Ez segítheti a parkolóházakat az e-autó tüzek ellen

Technológiai fejlesztések a minél korábbi érzékelés jegyében.

Világszerte jelenleg több mint 30 millió elektromos jármű (EV) közlekedik az utakon, és ez a szám 2030-ra már 350 millió is lehet. Az akkumulátoraik tűzvédelme azonban egy új kihívást jelent, különösen, ha a tűz esetleg egy nagy méretű parkolóházban üti fel a fejét. Az ilyen károk kockázatát – megfelelő oltási technikákkal párosítva – lehet csökkenteni előrelátó tűzbiztonsági tervezéssel, valamint hatékony észlelési, riasztási eszközök használatával – mutat rá egy frissen megjelent összeállítás.

Az elektromos járművek kigyulladásának kockázatát általában túlbecsülik, pedig valójában többször fordulnak elő hagyományos járművekhez kapcsolódó tűzesetek. Jelentős különbség azonban, hogy az EV-akkumulátorok tüze kémiai energiát szabadít fel, ami a hőmérséklet gyors emelkedését, ún. „hőmegfutást” okoz. Ez az akkumulátor elektrolitgőzének robbanásszerű égését eredményezi, ami miatt a tűz könnyen átterjedhet a környező járművekre is. Ezért is jellemzően nehezebb és hosszabb ideig tart eloltani az EV-tüzeket, mint a hagyományos autókban keletkezetteket, és tudnak akár strukturális kárt is okozni egy épületben.

Az EV-k által is használt garázsokban egy másik kritikus tűzbiztonsági pont lehet az infrastruktúra (pl. akkumulátoros energiatároló berendezések) és a töltőállomások védelme is, ahol például a túlfeszültség, a túlmelegedés vagy egy sérült kábel is okozhat tüzet.

Füstérzékelés, téves riasztások nélkül

A parkolóházakban jellemzően szorosan egymás mellett álló autók között a tűz gyorsan tovább tud terjedni. Így kiemelt cél a tűz minél korábbi észlelése, érzékelése, – természetesen a megelőzés és a hatékony oltástechnológia választása mellett. Ezt megnehezíti azonban a garázsokban jellemző fokozott koncentrációjú kipufogógáz-kibocsátás és a légszennyezés, amelyek gyakran téves riasztáshoz, ezáltal fölösleges leállásokhoz és épület-kiürítésekhez vezetnek.

A Siemens ASA (Advanced Signal Analysis) technológiájával készült pontszerű füstérzékelők beállításait pontosan az ilyen megtévesztő jelenségek kiszűrésére tervezték, hogy valóban csak a „megfelelő típusú” füst esetén jelezzenek. A parkolóházakhoz hasonló nagy, nyitott területek és akár 6700 m2 lefedésére szabták emellett a cég ASD (Aspirating Smoke Detector) technológiát használó megoldásait. Ez a közvetlenül a tűzvédelmi rendszerbe integrált füstérzékelő a védelmet igénylő területen elhelyezett csőhálózat lyukaiból folyamatosan levegőmintákat szív be, és ezeket értékeli ki egyetlen központban. Ez a technológia használható az e-töltőállomások belsejében is, az infrastruktúra védelme érdekében.

Vizuális tűzérzékelés

Nem csak a levegő összetétele, hanem vizuális érzékelés alapján is idejekorán észlelhetőek az esetleges tűzesetek. A Siemens FireCatcher kamera egy olyan videós tűzérzékelő, ami nem hőképpel, hanem egy speciálisan a kamerába épített képtartalom-elemzésen keresztül, optikai úton, folyamatosan pásztázva és elemezve a környezetet azonosítja a füst- és lángforrásokat. A kamera képes különbséget tenni a valódi tüzek és a megtévesztő jelenségek (mint például a por) között, így akár már a parázsló tűz és a legkisebb mennyiségű füst is érzékelhető.

Ezek a tűzbiztonsági megoldások mind integrálhatóak az átfogó épületfelügyeleti rendszerekbe. Ily módon az üzemeltetők akár távolról felügyelhetik az épület biztonságát: a beléptetést, az energiagazdálkodást, valamint a tűzvédelemi, világítási és klímavezérlési rendszereket.

