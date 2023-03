Romantikus szálláskereső: már pár kattintás alatt is megszervezheted a hétvégét

A romantikázás, a kettesben eltöltött kiruccanás felpezsdítheti a hétköznapokat. A világon számtalan olyan hely van, amely kifejezetten romantikus, de nem is kell azonban messzire mennünk, hiszen Magyarországon is szebbnél szebb helyszíneken pihenhetünk kedvesünkkel. Egy nászút, egy évforduló, egy Valentin nap, egy születésnap mind kedvező alkalom arra, hogy párunkkal együtt töltsünk el pár napot.

Hol találhatunk romantikus szállást?

Az interneten ma már számtalan oldalon böngészhetünk a különféle utazási ajánlatok között. Azonban nem árt figyelembe venni, hogy az idő pénz és nem érdemes heteket kutatni a megfelelő utazás után, ha például a szálláskeres.hu oldal erre tökéletes megoldást nyújt. Sokkal praktikusabb, ha egy helyen összehasonlíthatod Magyarország romantikus szállásait.

Milyen szállásokat találhatunk Magyarországon?

Egy romantikus és meghitt hosszú hétvégét általában csendesebb helyszíneken szeretünk eltölteni, hiszen a cél az, hogy végre egymásra koncentrálhassanak a párok. Érdemes ilyenkor olyan szálláshelyek mellett letenni a voksunkat, amelyek kevésbé látogatottak, vagy olyan magánszálláshelyet keresni, ahol esetleg egy jakuzzi is a kényelmünket szolgálja.

A friss levegőt és a dézsafürdőt kedvelők elutazhatnak a Nagybörzsönybe, ahol a Romantikus vendégházak is megtalálhatók. A telken több ház is áll, így a párok kellően elszeparáltan romantikázhatnak és fürdőzhetnek. A modern kor minden elvárásának megfelelő házakat kényelmesen rendezték be és a konyhájuk is igen jól felszerelt. Innen tényleg ki sem kell mozdulni, hiszen mindent megtalálhatunk, ami a pihenéshez szükséges. Ha mégis kikapcsolódnánk, akkor érdemes felpattanni az erdei kisvasútra és bejárni a környéket.

A Balaton szerelmesei elutazhatnak Balatonföldvárra, ahol a polgári stílusú Ádám Apartmanban pihenhetnek. A teljesen felújított apartmanok mindennel felszereltek és a Balaton is 300 méteres sétával elérhető. A kerti kiülő, a dézsafürdő és a jacuzzi is a vendégek kényelmét szolgálja.

Télen és nyáron is elutazhatunk párunkkal a Bükkbe, ahol az erdő közepén vár ránk az Erdei-lak faházikó. A zárt parkolóval rendelkező ház Egertől 20 és Szilvásváradtól 5 kilométerre fekszik. A háztól 150 méterre a Lak-völgyi tó is kellemes kikapcsolódást ígér. Egy egri borvacsora, egy kellemes erdei séta, egy szilvásváradi kirándulás biztosan feldobja az itt töltött napjainkat. Függőágy és rönkhintaágy, kerti tűzhely, grillező is megtalálható a kertben. Mivel a ház egész évben fogad látogatókat, így ide akár télen is elmehetünk kedvesünkkel pár napra romantikázni.

A Hármas Kőrösnél, Gyomaendrődön található a Bárka nyaralóház, amely a Templomi-zug holtág partján fekszik. Az új építésű nyaraló mindennel felszerelt, de a közeli Pájer kemping szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Strand büfé, cukrászda, étterem és kiépített strand is megtalálható ezen a kellemes üdülőhelyen. A vendégek szórakoztatásáról is gondoskodtak a házigazdák, hiszen lengőteke és darts is a vendégek rendelkezésére áll.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!