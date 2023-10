A különböző chatbotok és hangrobotok már ma is alapkövetelménynek számítanak az ügyfelekkel való kommunikációban, de az utóbbi időben egyre nagyobb teret kaptak az egyre összetettebb virtuális asszisztensek, amelyek nem csak egy szimpla beszélgetést bonyolítanak le gond nélkül, hanem felismerik az ügyfél aktuális hangulatát, valamint minden pillanatban 100%-ig megbízhatóak és profik.

Milyen a hangulatunk a virtuális asszisztens szerint?

Az ügyfélszolgálat területén az elmúlt években számos (r)evolúciós technológia és innováció jelent meg. Vásárlóként már rég megszoktuk, hogy egy chatbot kísér el minket, amikor a kedvenc webáruházunkban böngészünk. Ma azonban már egy beszélgető hangrobot is képes tanácsot adni, és egyes modern virtuális asszisztensek esetében szinte észre sem vesszük, hogy egy jól programozott robottal beszélgetünk.

Egy ilyen okosan reagáló virtuális asszisztens mögött azonban több ezer munkaóra áll. A robotnak készen kell állnia arra, hogy ezredmásodpercek alatt hihetetlenül nagy mennyiségű különböző adatot értékeljen ki az üzlet egyes gazdasági, könyvelési vagy rendelési rendszereihez kapcsolódva, majd megfelelően válaszoljon a vásárlók minden lehetséges (kiszámítható) kérdésére.

Virtuális asszisztensek a Daktela szárnyai alól

A Daktela felhőalkalmazásában a Coworkers.ai modern mesterséges intelligencia-eszközeit használjuk. Ezek a virtuális asszisztensek ma már a rutin témák egész soráról képesek párbeszédet folytatni egy személlyel, és jól megértik az adott ügyfél szándékait is. Sőt, még a hangulatát is képesek felismerni, és azt is, hogy mi a mondanivalójának lényege.

A modern virtuális asszisztensek használatának előnyei egyértelműek. Még a nagyon tapasztalt operátorok is csak korlátozott számú beszélgetést tudnak egyszerre kezelni. Egy modern bot könnyedén képes több ezer hívással megbirkózni egyszerre. Minél több ismétlődő kérést és kérdést kell kezelni, annál hasznosabbá válik ez a mesterséges intelligencia-eszköz.

Ezenkívül a hangbiometria (kifinomult beszédfelismerés) használatával az ügyfelek és az üzemeltetők megspórolhatják az időigényes személyazonosság-ellenőrzést. A virtuális asszisztensek pusztán a hang alapján felismerik, hogy ki az illető, és összekapcsolják a megfelelő dolgozóval vagy részleggel.

Azt, hogy ezeknek az új mesterséges intelligencia-eszközöknek valóban van jövőjük, megerősíti például a Gartner ügynökség aktuális felmérése, amely szerint a következő években az AI kommunikációs eszközökben való alkalmazása lesz a fő befektetés az ügyfélszolgálaton belül. Mi a Daktela-nál pedig már most készen állunk erre a trendre.

Amennyiben részletes információt szeretne kérni arról, hogy milyen lehetőségek állnak az Önök rendelkezésére a virtuális asszisztenseket illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégánkkal. Amennyiben Ön még nem a Daktela ügyfele, kérje ingyenes demónkat, hogy Ön is kipróbálhassa minden szolgáltatásunkat.

Elérhetőségek:

Értékesítés: +36 18 001 585

Technikai támogatás: +36 18 001 584

Email: daktela@daktela.hu

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!