Storm akciót, amiben újra lecsökkentették az árakat. Az árak szinte kihagyhatatlanul kedvezőknek tűnnek. Az alábbiakban kedvcsinálóként összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat.

Kedvezményes áru termékek, most a Windows 10 olcsón megvásárolható.

Windows 10 Professional – 7.33 EURO . Windows 10 olcsón! Az akcióban most a Windows 10 olcsón elérhető. Különösen most érdemes váltani, hogy már Windows 7-et már nem támogatják, Windows 10 pedig egy stabil és megbízható operációs rendszert. Ez egy újabb ok lehet a legújabb operációs rendszer beszerzésére. A Windows 10 használatával biztos lehet benne, hogy számítógépe biztonságosan és zökkenőmentesen fog működni, mivel rendszeresen érkezik majd hozzá új frissítés is.

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – 11.11 EURO. Ha egynél több számítógépre szeretné beszerezni a Windows 10 rendszert, akkor ez a különleges ajánlat lehet a legjobb az Ön számára. Mindössze 11,11 euróért használhatja ezt az operációs rendszert két saját számítógépén.

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 22.22 EURO. Bármit is szokott dolgozni a számítógépén az Office programcsomagban található programok egyike biztosan nagy segítségére lehet. Az Office 2016 Professional Plus tartalmaz Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access és Publisher programokat. A termék megvásárlása után e-mailben kapja meg a használathoz szükséges aktiváló kulcsot.

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 28.88 EURO. A Microsoft Office 2019 az Office csomag legújabb verziója, ami tartalmazza az összes jól ismert irodai programot. Mindemellett számos új szolgáltatást és sablont kínál a felhasználóknak, melyek megkönnyítik pl. a szövegszerkesztést, a formázást.

További kedvezmények

50% kedvezmény a Windows operációs rendszerekre. Ha operációs rendszer frissítésben, vásárlásban megoldást keres, akkor most 50%-os kedvezménnyel szerezheti be a programokat. Például az akciós kínálatban megtalálja a Windows Server, Windows 10 Home és még Windows 10 Enterprise szoftvert is. A kedvezmény használatához csak annyit kell tennie, hogy beírja az LD50 kedvezménykódot.

62% kedvezmény a Windows operációs rendszerek és az Office Suite csomagjaiban: Egy másik különleges kedvezmény, amelyet kihasználhat. Mindössze 24,14 euróért szerezheti be a Windows 10 Professional és az Office 2016 Professional programokat. A 62% -os kedvezmény igénybevételéhez írja be az LD62 kedvezménykódot.

55% kedvezmény további Microsoft termékeknél a GoDeal24 őszi akciójában: például a Microsoft Visio is ott az akciós kínálatban. Jelenleg mindegyiket 55% -os kedvezménnyel vásárolhatja meg. A kedvezményes ajánlat igénybevételéhez írja be az LD55 kedvezménykódot.

A GoDeal24 11.11 Sales Storm akciójában kínált exkluzív ajánlatok csak a promóciós időtartama alatt, limitált ideig érhetőek el. Gondolja át a lehetőséget, hogy kiváló szoftvereket szerezzen be kedvezményes árakon.

Ne felejtse el először letölteni a megfelelő verziókat a számítógépére, és csak azután aktiválja azokat a megvásárolt új kulcsokkal. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk):

Microsoft Windows 10 Professional: [Download Link]

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [Download Link]

Microsoft Office 2019 Professional Plus: [Download Link]

Ismerje meg a GoDeal24.com oldalt!

A GoDeal24.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a service@godeal24.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a service@godeal24.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a GoDeal24 ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Godeal24.com ügyfélszolgálatán a service@godeal24.com e-mailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Godeal24.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Godeal24.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Godeal24.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Godeal24.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a GoDeal24.com-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@godeal24.com címen lehet érdeklődni.