Mit csinálnak a magyarok, amikor otthon vannak?

Több időt töltünk otthon és másfajta szabadidős tevékenységeket választunk, mint 2-3 évvel ezelőtt – derül ki a Samsung reprezentatív felméréséből.

A válaszadók 36%-a állítja, gyakrabban van otthon, mint 2020 előtt, és bár a tévézés, filmek vagy más videós tartalmak fogyasztása még mindig az egyik leggyakoribb otthoni program, sok más tevékenység népszerűsége megváltozott az utóbbi közel fél évtizedben.

A szabadidő eltöltése szempontjából tartós változásokat hoztak az elmúlt évek történései a magyarok életébe: 2022-ben a megkérdezettek több mint egyharmada (36%) állította azt, hogy több, és csupán tizedük (9%), hogy kevesebb időt tölt most otthon, mint a járvány előtti időkben. A legfiatalabb korcsoport tagjai között találhatók legtöbben azok, akik több időt töltenek jelenleg otthon a 2020-as évek előtti időkhöz képest: a 18-34 évesek körében 45% ez az arány, a 35-49 évesek körében csak 34%, míg az 50-65 évesek körében 32%.

Otthon tudunk a legjobban lazítani

A kutatásból kirajzolódik, hogy otthonunk kényelmében többet tudunk lazítani és töltekezni: a válaszadók fele (52%) úgy érzi, hogy amikor többet van otthon, több ideje jut a kikapcsolódásra és pihenésre. Összességében szabadidőnket inkább otthon töltjük, mint azon kívül és ráadásul gyakrabban, mint korábban. Ebben segítségünkre lehet, hogy egyre elterjedtebbek azok a technológiai eszközök, amelyekkel kiváló minőségben élvezhetjük a hobbijainkat. A Samsung Neo QLED televíziók például moziszerű képminőséget kínálnak otthonunkban, mindezt térhatású Dolby Atmos hangzással, miközben a készülék belesimul az enteriőrbe a rendkívül vékony, Infinity One kialakításával. Ez sokak mindennapi pihenését emelheti magasabb szintre: a megkérdezettek csaknem kétharmada minden nap be szokta kapcsolni a tévét vagy bármilyen más eszközt, hogy filmet vagy valamilyen műsort nézzen, a válaszadók 91%-a legalább hetente néz filmet.

Életünk változásával a hobbijaink is változnak

Azt, hogy mivel töltjük a szabadidőnket, az élet- illetve anyagi helyzetünk változása és külső körülmények is befolyásolhatják. A kutatás eredményei alapján az anyagi helyzet változása nagyobb hatással volt az szabadidő eltöltési szokásainkra (48%-ra hatott), mint a koronavírus hatásai (35%-ra hatott). Bár a legtöbb otthoni tevékenység gyakoribbá válásáért a személyes élethelyzet változását (pl. munkahelyváltás, idősödő gyermek) jelölték meg legnagyobb arányban okként a válaszadók, a koronavírus-járvány is jelentősen befolyásolta az emberek szokásainak alakulását. A pandémia pozitív irányba hatott számos otthoni tevékenységre: a megkérdezettek (33-36%) kifejezetten a járvány miatt barkácsolnak vagy kézműveskednek gyakrabban, többet játszanak online, hallgatnak zenét, néznek filmet, illetve tévét, vagy akár tanulnak, illetve foglalkoznak önfejlesztéssel otthonukban. Bár az elmúlt 2-3 évben összességében a legtöbben a videójátékokra fordított időt csökkentették, azok, akik mégis többet játszanak (27%), az anyagi helyzetük változásával magyarázzák ezt.

A koronavírus leginkább a társas összejövetelek, bulik otthoni rendezésére volt negatív hatással, a megkérdezettek 21%-a ritkábban vár vendégeket otthon emiatt. Összességében azonban a pandémia és a gazdasági helyzet jellemzően ritkábban játszik szerepet abban, hogy az otthoni tevékenységek közül mire fordítanak kevesebb időt az emberek. Tízből hárman ritkábban kézműveskednek, festenek vagy rajzolnak szabadidejükben, mint néhány évvel ezelőtt. A válaszadók 20%-a vallotta azt, hogy kevesebbet olvas, de itt korosztályonként nagy az eltérés: a legfiatalabb válaszadók 29%, míg a legidősebbeknek mindössze 13%-a ítélte meg úgy, hogy ritkábban vesz most könyvet a kezébe.

A házon kívüli szabadidős tevékenységekre jelentős többség ugyanannyi időt szentel (45-63%), de kiemelkedően nagy arányban számoltak be minden egyes időtöltési mód esetében ritkulásról: a válaszadók közel fele jár ritkábban étterembe (46%), színházba (44%) vagy koncertre (44%). Ezekre leginkább az anyagi helyzet változása hatott ilyen irányba.

Az otthonunk: szórakoztató centrum és munkaállomás

A Samsung kutatásából kiderül, hogy otthonunk már korántsem csak az a hely, ahová aludni járunk: egy multifunkciós színtér, ahol minden a felhasználók kényelmét szolgálhatja, és ami az életkörülményeiket, de akár a nap során változó igényeiket is egyformán igazíthatja hozzájuk.

A válaszadók 52%-a szívesen dolgozna többet otthonról, 75% egyetért azzal, hogy a személyes találkozókat nem pótolhatja semmi, ezzel együtt csupán 28% gondolja, hogy a koronavírus következtében bevezetett intézkedések által, online is jól tudja tartani a kapcsolatot barátaival és szeretteivel. A válaszadók 31%-nak pedig fontosabb lett a lakberendezés, esztétikusabb enteriőr kialakítása az elmúlt években az otthon töltött idő következtében.

Mivel otthonunkat kikapcsolódásra, szórakozásra és munkára egyaránt használjuk, a jövőben egyre nagyobb szerepe lehet az olyan készülékeknek, amelyek életünk több terültén is segítségünkre sietnek. Ilyen például a Samsung OLED televízió, amely a mélyfekete megteremtésével, ragyogó színekkel és kristálytiszta tónusokkal kikapcsolódásra és munkára is kiváló választás. A tévékészülékeket egyre többen használják zenehallgatásra is, ami a pandémia óta ugyancsak népszerűbb otthoni tevékenység lett: a válaszadók 22%-a gyakrabban hallgat zenét, mint 2-3 évvel elezelőtt, ez az arány a 18-35 évesek körében 32%. A zenelejátszó alkalmazások és a Samsung soundbarok segítségével akár koncertélményt is teremthetünk az otthonunkban, ami így valóban reggeltől estig a mi kényelmünket szolgálja, legyen szó akár munkáról, pihenésről, vagy éppen szórakozásról, társas összejövetelekről.

